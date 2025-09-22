Vremea se schimbă. Cum arată prognoza meteo pe două săptămâni

La finalul lunii septembrie, vremea se răcește considerabil în toate zonele din țară. Luna octombrie vine cu nopți mai friguroase, în special, unde se va înregistra o medie de 2 grade Celsius. Meteorologii au transmis astăzi prognoza meteo pentru perioada 22 septembrie – 6 octombrie.

Vremea în Banat

În ultima săptămână din luna septembrie, temperaturile se vor situa între 28 și 31 de grade Celsius, cu minime între 13 și 17 grade, cu mult peste cele specifice perioadei.

Începând cu 25 septembrie, vremea se va răci, iar temperaturile se vor apropia de cele specifice perioadei. Ele vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 8 grade Celsius.

Începând cu data de 29 septembrie, media temperaturilor va fi în general cuprinsă între 20 și 24 de grade, iar cele minime se vor situa în medie între 6 și 10 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi temporar mai ridicată în intervalul 26-30 septembrie.

Vremea în Crișana

În perioada 22-28 septembrie, temperaturile din Crișana vor scădea treptat până la 19…22 de grade Celsius, iar nopțile se vor răci începând din weekend, cu temperaturi de până la 8…14 grade.

În perioada 29 septembrie-6 octombrie, temperaturile nu vor fi cu mult diferite și se vor situa în jurul temperaturilor specifice perioadei: maxime de 19…23 de grade Celsius, iar minime de 6…9 grade. Din data de 25 septembrie și până la finalul intervalului probabilitatea pentru ploi va fi temporar ridicată.

Vremea în Transilvania

Media temperaturilor maxime se va situa în jurul a 26 de grade Celsius, apoi vor scădea spre valori medii de 18…20 de grade. Minimele se vor situa între 6 și 12 grade.

Spre finalul lunii septembrie, temperaturile nu se modifică foarte mult, ziua înregistrându-se 17…21 de grade Celsius, iar noaptea temperaturile vor scădea până la 3 grade. În prima săptămână probabilitatea pentru ploi va fi relativ redusă, iar mai ales din data de 29 septembrie vor fi ploi pe arii restrânse.

Vremea în Maramureș

În perioada 22-28 septembrie, vor scădea temperaturile cu până la 8 grade Celsius, ajungând la maxime de 19…21 de grade. Minimele vor avea variații de la o zi la alta cu tendință de scădere din noaptea de 26 spre 27 septembrie, astfel că acestea vor scădea de la valori în medie de 10…12 grade spre medii de 6…8 grade.

La începutul lunii octombrie, maximele vor fi în medie de 19…21 de grade, iar media temperaturilor minime va fi de 5…7 grade Celsius. Temporar va ploua în perioada 25-27 septembrie, apoi probabilitatea mai ridicată de ploaie va fi în intervalul 1-4 octombrie.

Vremea în Moldova

Temperaturile în Moldova vor scădea până joi, 25 septembrie, spre valori în medie de 17…19 grade Celsius. Noaptea, temperaturile vor scădea până la 4…6 grade în ultimele zile ale lunii septembrie.

În cea de-a doua săptămână, maximele termice vor fi în medie de 17…19 grade, iar cele minime în general între 4 și 8 grade. În prima săptămână va ploua pe arii restrânse pe parcursul zilei de 25 septembrie, iar în cea de-a doua săptămână se menține o probabilitate mică de apariție a ploilor în fiecare zi, dar mai ales în intervalul 2-3 octombrie.

Vremea în Dobrogea

Și în Dobrogea temperaturile vor începe să scadă de pe 25 septembrie, spre valori de 19…21 de grade Celsius. Nopțile vor fi răcoroase, cu valori care vor scădea până la 9 grade. Pe litoral se vor înregistra 12…13 grade.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicată în jurul datei de 29 septembrie.

Vremea în Muntenia

Temperaturile în Muntenia se mențin până la 26…29 de grade, iar spre finalul săptămânii acesteia, temperaturile vor scădea până la 19…21 de grade. Nopțile vor înregistra temperaturi în medie de 11 și 14 grade, cu scăderi treptate.

În cea de-a doua săptămână temperaturile nu se vor schimba semnificativ, astfel că maximele vor fi în medie de 19…22 de grade, iar minimele în general între 6 și 10 grade. Probabilitatea de apariție a ploilor va fi mai ridicată în cea de-a doua săptămână, îndeosebi în zilele de 29 și 30 septembrie.

Vremea în Oltenia

Vremea se răcește și în Oltenia până la finalul săptămânii, iar temperaturile ajung la 19…22 de grade Celsius. Și nopțile vor deveni mai friguroase, începând cu weekendul 26-27 septembrie, și vor ajunge la temperaturi de 8…10 grade.

La începutul lunii octombrie, valorile termice nu vor avea variații semnificative, astfel încât maximele vor fi cuprinse, în medie, între 18 și 22 de grade, iar minimele în general între 6 și 10 grade. Pe arii restrânse vor fi ploi pe parcursul zilei de 26 septembrie, iar ulterior probabilitatea mai ridicată pentru ploi temporare va fi în intervalul 28 septembrie-2 octombrie.

Vremea la munte

În ultimele zile ale lui septembrie, temperaturile la munte scad de la 18…20 de grade Celsius până la 9…12 grade. Temperaturile minime vor înregistra o medie de 2 grade.

În cea de-a doua săptămână, temperaturile se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru această perioadă, astfel că maximele vor fi în medie de 8…12 grade, iar media minimelor va fi de 0…4 grade. Începând cu ziua de 25 septembrie, probabilitatea pentru precipitații se va menține ridicată până spre finalul intervalului.