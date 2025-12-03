„Vorbe goale”. Londra nu e impresionată după ce Putin a amenințat Europa cu războiul

Londra afirmă că președintele rus nu este „serios în privința păcii” după discuțiile eșuate, de la Moscova, cu consilierii trimiși de Trump.

Guvernul britanic a respins miercuri afirmația lui Vladimir Putin potrivit căreia Europa dorește un război cu Rusia, calificând-o drept „vorbe goale ale Kremlinului”, scrie Politico.

Președintele rus a acuzat marți Europa că este „de partea războiului” și a insistat că Moscova este „gata chiar acum” să lupte într-un război cu continentul european.

Aliații europeni ai Ucrainei „sunt vexați că au fost excluși de la negocieri, dar ei înșiși s-au exclus din negocierile de pace și, în același timp, pun obstacole președintelui Trump. Ei nu au o agendă a păcii, ei sunt de partea războiului”, a spus Putin. „Noi nu dorim război cu Europa, dar dacă Europa îl dorește și începe, atunci suntem gata chiar acum. Aici nu trebuie să existe nicio îndoială”, a adăugat președintele rus. Europenii „formulează cereri care pentru Rusia sunt absolut inacceptabile. Ei știu asta și așa pot să acuze Rusia că respinge procesul de pace”, întrucât unicul lor obiectiv este „să blocheze complet procesul de pace”, a mai susținut Putin.

Declarațiile liderului de la Kremlin au venit cu doar câteva ore înainte de negocierile de pace cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner.

Dar purtătorul de cuvânt al premierului britanic Keir Starmer a catalogat afirmația lui Putin ca fiind „încă o retorică”, care este „la fel de periculoasă pe cât de greșită”. Londra a mai transmis că „națiunile europene sunt unite în sprijinirea dreptului Ucrainei la autoapărare în conformitate cu dreptul internațional” și că „NATO este pregătită să răspundă la orice amenințări cu unitate și forță”.

Miniștrii de externe ai NATO se întâlnesc la Bruxelles pentru a discuta sprijinul acordat Kievului, după ce negocierile dintre SUA și Rusia de la Moscova nu au reușit să ajungă la niciun rezultat.

Acestea sunt „alte vorbe goale ale Kremlinului, din partea unui președinte care nu ia în serios pacea”, a adăugat purtătorul de cuvânt al premierului britanic.

Starmer a fost chestionat miercuri, în cadrul sesiunii de întrebări adresate premierului în Camera Comunelor din Parlamentul de la Londra, dacă Marea Britanie este pregătită pentru război.

„Știm cu toții că Putin este agresorul în această situație”, a declarat premierul în fața deputaților. „Știm cu toții că Putin trage de timp, nu vrea să se așeze la masa negocierilor, nu vrea să ajungă la un acord”, a mai spus Keir Starmer.

El a afirmat că țările membre NATO „trebuie să continue să exercite presiuni în toate modurile posibile”, inclusiv „sprijinind Ucraina cu capacități și resurse”.

Discuțiile dintre Moscova și Washington, de marți seară, au fost „extrem de utile, constructive și informate”, a declarat, după întâlnire, consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, deși el a adăugat că cele două părți nu s-au apropiat „nici mai mult, nici mai puțin de rezolvarea crizei” din Ucraina.