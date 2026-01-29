Vremea în București pentru următoarele trei zile. Vești proaste pentru ziua de duminică

ANM a transmis prognoza meteo pentru următoarele zile în Capitală. După câteva zile cu temperaturi pe plus, frigul se întoarce în weekend.

Vremea în București până vineri dimineața

În intervalul 29.01.2026, ora 20:00 – 30.01.2026, ora 10:00, cerul va fi noros și temporar va ploua slab. Vântul va sufla moderat, trecător cu intensificări (rafale de 35…40 km/h). Temperatura minimă va fi de 0…2 grade.

Vremea până sămbătă dimineața

Vremea va fi închisă și se va răci. Temporar va ploua, iar în a doua parte a nopții vor fi posibile și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 4…6 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

Vremea de duminică

De sâmbătă seara până duminică dimineața, vremea va continua să se răcească. Cerul va fi noros și trecător vor fi posibile precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări noaptea, când la rafală se vor atinge viteze de 30…40 km/h. Temperatura maximă va fi de 0…2 grade, iar cea minimă de -7…-5 grade.

Începând de duminică dimineața, vremea va deveni deosebit de rece, astfel că temperatura maximă va fi de -3…-2 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 40…45 km/h, amplificând senzația de frig.