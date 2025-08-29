„Vor fi furnizate dovezi care să arate țara unde au fost produse gazele naturale”. Cum vrea UE să pună în aplicare interdicția vizând Rusia

Țările membre ale Uniunii Europene analizează posibilitatea de a impune cerințe mai stricte companiilor, pentru ca acestea să dovedească unde au fost produse gazele naturale pe care le importă, măsura făcând parte din planul blocului comunitar de a elimina treptat importurile din Rusia, arată un document consultat de agenția Reuters, preluată de Agerpres.

Luna trecută, Comisia Europeană a propus un act legislativ vizând eliminarea importurilor de petrol și gaze din Rusia până la 1 ianuarie 2028, pe măsură ce Bruxelles-ul vrea să pună capăt relațiilor energetice cu Rusia, după invadarea Ucrainei.

Însă a dovedi de unde provin gazele naturale, care pot fi amestecate în timpul tranzitului, este extrem de dificil, scrie Reuters.

Fără a intra în amănunte, cea mai recentă propunere de negociere, consultată de Reuters, arată că statele membre analizează posibilitatea de a cere importatorilor să furnizeze autorităților naționale mai multe documente care să dovedească faptul că gazele lor nu provin in Rusia.

Ambasadorii la UE ai statelor membre vor discuta această propunere la o reuniune care va avea loc, marți, la Bruxelles.

„Pentru importurile de gaze naturale produse în alte țări decât Rusia, autorităților de reglementare le vor fi furnizate dovezi care să arate țara unde au fost produse gazele naturale”, se menționează în acest document, datat 28 august.

Clauza nu se va aplica importurilor de gaze din țările care au interzis la rândul lor, sau au impus sancțiuni, cu privire la importurile de gaze rusești.

Stoparea tuturor importurilor de gaze din Rusia în UE până în 2028

Conform propunerii Bruxelles-ului, UE va elimina importurile de gaze rusești pe bază de noi contracte de la 1 ianuarie 2026, iar în cazul actualelor contracte pe termen scurt de la 17 iunie 2026, în timp ce în cazul contractelor pe termen lung de la 1 ianuarie 2028.

Documentul a fost elaborat de președinția daneză a UE.

Importatorii de cargouri de gaze lichefiate din Rusia, care conțin gaze provenite din diverse surse, ar urma să fie nevoiți să prezinte documente care să arate cât de multe gaze rusești sunt în aceste încărcături mixte, se menționează în document.

Guvernele statelor membre își propun să ajungă la o poziție comună cu privire la gazele rusești până la mijlocul lunii octombrie, după care statele membre și Parlamentul European vor negocia și aproba varianta finală.