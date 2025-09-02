Vor crește și mai mult facturile la curent? Ce spune ministrul Energiei

Este posibil ca facturile la energie să crească și mai mult?, a fost întrebat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o conferință de presă. „În momentul de față pot să vă spun sigur că n-o să crească prețul gazelor în cursul acestei ierni”, a răspuns el.

Aceasta în condițiile în care prețul gazelor pentru consumatori este plafonat în continuare până la 31 martie 2026.

„Mă refer la prețul energiei electrice. Poate să crească și mai mult de atât?”, a insistat o jurnalistă.

„Dacă nu apar evenimente deosebite, nu văd motive pentru care să mai crească prețul energiei electrice. Dacă nu apar elemente care pot să destabilizeze ecosistemul energetic”, a răspuns Ivan.

Ce măsuri ia ministrul Energiei pentru reducerea facturilor

El a prezentat, într-o conferință de presă, cinci măsuri pe care le va implementa în perioada următoare și care pot duce, în opinia sa, la scăderea facturilor la energie:

1. Operaționalizarea mecanismului Market Maker: selectarea unui operator care să asigure lichiditatea în piața de energie, prin stimularea cererii și a ofertei, facilitând tranzacțiile pe termen lung și determinând astfel o scădere constantă a prețului;

2. Creșterea transparenței și scăderea riscurilor în piața de energie, prin solicitarea de garanții ferme în toate tranzacțiile cu energie;

3. Introducerea tarifelor dinamice și diferențiate pe intervale de consum, care să recompenseze cu prețuri mici consumatorii responsabili, care utilizează energia în intervalele în care este cea mai ieftină;

4. Scăderea prețurilor de achiziție a energiei pentru propriul consum al operatorilor de distribuție prin crearea unui mecanism unic de achiziție – acest cost de achiziție al distribuitorilor reprezintă aproape 25% din costul total al energiei pentru consumatori, deci implementarea mecanismului va aduce tarife de distribuție mai mici pentru toți consumatorii;

5. Integrarea tuturor programelor de eficiență energetică sub o coordonare unică, eficientă, care să fie asigurată de Ministerul Energiei.

„În paralel, vom continua negocierile la nivel european pentru prelungirea termenului de funcționare a centralelor pe cărbune până în 2030. Acest pas va tempera creșterile de preț și ne va da timp să dezvoltăm proiecte noi de producție”, a precizat ministrul.

Facturile ar urma să scadă cu 25% peste șase luni – un an, speră Bogdan Ivan

Bogdan Ivan a mai spus că facturile finale la energie ar trebui să scadă cu 25% într-o perioadă de șase luni – un an.