Vreme extremă chiar în aceste momente la Iași

Acoperiș de bloc doborât de vânt la Iași. Foto: Ziarul de Iași

Rafale de vânt extreme au lovit duminică Iașiul, unde au fost doborâți copaci, s-au desprins panouri de pe blocuri și spulberate corturile pentru semimaratonul ce a fost până la urmă anulat.

Iașiul și mai multe județe din Moldova sunt sub portocaliu de vânt puternic până la ora 18:00, meterologii avertizând că rafalele pot atinge 90 kilometri la oră.

Acoperișul unui bloc din municipiu a fost zburat de vânt și aruncat pe stradă și cel puțin un copac a fost doborât de rafale.

Vântul puternic a ridicat cantități mari de praf, reducând vizibilitatea și creând disconfort pentru pietoni și șoferi, scrie Ziarul de Iași, adăugând că mai mulți localnici au semnalat că în unele zone ale orașului, aerul a devenit greu de respirat din cauza particulelor de praf ridicate.

Pe șosele se circulă încet și cu atenție iar unii șoferi chiar opresc din cauza furtunii puternice sunt crengi inclusiv pe partea carosabilă.

Publicația citată scrie și că rafalele de vânt au dărâmat corturile organizatorilor și partenerilor de la competiția de alergare din oraș, cursele de 2,5 km și 5 km fiind anulate după ce anterior fuseseră amânate cu 30 de minute, timp în care alergătorii au fugit să se adăpostească în Palas Mall și în spațiile comerciale din jurul Palatului Culturii.

Autoritățile au recomandat populației să evite deplasările inutile, să fie atenți la obiectele care pot fi dislocate de vânt și să evite zonele cu copaci sau panouri publicitare instabile.