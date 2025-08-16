Weekend trending în București, 16-17 august: petreceri all night long, pintxos balcanici, muzică grecească și bagels ca la New York

Weekendul 16-17 august aduce în București ceva mai puține evenimente, dar este vorba și despre o oarecare pauză (binevenită) după toate festivalurile care au avut loc în ultima perioadă. Însă, fie că ești atras de ritmuri electrice, de muzică clasică sau de povești puse în scenă sau pe ecrane, Capitala are suficiente de oferit și în aceste două zile.

Cafeaua de specialitate o poți bea la Yoyo Hidden Gem (Mihail Obedenaru-Gheorghiade 12), unde găsești și „copacul celor mai emoționante dorințe”. Oana Titică a trecut pe aici și scrie așa în cronica de pe b365.ro:

„În timp ce comanda se pregătește, studiez mesajele din Copacul Dorințelor de la Yoyo și simt cum se insinuează o emoție pentru care nu eram pregătită într-o zi de muncă la mijlocul unui august canicular. Aici, toți bucureștenii care au călcat vreodată pragul cafenelei au lăsat mici bucăți din sufletele lor, cele mai profunde dorințe, câteva secrete, lucruri intime, la care visează sau de care le e dor și, pe alocuri, citate din Star Trek.”

Dragoș Mihăilă a trecut și el pe la noul bagel bar din oraș, The Bagel Bar (Regina Elisabeta 59), cu „covrigi ca pe America, cu cașcavea de pe Valea Doftanei și alte nebunii”:

„De la „Omlette du șomaj” (29 lei) cu kaiser crocant și cremă de telemea, până la gravlaxul făcut in-house din „ăla de la New York” (42 lei), fiecare bagel are rețeta lui și vine cu topinguri diferite: fulgi de sare, semințe sau aluat dulce. Există chiar și „From Pariz with love” (38 lei), iar „Totelo Scumbato” (47 lei) aduce împreună rasolul de vițel și scrumbia afumată. La desert, un bagel dulce (34 lei) inspirat de plăcintele iernilor perfecte: poale-n brâu”, scrie Dragoș în recenzia de pe b365.ro.

Apropo de bagels, se pare că orașul trăiește un fel de conspirație culinară cu aromă de New York: în ultimele săptămâni au apărut nu mai puțin de trei locuri noi care și-au făcut un nume mizând pe acest preparat. Cel mai proaspăt intrat în scenă este Michael’s Bagel, pe strada Armenească 14A, unde aluatul are crustă aurie și miez fraged, iar umpluturile merg de la pulled pork (39 lei), mortadella (39 lei), BLT (27 lei) și multe altele. E genul de loc unde dimineața miroase a cafea bună și pâine proaspătă, iar vizita îți dă impresia că te-ai teleportat pentru câteva minute într-o cafenea de peste ocean.

Dacă vrei ceva mai deosebit pentru weekendul tău culinar, poți să te aventurezi până la Lovin’ Winebar & Bistro de pe Intrarea Tudor Ștefan nr. 26, unde sâmbătă te așteaptă un festin balcanic sub numele LOVIN & FRIENDS: Balkan Pintxos. Meniul, gândit de Dragoș Gurăroșie (responsabilul pentru BurgerFest și alte proiecte culinare bucureștene), va fi ca o călătorie prin Spania și Balcani reinterpretată cu ingrediente locale – cuprinde de la salată de dovlecel cu brânză veche de oaie și crumble de nuci, până la mini kebab de vită cu lipie și lacrimă de rodie, iar desertul promite să încheie totul cu cremă de zahăr ars. Servirea se face la platou, pentru a face bucătăria mai eficientă, iar fiecare porție poate fi acompaniată de vinurile atent selectate, recomandate să fie seci, reci și, dacă se poate, cu bule. Startul e programat la 14:00 și se continuă până pe la 20:00, costa 150 lei / persoană, dar locurile sunt limitate, așa că rezervarea e obligatorie.

Evenimente

Sâmbătă, 16 august, Platforma Wolff devine „sanctuar pentru minți și trupuri libere”. Băieții de la Khidja revin „all night long” într-un open-air unde bass-ul se simte aproape palpabil. Dansul devine aici mai mult decât mișcare, este o formă de percepere a lumii în ritmuri neașteptate. Presale-ul costă 50 de lei, barul se deschide la 22:00.

Pentru cei care caută o experiență mai introspectivă, grădina J’ai Bistrot găzduiește sâmbătă de la ora 12:00 un brunch acompaniat de muzică clasică, în cadrul ediției a cincea a seriei Classic Set, Flageolet!. Sunetele lui Enescu, Bartók, Debussy și Ravel devin portaluri către emoții adesea nespuse, iar accesul este liber.

La Hard Rock Cafe, MOON BAND promite o seară de sâmbătă energică, cu hituri de la James Brown la Bruno Mars și Harry Styles. Proiectul lui ANDI combină sonorități moderne și familiare, perfect pentru o seară de dans relaxată, iar intrarea este liberă. Terasa de aici devine astfel un punct de întâlnire pentru cei care vor să simtă ritmul și libertatea sub cerul nopții.

Dansul contemporan are și el locul său în program: spectacolul OBSCURO are loc duminică la Linotip – Centru Independent Coregrafic. Acesta explorează psihicul feminin și tensiunea dintre așteptările sociale și dorința de autenticitate. Susținut de muzică și sound design de Alexandru Suciu, scenografie de Yasmin Asan și video de Maria Rusu, spectacolul semnat de Claudio Cangialosi (bilet 60 lei) devine un dans al eliberării și al redescoperirii sinelui.

Ritmul balcanic prinde viață la Heavy Yard, sâmbătă seară cu Balkanique Party, unde Beatheice, Miko, Skior și Lari Cash promit muzică care te face să dansezi fără oprire. Biletul costă 47 de lei, iar energia serii combină tradiția cu libertatea petrecerii.

În același ton festiv, Terasa Florilor propune o seară mediteraneană cu Mihalis Greek Show: muzică grecească, bouzouki și preparate tradiționale, de la salată grecească la frigărui de berbecuț sau dovlecei pane cu tzatziki. Biletele sunt 50 de lei.

Teatru & film

Pentru cei care caută o piesă de teatru, Teatrul Național aduce „Ca-n cer”, un spectacol emoționant despre familie și legături invizibile, cu trei surori și o fetiță care descoperă lumea. Durata este de 1h30, iar biletul costă 85 de lei, lăsând spectatorul cu o combinație de tandrețe, reflecție și poezie nerostită.

Cinefilii găsesc un motiv să iasă la Happy Cinema, unde Festivalul de Film Ucrainean aduce povești despre curaj, supraviețuire și iubire, subtitrate în engleză și deschise tuturor. O șansă de a înțelege lumi aflate la răscruce prin ochii cinematografiei contemporane.

„Prin acest festival, ne dorim să oferim publicului din România șansa de a cunoaște Ucraina prin creațiile artiștilor noștri, care în ciuda agresiunii armate în desfășurare a Federației Ruse împotriva Ucrainei, spun povești despre viață, dragoste, pierdere și speranță. Cultura și arta cinematografică, ca parte integrantă a acesteia, au fost și continuă să fie o punte sinceră între popoarele noastre, mai ales în această perioadă de luptă eroică a poporului ucrainean pentru independența sa, pentru valorile europene și pentru apărarea democrației”, spune reprezentantul Ambasadei Ucrainei în România. Festivalul de Film Ucrainean a început pe 15 august și durează până pe 15 septembrie. Programul poate fi consultat aici.

În lanțurile de cinematografe au premiera două filme, filmul de acțiune „Nobody 2” și Comedia romantică „Materialists”.

„Nobody 2” este continuarea filmului din 2021, cu Hutch Mansell (Bob Odenkirk), un fost asasin guvernamental, care se află din nou în mijlocul unei serii de evenimente violente. După o vacanță de familie într-un parc tematic, o întâlnire aparent banală cu niște bătăuși locali declanșează un lanț de conflicte, implicându-l într-o confruntare cu un patron corupt de parc (John Ortiz) și un șerif dubios (Colin Hanks). Hutch devine astfel ținta unui gangster cu totul ieșit din comun – cel mai dezechilibrat și sângeros cap al crimei organizate cu care s-a confruntat vreodată (Sharon Stone).

„Materialists” este o comedie romantică cu un twist social, regizată de Celine Song, cunoscută pentru debutul său apreciat în 2023 cu „Past Lives”. Filmul o are în rolul principal pe Dakota Johnson, care o interpretează pe Lucy, o matchmaker de succes din New York. Lucy se află prinsă într-un triunghi amoros între Harry (Pedro Pascal), un milionar fermecător, și John (Chris Evans), fostul ei iubit actor, acum în dificultate financiară. Filmul explorează teme precum iubirea, statutul social și alegerile personale, oferind o perspectivă modernă asupra relațiilor romantice.