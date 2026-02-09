Vrei să-ți muți sediul firmei în străinătate pentru a evita creșterea fiscalității din România? La ce trebuie să fii atent

Mulți antreprenori iau în considerare mutarea sediului firmei în paradisuri fiscale (offshore) pentru a evita plata impozitelor din România, având în vedere majorările care au avut loc prin pachetele fiscale recente, de la impozitul pe dividende, la scăderea pragului la microîntreprinderi.

„Realitatea fiscală ne arată că lucrurile sunt diferite dacă îți desfășori activitatea în țară și nu vorbim doar de România. Peste tot în UE se aplică aceleași reguli. Evident, vorbim aici și de capacitatea ANAF de a vedea cine evită să plătească astfel taxele și cine nu, dar riscul rămâne. Ce se întâmpla acum mai bine de 10 ani nu prea mai are fundament fiscal în 2026, iar realitatea fiscală este cu totul alta”, a declarat Cosmin Ștefan Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil, fondator ABS Group Romania.

Cosmin Dumitrașcu, fondator ABS Group Romania. Foto: arhiva personală

În acest moment, organele fiscale din România și din UE monitorizează tot mai atent unde este substanța economică și rezidența fiscală a asociaților/administratorilor. Astfel, atenția acestora este asupra aplicării regulilor anti-abuz și anti-evaziune fiscală, mai ales că informațiile sunt schimbate automat între state.

Offshore-ul, fie că vorbim, printre altele, de Insulele Virgine Americane sau de Panama, poate fi contestat, iar riscurile ca veniturile obținute să fie reîncadrate fiscal în România sunt foarte mari. La un control fiscal, șansele de impuneri suplimentare și dubla impozitare sunt iminente.

Se poate ajunge la blocarea conturilor bancare sau chiar închiderea acestora, penalități și dobânzi foarte mari, precum și la pierderea credibilității în relația cu partenerii de afaceri.

“Am observat tot mai mult, inclusiv la firma de contabilitate pe care o conduc, antreprenori care ajung în dificultate nu pentru că au vrut să încalce legea, ci pentru că au fost convinși de scammeri că există soluții simple și universale. În realitate, orice decizie de acest tip trebuie analizată integrat – fiscal, juridic și financiar-contabil – altfel efectele ulterioare pot depăși cu mult economiile inițiale, devenind devastatoare”, a mai arătat Cosmin Dumitrașcu.

Optimizarea fiscală există în continuare, dar nu eludând legea și nu făcută „după ureche”.

În acest sens este nevoie de o planificare pe termen mediu și lung a afacerii, prin construirea de structuri consolidate, corelarea între fiscal, juridic și financiar, creșterea competențelor manageriale pentru administratori sau directori generali, respectarea legislației naționale și internaționale precum și asumarea reală a substanței economice.