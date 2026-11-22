Vremea se răcește drastic, începând de mâine, cu precipitaţii în aproape toată și viscol la munte. Temperaturile minime vor scădea până la pragul de îngheț, cele mai coborâte valori spre -10 grade fiind în depresiuni, a anunțat duminică Elena Mateescu, directoarea generală a ANM, într-o intervenție la Antena3.

Toată țara se află până pe 24 noiembrie sub informare meteo de precipitaţii, vânt şi viscol la munte. Pentru zona de munte din mai multe județe au fost emise alerte cod portocaliu și galben de ninsori viscolite.

„Viscol în mod deosebit în zona montană, acolo unde, începând de mâine, de la ora 12:00 până mâine seară la ora 23:00 vorbim și de un cod portocaliu. Viscol puternic la altitudini mai mari de 1700 de metri în Carpații Meridionali și de Curbură, viteze de 100-120 de km pe oră, vizibilitate care va scădea sub 50 de metri”, a declarat Elena Mateescu, la Antena3.

Potrivit șefei ANM, ninsorile vor determina depunerea unui strat de zăpadă de 5-10 cm.

„În același timp, avem cod galben pentru ninsori viscolite, straturi de zăpadă și intensificări ale vântului, tot în zona montană. Vorbim de ninsori în jurul a 10 litri pe metru pătrat care vor determina și depunerea unui strat de zăpadă de 5-10 cm, vânt cu viteze de 60-90 de km pe oră și un alt cod galben, tot de mâine de la ora 12:00 până mâine seară la ora 23:00 pentru partea de vest și sud a Olteniei, partea de sud-vest și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și centrul și sudul Moldovei, precum și Dobrogea, rafale mai reduse, 50-70 de km pe oră”, a spus Mateescu.

„Iar o informare meteo valabilă din această seară, de la ora 22:00, până marți seara la ora 20:00, vizează toată gama de fenomene, precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului și viscol la munte”, a mai spus șefa ANM.

Până la cât scad temperaturile

Dacă duminică în partea de nord-vest, centru, nord a țării maximele nu vor mai depăși 5-6 grade Celsius, iar în sud vor mai fi posibile maxime de 10-12 grade Celsius, de mâine răcirea se va resimți în toată țara, a spus Mateescu.

Astfel, luni, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 grad, în nordul Moldovei, până la cel mult 10-12 grade în sudul țării. În Capitală vor fi 12 grade.

„Însă de marți vremea va deveni rece. Contăm pe maxime doar în jurul a -1 grad, 7 grade, iar minimele vor deveni preponderente negative în întreaga țară, cu cele mai coborâte valori spre -10 grade în depresiuni, până la cel mult 1-2 grade în zona litoralului”, a spus Elena Mateescu.