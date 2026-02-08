Vot decisiv în Japonia: Prima femeie premier, Sanae Takaichi, la un pas de controlul absolut în Parlament / Scrutinul, îngreunat de ninsori record

Japonia votează duminică în cadrul unui scrutin legislativ care ar putea consolida puterea primei femei premier din istoria țării, ultra-conservatoarea Sanae Takaichi. Favorită să obțină controlul total în Parlament, Takaichi forțează o victorie istorică, în ciuda ninsorilor record care perturbă votul, potrivit AFP și The Guardian.

Sondajele indică un avantaj masiv pentru coaliția formată din Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la guvernare, și partenerul său de dreapta, Ishin (Partidul Inovației). Cele două formațiuni ar putea obține 300 de locuri, însă Takaichi urmărește pragul de 310, o „super-majoritate” care i-ar permite să ignore veto-ul opoziției din Camera Superioară.

Investită în funcție în luna octombrie, Sanae Takaichi a decis să convoace rapid acest scrutin pentru a-și securiza mandatul, profitând de popularitatea ridicată în rândul tinerilor.

Scrutinul marchează un moment istoric pentru Tokyo, Takaichi fiind prima femeie care ocupă funcția de prim-ministru în istoria Japoniei. Premierul a avertizat însă că va demisiona dacă alianța sa pierde majoritatea.

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi participă la o ședință a cabinetului la sediul prim-ministrului din Tokyo, Japonia, pe 3 februarie 2026. Credit line: Taketo Oishi / AP / Profimedia

„Dacă Takaichi obţine o victorie importantă, va avea o marjă de manevră mai mare pentru a-şi concretiza promisiunile, în special în ceea ce priveşte taxa pe consum”, a declarat Seiji Inada, director general al FGS Global, o firmă internațională de consultanță strategică și comunicare.

„Pieţele ar putea reacţiona în zilele următoare, iar yenul ar putea fi din nou sub presiune”, a mai spus el.

Principala promisiune electorală a premierului este suspendarea timp de doi ani a taxei de 8% pe alimente, măsură menită să protejeze populația de scumpirile provocate de devalorizarea yenului.

Pe plan extern, Takaichi a beneficiat joi de un impuls neașteptat: sprijinul public al președintelui american Donald Trump. Deși acest suport îi poate atrage pe alegătorii de dreapta, analiștii avertizează că mesajul riscă să îi îndepărteze pe votanții moderați.

Vremea extremă, factor decisiv pentru prezența la vot

Ninsorile abundente, care ating până la 70 cm în nordul și estul Japoniei, amenință să scadă rata de participare la urne. În zone precum Nagaoka, unde stratul de zăpadă a depășit deja un metru, autoritățile au îndemnat cetățenii să voteze devreme pentru a evita viscolul.

O femeie trece pe lângă un panou pe care sunt afișate posterele candidaților la alegerile pentru Camera Reprezentanților, în timpul unei ninsori, la Tokyo, pe 8 februarie 2026. Credit line: Yuichi YAMAZAKI / AFP / Profimedia

„În munți este de două ori mai multă zăpadă, este dificil să ieși din casă”, a explicat un voluntar local pentru AFP, potrivit News.ro.

O prezență scăzută, care în mod tradițional oscilează în jurul valorii de 50%, ar putea avantaja mașinăria electorală a PLD, partid cu o bază de susținători foarte disciplinată. Secțiile de votare se închid la ora locală 20:00 (13:00 ora României), moment în care sunt așteptate primele date de tip exit-poll.