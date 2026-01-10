Weekend trending în București, 10-11 ianuarie: al doilea Revelion, tribut AC/DC, Peștele balon și un horror cu primate

Bucureștiul intră în al doilea weekend din ianuarie fără grabă, dar cu suficient de multe pretexte ca să nu rămâi în casă. După sărbători, orașul pare că abia acum își reia ritmul obișnuit pe toate palierele. În plus, pare că vom avea și un strat de zăpadă care va face parcurile și plimbările ceva mai frumoase.

Cafeaua o poți bea la Chariot Café (Molier 9). Oana Titică scria despre această cafenea: „Ascunsă pe o străduță din Primăverii, pe ceea ce ar putea fi cea mai liniștită străduță din București – Molière este numele ei, la numărul 9 mai exact – Chariot Café este ca un secret bine păstrat, despre care vrei să spui doar celor mai apropiați prieteni. La o aruncătură de băț de Aviatorilor și Calea Dorobanți, la o distanță scurtă de haosul orașului (serios – dacă știe cineva ce e cu semaforul ăla de la Dorobanți, sensul spre rond, să ne spună și nouă – de ce durează dintotdeauna așa puțin și de ce acolo se formează Sfârșitul Lumii în trafic?), stă o cafenea ca o comoară secretă. […] Dulciurile sunt ceva de vis la Chariot Café, precum un cookie cu fistic și zmeură, cu blat dulce, fraged, sfărâmicios, și un sos proaspăt și dulce-acrișor de fistic și zmeură deasupra. Iar alături avem o banana bread cu ciocolată, fructe și fulgi de migdale, perfectă alături de cafea”, scrie Oana Titică în recenzia de pe b365.ro..

Pentru un brunch poți alege unul dintre cele 5 locuri care l-au impresionat în mod plăcut pe Dragoș Mihăilă în 2025. „Bucureștiul încă mai are multe de spus, dacă ești dispus să asculți. Vorba aia: cine are urechi de auzit, să audă! Cine nu, ura și la gară! Următoarele cinci locuri nu sunt neapărat cele mai populare (dar sunt cu rezervare), nici cele mai ușor de explicat într-o singură frază.

Sunt restaurante care m-au surprins plăcut, restaurante unde-ți dorești să-ți scoți iubita sau iubitul la masă pentru o seară minunată în doi, sau poate vrei să o inviți pe maică-ta la cină doar pentru că e miercuri. Nu pentru asta trăim? Locantele de mai jos, în multe cazuri, sunt pentru ziua de salariu, însă am inclus și ceva care să te scoată total din zona de confort: o oprire într-o bucătărie etiopiană de cartier, acolo unde mâncarea e ritual și religie deopotrivă, cu alte reguli și cu alte senzații”, scrie Dragoș Mihăilă pe b365.ro.

Un loc nou deschis în oraș unde poți încerca brunch-ul în acest weekend este Picnic (Blănari 18). Acest „atelier de sandvișuri” își propune să fie „o oază de echilibru în mijlocul orașului”. Situat în Centrul Vechi, micul bistro combină preparate simple și gustoase (sandvișuri și salate) cu o atmosferă relaxată, care încurajează „pauzele autentice și reconectarea cu sine sau cu cei dragi”.

Evenimente

Pentru cei care aleg noaptea și clubul, unul dintre punctele de interes este Nether Club, de pe Calea Victoriei. ENC002 continuă o serie începută recent și mizează pe un line-up de tech house care se întinde pe două nopți, cu acces de la ora 22:00. KROME, LAZARR, SEVENN și SANDRAZ sunt numele din spatele pupitrului, într-un spațiu nou pentru acest tip de eveniment. Biletul de acces general costă 30 de lei.

La ceva distanță de centrul agitat, Grădina Olari propune o formulă complet diferită. Sâmbătă, pe 10 ianuarie, de la ora 22:00, se reia o petrecere care tocmai a trecut, dar care a lăsat suficient chef de continuare. Nu e un eveniment cu program rigid sau cap de afiș, ci o seară de ieșit pur și simplu, fără cod vestimentar și fără presiunea unui „moment special”. Genul de loc unde ajungi ca să mai recuperezi ceva din energia pierdută de Revelion.

Tot sâmbătă, dar într-o zonă muzicală cu totul diferită, Terasa Florilor găzduiește un concert susținut de Radu Captari, ca preambul pentru Revelionul pe rit vechi. Evenimentul începe la ora 20:00 și aduce în prim-plan un repertoriu care combină folclorul slav cu influențe din folclorul rromilor, într-o formulă de concert gândită pentru publicul care preferă muzica live și mesele lungi. Biletele costă 40 de lei online și 50 de lei la intrare, cu mențiunea că locurile sunt limitate și se recomandă rezervare.

Seara de sâmbătă continuă într-un registru urban la Apollo111 Barul, unde Stranger Disco ocupă ringul de dans într-o seară cu muzică disco și pop reinterpretată, fără rezervări și cu bilete disponibile direct la intrare, la prețul de 35 de lei. E genul de petrecere care nu cere explicații și nici context: ajungi, dansezi, pleci când simți că ți-ai făcut plinul.

Pentru o variantă mai relaxată, J’ai Bistrot rămâne una dintre constantele orașului. Sâmbătă, de la ora 20:00, Andrei Cismaru revine la pupitru pentru o seară de DJ set cu acces liber. E mai degrabă o întâlnire între prieteni, într-un bar care funcționează bine tocmai pentru că nu încearcă să fie altceva decât este.

La polul opus ca intensitate, Quantic propune sâmbătă un concert amplu, cu DORDEDUH în prim-plan, alături de The Thirteenth Sun și Pâenil Era. Accesul se face de la ora 19:00, iar concertele încep la 20:00. Biletele pornesc de la 75 de lei în presale și ajung la 100 de lei în ziua evenimentului. DORDEDUH este o trupă de experimental/black metal din Timișoara, fondată în 2009 de Hupogrammos (Edmond Karban) și Sol Faur (Cristian Popescu), după plecarea lor din Negură Bunget. Stilul trupei combină black metalul cu influențe folk, rock progresiv și elemente electronice, integrând discret instrumente tradiționale românești precum toaca, tulnicul, fluierul, naiul sau țambalul.

Tot sâmbătă, dar într-un cadru mult mai restrâns, Improteca găzduiește un concert susținut de Alexandra Stroe. De la ora 20:00, vocea și chitara ei construiesc un recital intim, cu acces pe bază de donație. Este genul de seară care nu promite spectaculosul, ci o apropiere directă de artist și de poveștile din spatele pieselor.

Duminica, orașul nu încetinește. La Quantic, The ROCK aduc un concert tribut AC/DC, cu acces de la ora 19:00. Biletele costă între 70 și 100 de lei, în funcție de momentul achiziției. Este o variantă sigură pentru cei care vor să încheie weekendul cu un concert energic, bazat pe hituri bine cunoscute.

Iar pentru cei care preferă marile săli, Berăria H are program dublu în weekend. Sâmbătă, trupa TAXI urcă pe scenă de la ora 19:00, cu bilete între 49 și 99 de lei, iar duminică, Luis Gabriel & Orchestra Diamantelor continuă seria concertelor de început de an, cu prețuri care ajung până la 179 de lei pentru locurile din față.

Teatru & film

La Teatrul Național „I. L. Caragiale”, Anonimul venețian rămâne unul dintre acele spectacole care nu au nevoie de actualizări sau artificii ca să funcționeze. Montarea semnată de Ion Caramitru, cu Ilinca Goia și Ioan Andrei Ionescu, spune o poveste de dragoste reluată târziu, într-un moment în care timpul nu mai este un aliat, ci o limită. Textul lui Giuseppe Berto e construit din dialoguri simple și tăceri apăsate, iar Veneția devine mai degrabă un spațiu interior decât un decor recognoscibil.

Spectacolul se joacă duminică seara la Sala Atelier, durează o oră și jumătate, iar biletele costă 50 lei.

La Teatrul de Artă București, Peștele balon propune o situație-limită, construită cu precizie și răbdare. Textul semnat de Theo Herghelegiu pornește de la un caz aparent absurd: un bucătar japonez este judecat pentru că a scurtat cu 72 de minute viața unei condamnate la moarte, după ce a greșit prepararea unui fugu sushi. Audierea dintr-un arest din Haga devine rapid un spațiu de confruntare între mentalități, sisteme de valori și moduri diferite de a înțelege vina și responsabilitatea.

Spectacolul este susținut de interpretările lui Demeter András, Mona Eftimiu și Carmen Anghel, iar construcția regizorală mizează pe tensiune, ambiguitate și un final deschis, care refuză verdictul clar. Biletele costă 75 lei, pot fi achiziționate online, iar reprezentația se adresează unui public dispus să accepte teatrul ca spațiu de întrebare, nu de soluție.

În ceea ce privește premierele cinematografice, Song Sung Blue pornește de la o poveste reală și o transformă într-un film despre muzică, întâlniri târzii și a doua șansă. Hugh Jackman și Kate Hudson joacă doi artiști rămași pe marginea industriei, care se regăsesc într-o trupă-tribut Neil Diamond și, fără să-și propună asta, într-o relație construită pe fragilitate și pasiuni comune. Regizat de Craig Brewer, filmul evită spectaculosul inutil și mizează pe chimia dintre protagoniști și pe ideea că drumul spre scenă poate fi la fel de important ca succesul în sine.

A Private Life este un thriller psihologic centrat pe o investigație personală, dusă până la capăt cu riscul de a destrăma certitudini vechi. Lilian Steiner, psihiatru de prestigiu, refuză să accepte sinuciderea unei paciente și începe să caute adevărul pe cont propriu. Pe măsură ce ancheta avansează, filmul mută accentul de pe misterul inițial pe felul în care profesia, intimitatea și vinovăția se amestecă periculos, într-o poveste despre control și autoiluzionare.

Primate (Instinct primar) intră direct în zona horror de supraviețuire, cu o premisă simplă și eficientă. Vacanța unui grup de tineri în Hawaii se transformă într-o luptă pentru viață atunci când un cimpanzeu infectat cu rabie începe să îi vâneze. Regizat de Johannes Roberts, filmul construiește tensiunea prin spații limitate și confruntări directe, fără a încerca să depășească granițele subgenului, ci lucrând atent cu frica imediată și instinctele primare ale personajelor.

Greenland: Migration continuă povestea începută în primul film, urmărind familia Garrity într-o lume deja distrusă de impactul unei comete. Ieșirea din buncăr aduce nu doar speranța unui nou început, ci și pericole neașteptate, de la teritorii ostile la fenomene naturale extreme. Filmul păstrează accentul pe relațiile dintre personaje și pe supraviețuirea de zi cu zi, mai degrabă decât pe spectacolul catastrofei.

If I Had Legs I’d Kick You este un film despre epuizare și fragilitate psihică, spus din perspectiva unei femei care nu mai reușește să țină lucrurile sub control. Rose Byrne interpretează o terapeută și mamă prinsă între boala fiicei, un mariaj absent și propria instabilitate emoțională. Pe măsură ce realitatea se fisurează, filmul alunecă spre un registru tot mai straniu, explorând presiunea maternității și limitele empatiei într-o poveste incomodă, dar atent construită.