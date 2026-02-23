Vremea până pe 8 martie. ANM anunță temperaturi neobișnuit de ridicate / Zilele când sunt așteptate ploi

Vremea se va încălzi în următoarele zile, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei din calendar, ajungând chiar și la 16 grade în unele zone, potrivit prognozei emise de ANM pentru intervalul 23 februarie – 8 martie.

Vremea în Banat

Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale pe tot parcursul intervalului. În prima zi din interval media regională a temperaturilor va fi de 13 grade, va scădea la 10…11 grade în perioada 24 – 26 februarie, iar din 28 februarie și până pe 6 martie, media zilnică a temperaturilor maxime se va menține la valori de 15…16 grade, urmând să scadă în ultimele zile din interval. Media temperaturilor minime va fi de 2…4 grade în primele zile, va scădea la valori în jurul a -2 grade în 26 și 27 februarie, iar ulterior va reveni la valori în jurul a 3 grade.

Vor fi precipitații în perioada 23 – 25 februarie, iar cu o probabilitate în creștere și după 4 martie.

În Crișana

Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale pe tot parcursul intervalului. Media regională a temperaturilor maxime va fi de 9 grade în perioada 23 – 26 februarie, va urca la 14…16 grade din 28 februarie și până pe 6 martie și va scădea ușor în ultimele zile din intervalul de anticipație. Media temperaturilor minime va fi de 1…4 grade în primele zile, va scădea la valori în jurul a -3 grade în 26 și 27 februarie, iar ulterior va reveni treptat la valori în jurul a 3 grade. Vor fi precipitații în perioada 23 – 25 februarie, iar cu o probabilitate în creștere și după 4 martie.

În Transilvania

Media temperaturilor maxime va fi de 6 grade în perioada 23 – 26 februarie, iar spre final de februarie și în prima decadă a lunii martie se va încălzi, astfel sunt prognozate maxime în general peste 10…12 grade în cea mai mare parte a regiunii.

Variații semnificative sunt estimate în evoluția regimului termic nocturn, astfel de la o medie a temperaturilor de 0…2 grade în primele nopți se va ajunge la valori apropiate de limita gerului, respectiv -8 grade în 27 februarie, iar ulterior tendința va fi de creștere treptată, urmând să se atingă valori în jurul a 0 grade după 4 martie. Vor fi precipitații în perioada 23 – 25 februarie, iar cu o probabilitate în creștere și după 4 martie.

În Maramureș

Media temperaturilor maxime va fi de 7 grade în perioada 23 – 26 februarie, iar spre final de februarie și în prima decadă a lunii martie se va încălzi, astfel sunt prognozate maxime în general 12…14 grade în cea mai mare parte a regiunii. După 7 martie, tendința va fi de răcire ușoară. Variații semnificative sunt estimate în evoluția regimului termic nocturn, astfel de la o medie a temperaturilor de 2…3 grade în primele două nopți se va ajunge la valori de -6…-4 grade în 26 și 27 februarie, iar ulterior tendința va fi de creștere treptată, urmând să se atingă valori în general pozitive, de 1…2 grade după 4 martie.

Vor fi precipitații în perioada 23 – 25 februarie, iar cu o probabilitate în creștere și după 4 martie.

În Moldova

Media temperaturilor maxime va fi de 6 grade în primele două zile ale săptămânii, va scădea în 25 și 26 februarie la 3…4 grade, iar ulterior se va încălzi treptat, astfel pentru finalul lunii februarie și în prima decadă a lunii martie sunt estimate temperaturi peste normalul climatologic al perioadei, respectiv valori în general peste 10 grade în cea mai mare parte a regiunii. Media temperaturilor minime va fi de -2…0 grade, cu valori mai scăzute în perioada 26 – 28 martie când vor fi valori în general de -6…-4 grade. Se vor semnala precipitații în 23, 24 și 25 februarie și posbil după 6 martie, când prezenta estimare indică o probabilitate în creștere.

În Dobrogea

Media temperaturilor maxime va fi de 7…9 grade în primele zile ale săptămânii, va scădea în 26 februarie la 3…4 grade, iar ulterior tendința va fi de încălzire treptată, astfel începutul de martie va aduce valori în general peste 10 grade. Media temperaturilor minime va fi de 0…2 grade, cu valori mai scăzute în perioada 26 – 28 martie când vor fi valori în general de -4…-2 grade. Se vor semnala precipitații în 23, 24 și 25 februarie și posbil după 6 martie.

În Muntenia

Până spre finalul lunii februarie valorile termice diurne vor fi apropiate de normalul climatologic al perioadei în cea mai mare parte a regiunii, cu o medie zilnică a maximelor de 4…8 grade. Încălzirea estimată pentru începutul lunii martie, va însemna pentru această regiune, o creștere a temperaturilor maxime peste normalul climatologic al perioadei, respectiv o medie de 12…14 grade.

Variații semnificative sunt estimate în evoluția regimului termic nocturn, astfel de la o medie a temperaturilor de 0 grade în primele două nopți se va ajunge la valori de -6…-4 grade în perioada 26 – 28 februarie, iar ulterior tendința va fi de creștere treptată, urmând să se atingă valori în general pozitive, de 1…2 grade după 6 martie.

Temporar vor fi precipitații în 23, 24 și 25 martie, iar cu o probabilitate în creștere și spre finalul intervalului de anticipație.

În Oltenia

Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale pe tot parcursul intervalului. În prima săptămână la nivelul acestei regiuni sunt prognozate temperaturi maxime în general de 10…12 grade, posibil ușor mai scăzute în 26 februarie, iar în a doua săptămână vor fi valori în jurul a 14 grade.

Temperaturilor minime vor prezenta o medie de 1…2 grade în primele două nopți, dar va scădea la -4….-2 grade în 26 – 28 februarie, iar la început de martie sunt estimate valori de 0…2 grade. Trecător vor fi precipitații slabe în 23 și 24 februarie, iar cu o probabilitate în creștere și spre finalul intervalului de anticipație.

Vremea la munte

În zona de munte vor fi maxime în jurul a 2 grade în prima zi, însă în 24, 25 și 26 februarie se va răci ușor, astfel media acestora va scădea la -2…0 grade. O perioada mai caldă este estimată după 27 februarie și până spre 7 martie, când media temperaturilor maxime se va menține la valori de 3…4 grade.

Temperaturile minime vor fi de -4…-2 grade, cu valori mai scăzute în perioada 25 – 27 februarie, când sunt prognozate valori de -8…-6 grade. Temporar vor fi precipitații, local însemnate cantiativ în 23 și 24 februarie, iar trecător și pe arii restrânse și în 25 februarie. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va crește și după 4 martie.