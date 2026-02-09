Vremea se schimbă puternic în București în următoarele ore

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă pentru următoarele două zile în București

Potrivit informării, de luni dimineață și până marți dimineață, vremea se va răci semnificativ față de zilele anterioare. Cerul va fi mai mult noros și trecător în prima parte a zilei va ninge slab. Vântul va avea temporar intensificări cu rafale în general de 40…45 km/h. Temperatura maximă va fi în jur de 0 grade, iar cea minimă de -6…-4 grade.

De marți spre miercuri, temperaturile cresc aproape insesizabil. Cerul va fi mai mult noros și noaptea trecător va ninge slab, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad, iar cea minimă va fi de -2…0 grade.