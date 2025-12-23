Vremea de Crăciun: Unde este așteptată zăpadă / Sunt anunțate și ploi

Temperaturile scad zilele următoare, iar în aproape toată țara sunt așteptate lapoviță și ninsoare în ziua de Crăciun, anunță ANM. Lipsa zăpezii a făcut, până acum, ca stațiunile montane să fie mai puțin căutate, spune, pentru publicul HotNews, președintele Agenției Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Traian Bădulescu.

Începând cu 24 decembrie, în Moldova și în zona de munte vor fi ninsori și se va depune strat de zăpadă. În restul țării, pe parcursul zilei vor predomina ploile, iar treptat, spre seară și în cursul nopții, local în Transilvania și Dobrogea precum și în cea mai mare parte a Munteniei și Olteniei, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

În ziua de Crăciun, pe 25 decembrie, vremea se va răci semnificativ în regiunile extracarpatice „astfel că valorile termice se vor situa cu mult sub cele climatologic specifice datei, în timp ce în restul țării vor fi temperaturi apropiate de cele normale pentru ultima decadă a lunii decembrie”, anunță meteorologii.

Cum va fi vremea de Crăciun în București

„Vremea se va răci semnificativ devenind cu mult mai rece decât în mod normal pentru această dată”, potrivit ANM.

Ziua cerul va fi noros, în primele ore va ninge slab, iar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de până la 55 km/h. Începând cu orele serii, ninsoarea se va opri, iar vântul va diminua considerabil în intensitate.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade, iar cea minimă va fi de -7…-6 grade.

Zăpadă la munte de Crăciun

La munte, ninsorile vor fi mai consistente, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, acolo unde se va depune un strat de zăpadă de peste 10 cm.

„Se va depune strat de zăpadă, în medie de 3…6 cm la câmpie, în jurul a 10 cm în zona submontană și mai consistent la munte”, spun meteorologii.

În Oltenia și în zona montană, cerul va fi noros și va ninge viscolit ziua. În timpul nopții, ninsorile se vor restrânge semnificativ ca arie.

În sudul Transilvaniei și cea mai mare parte a Munteniei va ninge în prima parte a zilei, în timp ce în Banat și Dobrogea sunt așteptate lapoviță și ninsoare.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -6…-5 grade în Moldova și 7…8 grade în Banat și Crișana, iar cele minime, în general, între -10 și 0 grade, cu cele mai mici valori în Moldova și estul Transilvaniei, unde local va fi ger.

Din cauza lipsei zăpezii, stațiunile de munte „sunt mai goale”

Traian Bădulescu, președinte ANAT, spune că, de cele mai multe ori, starea vremii este importantă și pentru turiștii care vor să plece într-o vacanță la munte.

Deși multe pârtii pentru sporturile de iarnă nu au fost deschise încă, din cauza lipsei zăpezii, există și locuri care se află la o înălțime mai mare, în care se găsește zăpadă. „Pe Valea Prahovei încă nu”, afirmă Bădulescu.

El se așteaptă, însă, ca ninsoarea de la finalul anului și temperaturile scăzute obișnuite din luna ianuarie să aducă mai mulți turiști la munte.

„Există și acum locații cu grad de ocupare de la 70% până la 100%. Din cauza lipsei zăpezii stațiunile de pe Valea Prahovei și din Brașov au un grad mai mic de ocupare, sunt mai goale. Mai puțin în perioada Crăciunului și Revelionului, când oamenii merg pentru petrecere”, mai spune Traian Bădulescu.

Totuși, perioada Crăciunului nu este una pentru sporturi montane, ci mai mult pentru distracție.

„Majoritatea turiștilor aleg stațiunile montane la noi pentru sporturi de iarnă în ianuarie și februarie, când e vacanța copiilor. Pentru o parte din turiști contează să fie zăpadă de sărbători, pentru atmosferă, dar cei mai mulți dintre ei merg pentru a petrece, a mânca, a bea, a se distra, a merge poate la un spa, la un wellness”, spune președintele ANAT.