Weekend trending în București, 14-15 martie: box feminin la teatru, campionatul național de kendama, hip-hop în bandă desenată și târg dedicat animalelor de companie

Weekendul de la mijlocul lui martie adună în București evenimente destul de diferite între ele, de la spectacole de spoken word și concerte alternative până la târguri, discuții despre cărți sau o expoziție dedicată animalelor de companie.

E un weekend în care poți să te împarți între cluburi, spații culturale independente și câteva locuri unde lucrurile nu se grăbesc să se întâmple.

Cafeaua de specialitate o poți bea la o cafenea bucureșteană care a intrat în clasamentul mondial al celor mai bune 100 de coffee shop-uri. Este vorba despre BOB Coffee Lab, care ocupă locul 55 în topul „The World’s 100 Best Coffee Shops”, anunțat la CoffeeFest Madrid 2026, conform b365.ro.

Clasamentul a selectat doar 100 de cafenele din peste 38.000 înscrise, pe baza evaluării unui juriu internațional format din peste 800 de experți și a votului publicului, criteriile incluzând calitatea cafelei, expertiza barista, consistența preparării și experiența oferită clienților. Cafeneaua, fondată în 2017, are mai multe locații în București – inclusiv în zona Charles de Gaulle 3, pe Lipscani 20 și în Băneasa Shopping City – și este cunoscută pentru cafeaua de specialitate și pentru prăjitoria proprie.

Brunch-ul din acest weekend îl poți lua la Amestec (Griviței 99). Este vorba de o cafenea deschisă de vreun an, care s-a specializat în brunch-uri cât mai instagramabile, dar și în burgeri care vin în tot felul de combinații și versiuni care nu te vor lăsa indiferent.

Evenimente

Sâmbătă începe devreme, cu o întâlnire la Cărturești Verona, unde de la ora 11:30 are loc o discuție pornind de la volumul „Dor de Tata”. Evenimentul aduce la aceeași masă editori și psihoterapeuți, într-o conversație despre relația dintre copii și figura paternă, despre absență și despre felul în care astfel de teme ajung în literatură. După discuții, urmează și o sesiune de autografe.

Tot sâmbătă, dar într-un registru complet diferit, la Plaza România are loc Campionatul Național de Kendama, între 10:00 și 19:30. Competiția adună sute de jucători din toată țara, iar pe scenă sunt anunțați invitați internaționali, printre care japonezii Yasu și Nonoka, campioni mondiali ai disciplinei, și Vilau, campion european. Intrarea este liberă, iar publicul poate urmări duelurile și demonstrațiile de trick-uri.

La The Ark, după-amiaza de sâmbătă se mută într-o zonă mai relaxată. De la ora 16:00 are loc o întâlnire organizată în jurul comunităților Slow Food din România. Programul include degustări de produse locale și vinuri bio, dar și discuții informale între producători, organizații și oameni interesați de ideea de alimentație responsabilă. Intrarea este liberă.

Seara de sâmbătă aduce mai multe opțiuni pentru muzică live. La Sala Radio, de la ora 20:00, Nicu Alifantis urcă pe scenă alături de FragileBand într-un concert care traversează piese cunoscute din repertoriul său, reinterpretate într-o formulă mai recentă.

Evenimentul organizat sâmbătă de JazzBook îi aduce pe scenă pe membrii trupei The Fat Cats, cunoscuți pentru interpretările lor energice ce îmbină stiluri precum second line, swing, bebop, cool jazz și funk. De această dată, publicul este invitat într-o călătorie prin standarde de jazz, atât cunoscute, cât și mai puțin cunoscute. Formula care va urca pe scenă este alcătuită din Sorin Nicolescu (trompetă), Jocó Orosz-Pál (pian), Bogdan Tănase (chitară), Ciprian Parghel (bas) și Ovidiu Condrea (tobe). Accesul la eveniment costă 80 de lei.

În paralel, în cluburi, lucrurile se mișcă într-o altă direcție: la Control Club are loc o seară de reggae și dub organizată de Black Rhino Radio, cu Iration Steppas, Ma-Kaya și Low Freq (bilete: 40 lei presale / 50 lei la intrare).

Pentru cei care preferă concertele mai mici, Encore Club găzduiește două trupe noi pe scena locală – Moon Chorizo și Giardia – într-un concert programat de la ora 20:30 (40 lei online, 50 lei la intrare).

În același timp, la Terasa Florilor, Vlase de la ZOB vine cu un concert acustic construit din reinterpretări care merg de la Johnny Cash la David Bowie (40 lei online / 50 lei la intrare).

În zona festivalurilor de nișă, Quantic Club continuă SoundArt Festival, care a început vineri și ajunge sâmbătă la a doua zi de concerte. Pe afiș sunt Weather Systems – proiectul lui Daniel Cavanagh (ex-Anathema)-, alături de (Dolch), Calyces, Annapurna sau A Broken Design. Biletul pentru ziua de sâmbătă costă 195 lei în presale sau 250 lei în ziua evenimentului.

Duminica schimbă puțin ritmul. După-amiaza, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu, Fanbook Club organizează de la ora 16:00 o întâlnire pentru copii între 10 și 12 ani, pornind de la cartea „Anxionauții – pierduți prin cosmos” de Iv cel Naiv. Discuția este completată de o prezentare despre spațiu și astronomie susținută de Andra Stoica, membră Space Club.

Seara de duminică se mută din nou în cluburi. La Control Club, de la ora 19:30, continuă seria SWORDS – Spoken Word Sessions, concepută ca un spectacol care aduce împreună poezie performativă, muzică și proiecții vizuale. Episodul din 15 martie îi are ca invitați pe actorul Mircea Dragoman, poeta și arhitecta Angelica Stan și autorul Vlad Alui Gheorghe, cu Cosmin Perța în rol de moderator. Biletele costă 50 de lei (20 de lei pentru studenți).

Tot duminică, la Expirat – Halele Carol, apare un proiect mai puțin obișnuit: lansarea revistei „Povești de Cartier”, prezentată drept prima bandă desenată despre istoria hip-hop-ului românesc. Evenimentul include sesiuni de autografe, concerte live și un cypher cu artiști din scenă, iar biletele sunt 50 lei early bird, 60 lei presale și 70 lei la intrare.

Pentru cei care preferă sunetul mai dur, Quantic Club găzduiește duminică seara un lineup de metal cu Phobia, Taiga Dream, Chaos Cult și Black Tulip (50 lei early bird, 60 lei presale, 70 lei în ziua evenimentului).

În paralel cu toate acestea, la Romexpo are loc în ambele zile PetExpo România, târg dedicat animalelor de companie. Vizitatorii pot participa la demonstrații de dresaj, workshop-uri sau prezentări de rase, iar programul este 10:00–19:00 sâmbătă și 10:00–18:00 duminică.

Teatru & film

La Centrul de Teatru Educațional Replika, sâmbătă, 14 martie, de la ora 20:00, se joacă spectacolul „Prețul aurului”, scris și regizat de Eugen Jebeleanu. Producția pornește de la experiența unui copil care a crescut în lumea dansului sportiv și transformă amintirile din antrenamente, concursuri și cantonamente într-o confesiune scenică despre competiție, presiunea performanței și nevoia constantă de validare.

În spectacol, biografia personală devine punct de plecare pentru o reflecție mai largă despre mecanismele din spatele succesului, despre bullying, diferențe de clasă și așteptările proiectate asupra copiilor de către adulți. Pe scenă apar Eugen Jebeleanu, Laura și Ștefan Grigore, într-o producție de aproximativ 90 de minute, fără pauză, recomandată publicului de peste 14 ani.

Eugen Jebeleanu a povestit pentru HotNews despre această piesă în interviul de anul trecut.

La Teatrul Excelsior, sâmbătă și duminică de la 19:00 se joacă „Knockout. Dulcea știință de a face vânătaie” de Joy Wilkinson, un spectacol amplu, de aproape trei ore, montat de Sânziana Stoican. Povestea, plasată în perioada victoriană, urmărește un grup de femei care descoperă în box o formă de eliberare și o modalitate de a-și afirma drepturile într-o lume care le limitează constant. Accentul cade atât pe dinamica dintre personaje, cât și pe tensiunile sociale ale epocii, într-o distribuție care include actori precum Oana Predescu, Andreea Hristu, Dana Marineci și Mihai Gruia Sandu. Montarea combină umorul, scena de luptă și reflecția asupra prejudecăților și a felului în care acestea se perpetuează. Spectacolul este recomandat publicului 15+ și are o pauză la mijloc. Biletele sunt disponibile online pe site-ul teatrului.

Cu actrița Dana Marineci am stat de vorbă chiar luna trecută despre cel mai recent film în care joacă, „Cazul Samca”.

În ceea ce privește premierele cinematografice, avem mai multe care intră în acest weekend în cinematografe. „Sound of Falling” este despre o fermă izolată din Germania unde patru femei, despărțite de decenii, dar unite de traume de familie, descoperă secrete ascunse de patru generații. Filmul explorează legături complicate, resentimente și adevăruri ascunse din spatele vechilor ziduri ale casei, oferind o dramă intensă despre reconciliere și moștenirea trecutului.

„Un loc sigur” reprezintă debutul regizoral al Ceciliei Ștefănescu, care ne-a povestit mai multe despre acest film scris și regizat de ea în interviul acordat pentru HotNews.

Într-un sat de pe malul mării din Bulgaria, o vacanță aparent liniștită devine tensionată atunci când un bărbat misterios tulbură echilibrul grupului, iar dispariția unui copil scoate la iveală secrete bine ascunse. Filmul combină thrillerul psihologic cu dinamica relațiilor interpersonale, explorând cât de fragil poate fi sentimentul de siguranță.

Inspirat de bestseller-ul #1 New York Times al lui Colleen Hoover, „Reminders of Him” urmărește povestea lui Kenna, o mamă care, după șapte ani de închisoare, încearcă să se reconecteze cu fiica ei pe care nu a cunoscut-o niciodată. Filmul este o explorare emoționantă a iubirii, iertării și a șanselor de a-ți reclădi viața, cu momente de tensiune, dragoste neașteptată și căutarea unei noi speranțe.