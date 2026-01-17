Weekend trending în București, 17-18 ianuarie: rockotecă, stand-up 100% feminin, de trei ori Ada Milea, pisicile din literatură și cocoșatul de la Notre-Dame la Romexpo

Ianuarie rămâne, în București, luna de revenire în care orașul își reglează ritmul după sărbători. Fără aglomerația de decembrie, dar cu zăpada pe care ne-am dorit-o de Crăciun și frigul iernilor din copilărie, weekendul 17–18 ianuarie vine cu evenimente care se așază liniștitor în peisajul urban: muzică, întâlniri și alte câteva motive bune să ieși din casă fără sentimentul că „se întâmplă ceva big”.

Cafeaua o poți bea la Mezin (Intrarea Aviator Teodor Iliescu 2) o cafenea de specialitate deschisă de curând în oraș, unde dragostea pentru cafeaua de calitate se întâlnește cu arta cocktailurilor creative. Designul simplu și aerisit oferă o atmosferă calmă și primitoare, potrivită atât pentru întâlniri, cât și pentru clipe de relaxare. Pe lângă cafeaua preparată cu atenție, localul propune cocktailuri inedite și o ambianță caldă, prietenoasă.

În ceea ce privește brunch-urile virale / instagramabile, se pare că Eggspress (Pache Protopopescu 97) are o ofertă greu de refuzat sau ocolit. Locul a evoluat mult în ultimul an, de când este deschis, iar acum are multe în meniu (pizza, burgeri, salate etc.) pe lângă preparatele pe bază de ouă cu care s-a lansat. Mai mult, seara se transformă în local cu muzică live și loc de dans. Deci, e de trecut pe aici dacă vrei ceva comfort food atractiv.

Dacă ești în căutare de ceva mai sofisticat, Dragoș Mihăilă a testat recent „un restaurant superb cucerește Bucureștiul, în zona Kiseleff”. Este vorba de Bergamot – Teahouse & Provisions Merchants (Bd. Kiseleff 53):

„Bucătărie internațională, cu pește proaspăt import Franța, cu pâine cu maia coaptă în fiecare dimineață, deserturi fine homemade și produse gourmet autentice aduse din Franța și Italia. Un micro-univers gastronomic așezat frumos. Cât privește servirea: impecabilă. Un ospătar atent, neintruziv, cald la vorbă și la port. Mai mare dragu. Mâncarea a venit în 20 de minute, cel mult 30. Am profitat de răgaz ca să fac turul casei de care nu m-am mai putut sătura. Cum or fi trăit oamenii ăștia aici? Cum se adresau unii altora? Oare cum răsuna vocea domnului Gafencu atunci când striga de la etaj: „Nouchette, au sosit oaspeții! Pune de cafea!”. Sau avea argați și Nouchette (pe numele ei real Blanche) nu mișca un pai în casă?”, scrie Dragoș Mihăilă în recenzia de pe b365.ro.

Evenimente în București

Sâmbătă după-amiază, Control Club deschide ușile mai devreme decât de obicei pentru Forever Young 35+, o petrecere care începe la ora 17.00 și se termină la 22.00. E gândită pentru cei care au crescut cu hiturile anilor ’80 și ’90 și care nu mai simt nevoia să aștepte miezul nopții ca să danseze. Accesul se face pe bază de bilet, disponibil online pe fy35.ro, iar formatul e unul simplu: muzică recognoscibilă, public de aceeași generație și un program care respectă ideea de seară, nu de noapte albă.

Tot sâmbătă, dar în cu totul alt registru, Quantic găzduiește Rockoteca, o seară cu intrare liberă, construită în jurul unei tombole cu invitații și merchandise pentru festivaluri rock din 2026 (Rockstadt, ARTmania Festival Sibiu, Posada Rock Festival, Metalhead, BestMusic Live, Emagic Romanian, Thrash Metal Club, Underground for the Masses (UFTM), Astra Rock, Beauty of Pain, Maximum Rock, Final Step Productions, Cavalleria – Booking / Touring / Production, Rusidava Management & Psychosounds Music, Metal Bunker, Symphonic Metal, Echoes, Bikers for Humanity, Rock Fest, Open Air Blues Festival Brezoi, Kraken – Merch for Legends, Bobalna Rock, Encore Club, Bucharest Tattoo Convention, Celtic Transilvania).

Pretextul e muzica – selecții inspirate din line-up-uri de festival – iar miza e întâlnirea comunității care începe anul cu gândul la concertele ce urmează și la bugetele care trebuie ajustate în consecință.

Pentru cei care preferă un program mai devreme și mai concentrat, The Fool propune sâmbătă, de la ora 16.00, un show de stand-up comedy numai cu fete: Maria Popovici, Ioana State, Anisia, Teodora Nedelcu și Mădălina Mihai. Biletul costă 70 de lei, accesul se face cu 30 de minute înainte, iar mesajul organizatorilor e clar: punctualitatea contează, inclusiv pentru glume.

Seara de sâmbătă se ramifică în mai multe direcții. La Manasia Hub are loc un bairam de început de an, fără temă și fără discursuri, doar cu muzică și dans, de la ora 22.00. Intrarea costă 25 de lei.

La Hard Rock Cafe, de la 21.30, Dream On Band urcă pe scenă cu un concert cu intrare liberă.

În timp ce la Control Club, în Room 1, Eugen Rădescu semnează o ediție Dirty Disco, cu bilet de 50 de lei la intrare.

Registrul se schimbă complet la Berăria H, unde Ducu Bertzi revine pe scenă cu un concert de folk programat pentru ora 19.00, accesul fiind permis de la 17.00. Intrarea este gratuită, iar formula e una clasică: cântece cunoscute, texte care mizează pe memorie și pe relația directă cu publicul.

Duminica începe devreme la Quantic, care dedică întreaga zi spectacolelor semnate de Ada Milea și colaboratorii ei. De la ora 11.00, „Amintiri din copilărie” după Creangă, cu Ada Milea și Berti Barbera, este programat pentru publicul larg, cu bilete de 85 de lei în presale și 100 de lei în ziua evenimentului. După-amiaza, de la ora 15.00, revine „Apolodor”, într-o formulă care amestecă muzica și teatrul, iar seara, de la 20.00, concertul „în 2+1” cu Ada Milea și Alex Neagu încheie maratonul. Prețurile variază între 65 și 100 de lei, în funcție de momentul achiziției.

Tot duminică, la Muzeul Național al Literaturii Române, de la ora 18.00, are loc conferința „Chat gentil. Pisici & motani în literatură”, o discuție relaxată despre prezența felinelor în literatura română și universală, cu Florin Iaru și Dan Mircea Cipariu invitați. Evenimentul face parte din programul dedicat Zilei Culturii Naționale, iar accesul este liber.

Pentru cei care caută o formă diferită de a-și petrece duminica, sala MIMA găzduiește, între 11.00 și 14.00, un atelier de Contact Improvisation coordonat de Virginia Negru. Taxa standard este de 130 de lei pentru plata online și 150 de lei la fața locului.

Virginia Negru este dansator, performer și facilitator de ateliere de dans și contact improvisation. Pasiunea pentru dans dar și structura sa de autodidact au motivat-o să călătorească și să învețe, atât în România cât și în străinătate, de la dansatori și profesori care i-au marcat experiența și viziunea artistică: Steve Batts și Ursula Laeubli (Poetic Movement 2006-prezent), Catrina Choate (Dans Contemporan și Feldenkrais 2008), Amalia Strinopoulou (Limon Technique 2009-2015), Lelia Marcu (balet 2009-2011), Benno Voorham și Sybrig Dokter, Scott Wells, Alexandra Soshnicova și Serghei Golovnya, Cyrus Khambatta, Nora Hajos, Nancy Stark Smith, Sasha Dodo, Adrian Russi, Susanne Martin, (Instant Composition și Contact Improvisation 2008-2019), Kira Kirsch și Antoine Ragot (Axis Syllabus 2019-2022).

Teatru & film în weekendul 17-18 ianuarie

În ceea ce privește piesele de teatru, „Iepurele alb” – poveste pentru copii și oameni mari, se joacă sâmbătă de la 11:00 la Teatrul de Artă București și e unul dintre acele spectacole care nu își propun să epateze, ci să construiască, cu mijloace simple, o lume coerentă și atent lucrată.

Un iepuraș de pluș, mânuit de două actrițe, devine pretextul pentru o poveste despre curaj, timiditate și descoperirea celorlalți, spusă fără grabă și fără artificii inutile. Spectacolul funcționează la fel de bine pentru copii și adulți, tocmai prin delicatețea cu care tratează emoțiile mici și situațiile aparent mărunte. Biletul costă 55 de lei, iar producția Teatrului de Artă București a fost deja prezentă în numeroase festivaluri de teatru și animație din țară și din străinătate.

Sâmbătă, de la 19:00, la TNB, piesa „Cel mai bun copil din lume”, one-woman show-ul Alinei Șerban, propune un demers personal și direct, aflat la granița dintre confesiune și construcție teatrală. Spectacolul urmărește parcursul unei tinere care își confruntă trecutul, identitatea și relația cu familia, transformând experiențele dureroase în material scenic.

Fără a cădea în tezism, montarea reușește să creeze un dialog deschis cu publicul, mizând pe onestitate și pe forța prezenței actoricești. Este un spectacol care vorbește despre depășirea limitelor impuse din exterior, dar și despre costurile acestui drum. Biletul este 50 de lei.

Într-un cu totul alt registru, Notre-Dame de Paris – musicalul original, ajunge la București pe scena de la Romexpo, într-o serie de reprezentații programate între 15 și 20 ianuarie, inclusiv sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 15.00. Spectacolul creat de Luc Plamondon și Riccardo Cocciante, inspirat de romanul lui Victor Hugo, vine în versiunea originală, în limba franceză, cu distribuție internațională și cu același concept vizual și coregrafic consacrat pe marile scene ale lumii.

Producția impresionează prin amploare – decoruri masive, zeci de artiști pe scenă – și prin muzica devenită emblematică, de la „Belle” la „Le Temps des Cathédrales”. Biletele pornesc de la 350 de lei, iar evenimentul se adresează unui public care caută un spectacol de mare anvergură, mai aproape de experiența unui musical clasic decât de teatrul de repertoriu.

Este și weekendul în care în cinematografe intră „Sentimental Value”, un film care deja a adunat multe premii și are șanse mari și la Oscar. Acesta este o dramă de familie construită în jurul unei reîntâlniri incomode și a unor relații care nu și-au găsit niciodată un echilibru. Nora și Agnes revin în viața tatălui lor, Gustav, un regizor aflat la final de carieră, iar oferta făcută Norei – un rol în noul său film – devine declanșatorul unui conflict vechi.

Refuzul ei deschide ușa apariției unei actrițe de la Hollywood, Rachel Kemp, care ajunge să ocupe nu doar un rol profesional, ci și un spațiu emoțional delicat. Filmul se concentrează mai puțin pe intriga propriu-zisă și mai mult pe tensiunile dintre personaje, pe resentimentele acumulate și pe felul în care arta și familia se intersectează, adesea fără să se împace.

Cu „28 Years Later: The Bone Temple”, universul imaginat de Danny Boyle și Alex Garland este reluat și reconfigurat de Nia DaCosta, care mută accentul de la supraviețuirea fizică la degradarea morală.

Dr. Kelson, interpretat de Ralph Fiennes, se află în centrul unei relații care are implicații mult dincolo de sfera personală, în timp ce traseul lui Spike și întâlnirea cu personajul jucat de Jack O’Connell împing povestea într-o zonă de coșmar continuu. Filmul propune o lume în care infectații nu mai sunt principalul pericol, iar amenințarea reală vine din comportamentul celor care au supraviețuit. Rezultatul este un thriller post-apocaliptic care mizează pe disconfort și ambiguitate, nu pe spectacol facil.

„Un weekend criminal” schimbă registrul și merge spre comedia neagră, construită în jurul unui plan care ar trebui să fie simplu și ajunge să se complice din toate direcțiile. Lia și Denis, un cuplu tânăr, decid să-și ucidă șeful și pornesc la drum cu o siguranță care se erodează rapid.

Filmul urmărește lanțul de situații-limită în care ajung cei doi, exploatând contrastele dintre intenția inițială și realitatea imprevizibilă. Umorul apare din acumularea de erori și din incapacitatea personajelor de a mai opri mecanismul pe care l-au pus în mișcare, transformând ideea „planului perfect” într-o sursă constantă de ironie.