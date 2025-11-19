Washingtonul va desecretiza dosarele Epstein în termen de 30 de zile, anunță procurorul general al Statelor Unite

Pam Bondi, procurorul general al Statelor Unite, fotografiată la ceremonia de depunere a jurământului pentru funcție, FOTO: Shutterstock Editorial / Profimedia

Departamentul de Justiție al SUA va publica în următoarele 30 de zile documentele din ancheta privindu-l pe infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a anunțat miercuri procurorul general Pam Bondi, după ce Congresul a votat aproape în unanimitate pentru a obliga administrația președintelui Donald Trump să le facă publice, notează Reuters.

Materialul ar putea oferi mai multă claritate asupra activităților lui Epstein. Scandalul a fost o problemă constantă pentru Trump în ultimele luni, inclusiv pentru că el însuși a alimentat teorii ale conspirației despre Epstein în rândul susținătorilor săi.

Criticii susțin că administrația sa a ascuns legăturile lui Epstein cu persoane influente și a estompat detaliile privind moartea acestuia, declarată sinucidere, într-o închisoare din Manhattan, în 2019, când se confrunta cu acuzații federale de trafic sexual.

La o conferință de presă, Bondi a confirmat că Departamentul de Justiție va publica materialele legate de Epstein în termen de 30 de zile, conform legislației adoptate marți de Camera Reprezentanților și Senat, ambele controlate de republicani.

„Vom continua să respectăm legea și să încurajăm transparența maximă”, a spus ea.

Totuși, publicarea ar putea să nu fie completă, întrucât agenția ar putea fi nevoită să rețină anumite informații care ar putea afecta investigațiile, ordonate de Trump, vizând figuri democrate asociate cu Epstein.

Departamentul va proteja, de asemenea, identitatea oricăror victime ale traficului sexual ale căror nume apar în documente, a precizat Bondi.

