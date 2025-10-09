„Votează pentru copilul meu” – Cum funcționează o înșelătorie pe WhatsApp care este tot mai prezentă în România. În ce fel ne putem feri

Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender avertizează în legătură cu o campanie care afectează tot mai mulți utilizatori de WhatsApp din România. Sub pretextul unor concursuri pentru copii, atacatorii reușesc să preia controlul asupra conturilor și să obțină bani de la victime.

Pornește cu un mesaj inofensiv, dar poate avea efecte grave

Campania, cunoscută sub numele de „Votează pentru copilul meu” exploatează încrederea și emoțiile oamenilor. Totul începe cu un mesaj aparent inofensiv, primit de la o persoană cunoscută: „Bună! Poți vota și tu pentru Adelina în acest concurs? E fiica unei prietene, poate câștiga o bursă. Mulțumesc mult!”. Pentru că mesajul vine de la o persoană cunoscută, mulți utilizatori accesează linkul fără suspiciuni, explică cei de la Bitdefender.

Site-ul pe care ajung pare real: conține fotografii, butoane de vot și chiar „clasamente” false. Pentru a vota, utilizatorii sunt îndrumați să introducă numărul de telefon și un cod primit prin WhatsApp, cod care, de fapt, le oferă atacatorilor acces complet la contul lor.

Odată ce contul este compromis, infractorii continuă operațiunea procedând similar: trimit același mesaj către toate contactele victimei și, ulterior, solicită bani sub diverse pretexte urgente, sume de ordinul sutelor de lei.

România este printre cele mai afectate țări

Potrivit analizelor Bitdefender, România se numără printre principalele ținte ale acestei campanii, alături de Polonia și Germania. În ultimele luni, cercetătorii au identificat 177 de domenii frauduloase și peste 550 de linkuri false care imită concursuri de dans, talente sau burse pentru copii.

Atacatorii exploatează încrederea și empatia. Mesajele par autentice, vin de la prieteni sau rude și determină ținta să acționeze cât mai rapid. Chiar și utilizatorii experimentați pot fi păcăliți atunci când li se cere ajutor „pentru un copil” sau „pentru un prieten la nevoie”.

Ce puteți face pentru a evita capcana