Vremea până pe 30 martie. ANM anunță temperaturi diferite față de normalul perioadei, în toată țara

Vremea se încălzește, iar temperaturile vor fi chiar mai ridicate decât normalul perioadei din calendar pe întreg teritoriul țării, potrivit prognozei emise de meteorologi pentru intervalul 2 – 30 martie.

Săptămâna 2 – 9 martie

ANM anunță că valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale.

„Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar pe întreg teritoriul României”, potrivit ANM. Cu alte cuvinte, nu sunt așteptate ploi.

Săptămâna 9 -16 martie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 16 – 23 martie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi în general apropiat de cel normal, în cea mai mare parte a țării.

Saptămâna 23 – 30 martie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.