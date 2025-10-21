„Vor urma represalii”, amenință ambasadorul rus la Roma, dacă Italia participă la confiscarea activelor rusești înghețate

Ambasadorul rus la Roma, Alexei Paramonov, care s-a angajat deja în mai multe dispute extrem de agresive cu Italia, a avertizat Peninsula să nu participe la planurile de utilizare a activelor înghețate ale Moscovei în Europa în beneficiul Ucrainei, pe care le-a numit „furtul secolului”, relatează luni ziarul italian La Stampa, citat de Rador Radio România.

„Complicitatea Italiei la o infracțiune financiară de această amploare riscă să submineze substanțial, pentru mulți ani de acum înainte, însăși posibilitatea de a restabili cooperarea economică și comercială cu Rusia”, a declarat diplomatul rus într-un comunicat postat pe canalul Telegram al ambasadei.

„Atenție la represalii”, este amenințarea transmisă de Paramonov la adresa Italiei și UE.

Ambasadorul rus vorbește despre „o schemă frauduloasă care nu are și nu poate avea nicio justificare legală”.

El insistă că, dacă va fi adoptată, va fi „clasificată drept furt și va obliga Rusia să se angajeze imediat într-un mecanism de represalii, care va căuta să compenseze pierderile rezultate din acțiuni ostile și să provoace daune similare tuturor celor care le-au întreprins”.

În urma invaziei pe scară largă lansată de Rusia în Ucraina în februarie 2022, Uniunea Europeană, Statele Unite și aliații lor au înghețat active suverane rusești în valoare de peste 300 de miliarde de dolari americani.

Cei mai mulți din acești bani se găsesc în depozitarul de titluri de valoare din Belgia, Euroclear.

Guvernele europene și țările din cadrul grupului G7 au explorat modalități de a genera venituri din aceste fonduri imobilizate fără a le confisca în mod direct, întrucât această măsură riscă să aibă ramificații juridice și politice.

Bruxellesul a ezitat până acum să confiște activele din cauza potențialelor capcane fiscale și juridice. În schimb, utilizează profiturile generate de active pentru a finanța apărarea și reconstrucția Ucrainei prin intermediul împrumutului G7 în valoare de 50 de miliarde de dolari și al unui program separat al UE.

În ultimele luni, au existat tot mai multe apeluri adresate UE să urmărească modalități mai radicale de utilizare a profiturilor în beneficiul Ucrainei, cum ar fi investiții mai riscante.

Luna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că UE ia în calcul să acorde Ucrainei un împrumut de reparații finanțat din soldurile de numerar asociate activelor rusești înghețate.

Iar la finalul lunii august, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat că este imposibil de imaginat ca Rusia să-și primească înapoi activele înghețate în interiorul blocului comunitar dacă Moscova nu plătește despăgubiri.

Ucraina și unele state UE, printre care Polonia și țările baltice, au solicitat blocului comunitar să confiște activele respective și să le valorifice în sprijinul Kievului. Acest apel a fost însă respins de Franța, Germania și Belgia.