Temperaturi de -20 de grade. Val de ger peste România. Patru alerte meteo, emise azi-dimineață. Până când sunt valabile

Vremea rămâne extrem de rece, cu temperaturi de până la -20 de grade, până la începutul săptămânii viitoare, anunță meteorologii, care au emis sâmbătă dimineață mai multe alerte cod galben de ger ce vizează aproape toată țara.

O alertă cod galben de ger este în vigoare până diseară, la ora 20.00. Vizate sunt județe din nordul și estul Moldovei, precum și estul Transilvaniei.

Aici, va fi ger, cu temperaturi maxime de -15…-10 grade, iar local în centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -7 și -5 grade.

Codul galben este valabil între 17 ianuarie, ora 10:00 – 17 ianuarie, ora 20:00

Ulterior, de la ora 20.00, până mâine, la ora 10.00 intră în vigoare un alt cod galben de ger, ce vizează Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramureș și nordul Crișanei.

Temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade.

Codul galben de ger este valabil între 17 ianuarie, ora 20:00 – 18 ianuarie, ora 10:00

Un al treilea cod galben de ger va intra în vigoare de mâine, de la ora 10:00, până în aceeași zi, la ora 20:00

Astfel, gerul va persista în nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei unde maximele vor fi în general de -12…-10 grade, iar în restul Moldovei, în sudul și centrul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, Muntenia și Oltenia se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra între -9 și -5 grade.

A treilea cod galben de ger este valabil între 18 ianuarie, ora 10:00 – 18 ianuarie, ora 20:00

Iar de duminică seară până luni dimineață, la ora 10.00, codul galben se extinde în aproape toată România.

„Vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade”, potrivit ANM.

Al patrulea cod galben de ger este valabil între 18 ianuarie, ora 20:00 – 19 ianuarie, ora 10:00

Anunțul ANM pentru acest weekend

În același timp, ANM a emis o informare meteo în care anunță că vremea va fi deosebit de rece astăzi (17 ianuarie) în jumătatea estică a țării, iar de duminică (18 ianuarie) în toate regiunile.

Noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade, iar în nordul și estul Moldovei și izolat în Transilvania, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -15 și -9 grade.

Până la începutul săptămânii viitoare temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…60 km/h, amplificând senzația de frig.