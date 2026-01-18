Urmează zile cu temperaturi de -20 de grade. Toată țara, sub cod galben de ger / Anunț de ultimă oră făcut de ANM

Valul de frig extrem se extinde în toată țara, anunță meteorologii, care au actualizat duminică dimineață prognoza și au emis noi alerte cod galben de ger, valabile până pe 20 ianuarie.

Prima alertă cod galben de ger a intrat în vigoare de la ora 10.00 și este valabilă până diseară, la ora 20.00.

Vizate sunt nordul și nord-estul Moldovei, precum și estul Transilvaniei unde maximele vor fi în jurul a -10 grade, iar în restul Moldovei, în sudul și centrul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, Muntenia și Oltenia se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade.

Codul galben de ger valabil între 18 ianuarie, ora 10:00 – 18 ianuarie, ora 20:00

Ulterior, de la ora 20.00, codul galben se extinde în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade.

Codul galben de ger valabil între 18 ianuarie, ora 20:00 – 19 ianuarie, ora 10:00

Ger năprasnic în toată țara

De luni, 19 ianuarie, de la ora 10.00, și până seara, la ora 20.0, va intra în vigoare un alt cod galben de ger ce vizează cea mai mare parte a Moldovei, sudul, centrul și estul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade.

În nordul Moldovei, precum și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul va persista și vor fi temperaturi în jurul a -10 grade.

Codul galben de ger valabil între 19 ianuarie, ora 10:00 – 19 ianuarie, ora 20:00

Ulterior, de luni seară, ora 20.00, până marți, 20 ianuarie, la ora 10.00, gerul cuprinde toată țara, codul galben fiind emis peste tot.

„Vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade”, a transmis ANM.

Codul galben de ger valabil între 19 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00

Cât mai ține gerul

În același timp, ANM a emis o informare meteo pentru 18-22 ianuarie.

În intervalul menționat valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig.