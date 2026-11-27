Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri estimările pentru următoarele patru săptămâni, care arată cum va evolua vremea în toată țara până după Crăciun.

În primele două săptămâni din decembrie, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale în toată România, iar în intervalul 14–21 decembrie vremea va rămâne mai rece decât în mod obișnuit în regiunile extracarpatice, potrivit meteorologilor.

În săptămâna Crăciunului, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât media perioadei în vest, nord și centru, iar în restul țării se vor încadra în limite normale. Precipitațiile vor fi mai puține decât de obicei doar în prima săptămână din decembrie, iar apoi se vor apropia de normal.

Săptămâna 30 noiembrie – 7 decembrie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică negativă mai accentuată în extremitatea de sud și de sud-est a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Săptămâna 7 – 14 decembrie

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele extracarpatice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 14 – 21 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în regiunile extracarpatice, iar în rest va avea valori apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi ușor excedentar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi, în general, apropiat de cel normal.

Săptămâna 21 – 28 decembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Avertismentul șefei ANM

Joi, directoarea ANM, Elena Mateescu, a anunțat „un debut de iarnă”, explicând că vremea va deveni deosebit de rece pentru final de toamnă, mai ales spre finalul acestei săptămâni și la începutul săptămânii viitoare.

„Pe măsură ce înaintăm spre finalul săptămânii și mai ales debutul săptămânii viitoare, temperaturile vor fi în scădere, vremea devenind deosebit de rece pentru final de toamnă în zona țării noastre și un debut de iarnă, pentru că minimele vor atinge valori de -14, posibil -15 grade în depresiuni, până la -2 grade în zona litoralului”, a declarat Elena Mateescu la Antena 3.

Șefa ANM a mai spus că și în București vremea se va răci accentuat, fiind așteptate primele ninsori în acest weekend, iar la mijlocul săptămânii viitoare temperaturile din Capitală s-ar putea apropia de pragul gerului, sub -10 grade Celsius.