Vremea în București: Prognoza meteo pentru sâmbătă

Vremea din București va fi normală din punct de vedere al temperaturilor, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

Vremea va fi normală termic, a transmis ANM în prognoza specială pentru București, unde sâmbătă a început să plouă ușor de la primele ore ale dimineții în mai multe zone.

Cerul va fi variabil dimineață, cu înnorări dimineață și ploi slabe.

Vântul va sufla slab și moderat. Valoarea maximă a temperaturii va fi de 19-20 de grade.

Municipiul București nu se va afla sub incidența vreunei atenționări meteorologice, mai precizează ANM, în condițiile în care sâmbătă este cod galben de vânt în zeci de județe.