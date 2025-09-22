„Vom respecta dreptul internațional și nu vom face lucruri imposibile”. Macron se opune unei măsuri care vizează direct banii Băncii Centrale a Rusiei

Confiscarea activelor rusești înghețate ar constitui o încălcare a dreptului internațional, afirmă președintele francez Emmanuel Macron, într-un interviu acordat postului american de televiziune CBS News.

La începutul invaziei ruse pe scară largă din 2022, țările din Grupul celor Șapte (G7) au înghețat aproximativ 300 de miliarde de dolari din activele băncii centrale ruse, aproximativ două treimi fiind în custodia celui mai mare depozitar din Europa, instituția financiară belgiană Euroclear.

Guvernele europene și țările din cadrul grupului G7 au explorat modalități de a genera venituri din aceste fonduri imobilizate fără a le confisca în mod direct, măsură ce riscă să aibă ramificații juridice și politice, notează luni The Kyiv Independent.

„Nu poți confisca aceste active ale Băncii Centrale (a Rusiei) nici măcar într-o astfel de situație. Și cred că este o chestiune de credibilitate și este foarte important ca țările noastre să rămână… și să respecte legile internaționale”, a spus Macron.

„Așadar, vom respecta dreptul internațional. Suntem previzibili și nu vom face lucruri imposibile cu aceste active înghețate”, a insistat liderul francez, în interviul de la CSB News, difuzat duminică, 21 septembrie.

Bruxellesul a ezitat până acum să confiște activele din cauza potențialelor capcane fiscale și juridice. În schimb, utilizează profiturile generate de active pentru a finanța apărarea și reconstrucția Ucrainei prin intermediul împrumutului G7 în valoare de 50 de miliarde de dolari și al unui program separat al UE.

În ultimele luni, au existat tot mai multe apeluri adresate UE să urmărească modalități mai radicale de utilizare a profiturilor în beneficiul Ucrainei, cum ar fi investiții mai riscante.

Mai devreme în cursul lunii septembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că UE ia în calcul să acorde Ucrainei un împrumut de reparații finanțat din soldurile de numerar asociate activelor rusești înghețate.

La finalul lunii august, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat, la Copenhaga, că este imposibil de imaginat ca Rusia să-și primească înapoi activele înghețate în interiorul blocului comunitar dacă Moscova nu plătește despăgubiri.

„Nu ne putem imagina că, dacă ar exista o încetare a focului sau un acord de pace, aceste active vor fi date înapoi Rusiei dacă ea nu plătește despăgubiri”, a declarat Kallas înaintea unei reuniuni informale a miniștrilor de externe din UE, organizată de președinția daneză a Consiliului UE, potrivit Reuters.

Uniunea Europeană afirmă că active ruse în valoare de 210 miliarde de euro sunt înghețate în interiorul blocului comunitar, în conformitate cu regimul de sancțiuni impus Moscovei pentru invadarea Ucrainei.

Ucraina și unele state UE, printre care Polonia și țările baltice, au solicitat blocului comunitar să confiște activele respective și să le valorifice în sprijinul Kievului. Acest apel a fost însă respins de Franța, Germania și Belgia.