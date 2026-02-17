Vremea în România se schimbă radical în martie. Anunțul meteorologilor

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările meteorologice pentru luna martie, când temperaturile vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei, în majoritatea regiunilor.

Pentru săptămâna 16 – 23 februarie, ANM anunță că valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice, iar în rest se vor situa în jurul celor normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în extremitatea de sud-est a teritoriului.

Pentru săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026, temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sudice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

În săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026, temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Pentru săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026, valorile termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a teritoriului.