Weekend trending în București, 2-3 august: festival armenesc în Botanică, fine dining belgian, magie pe scenă, punk psihedelic și primul festival de manele

E primul weekend din august într-un oraș care fierbe la propriu, dar care vine la pachet cu evenimente pe care le vei simți ca pe o limonadă rece într-o după-amiază toridă. Avem festivaluri cu vibe balcanic, concerte neconvenționale, show-uri de magie, stand-up spumos și teatru sub cerul liber. Deci, dacă nu ți-ai făcut încă planuri, ai de unde alege.

Oana Titică recomandă să încerci cafeaua de specialitate în Cotroceni la înCotro (Ana Davila 2): „Dacă n-ai ști unde ești, privind la terasa din Cotroceni a cafenelei, cu umbrelele mari bej de plajă și măsuțe galben-soare, ai crede că ești la mare.

E o atmosferă de vacanță la ÎnCotro, unde iubitorii cafelei refuză să renunțe la băutura favorită doar pentru că se topește asfaltul sub ei. Cafeaua vine de la Mabo și, în mâinile baristas de la ÎnCotro, se transformă în băutura favorită – în cazul de față un espresso dublu, plus un Iced Latte. În perioada verii, cafelele sunt cerute mai ales în versiunea lor rece, care să te ajute să faci față caniculei”, scrie Oana în recenzia de pe b365.ro.

Într-un peisaj urban în care noutățile apar și dispar rapid, două deschideri recente merită adăugate pe lista locurilor de explorat. Pe Strada Constantin Mille 18, chiar lângă Cișmigiu, s-a deschis discret, dar promițător, Liege Brasserie – un local de fine dining cu specific belgian, o raritate prin București, unde berea artizanală, preparatele clasice și atmosfera europeană îți oferă o experiență diferită și elegantă.

La câteva minute distanță, pe Bulevardul Regina Elisabeta 59, a apărut The Bagel Bar – proiectul nou al celor din spatele restaurantului Bucătăria.localfood. Este locul unde poți începe ziua cu un bagel fresh și un pahar de spumant sau încheia o plimbare prin Cișmigiu într-o notă cool și relaxată. Un spațiu mic, dar cu potențial mare de devenit favorit al brunch-urilor de weekend.

Dragoș Mihăilă a descoperit și el un nou local vietnamez care merită încercat 100% – Pho Dee (Gabroveni 61): „Spre deosebire de multe alte localuri vietnameze, Pho Dee chiar arată super decent. Este destul de spațios, nu te strânge-n spate și nici nu-ți dai coate cu vecinul. Curat, cu bucătărie deschisă, scaune comode și mobilier nou. Paleta de culori e vie, poate puțin prea vie, dar ce mi-a atras atenția e micul magazin (câteva rafturi) din interior cu produse vietnameze/asiatice unde găsești tot felul de chestii: noodles, kimchi, sosuri și chiar un 3 în 1 vietnamez pentru oameni de afaceri care merg cu elicopterul la muncă?

Tare ciudăței mai sunt vietnamezii ăștia uneori. Ospătarii, sau mai bine zis ospătarul, este un tânăr în floarea vârstei (18-19 ani) și, din când în când, o doamnă care lasă wok-ul deoparte și vine să preia comenzi. Tânărul e mai mult pe telefon, dar dacă-l tragi de mânecă e receptiv și amabil. Atmosfera e calmă, mai ales într-o seară de luni. La 30 de minute după mine a intrat un grup de 5 fete și 1 băiat, iar el, băiatul, nu mai contenea despre „cât de mișto sunt oamenii ăștia””, scrie Dragoș în recenzia de pe b365.ro.

Evenimente

Festivalul Strada Armenească are loc în Grădina Botanică între 1–3 august. Anul acesta, festivalul revine într-un cadru spectaculos – Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” – și aduce o explozie de multiculturalitate: DJ sets, jam sessions, gastronomie armenească (inclusiv cafea la nisip), ateliere creative, meșteșuguri și o bibliotecă în aer liber. Copiii au o zonă dedicată, cu povești, joacă și spectacole. Intrarea e liberă, plătești doar biletul de grădină (10 lei adulți / 5 lei elevi, studenți, pensionari). Programul concertelor este următorul – sâmbătă, 2 august: 16:30 – DJ Set: Ligia-Verkin Keșișian ft. Lucas Molina; 18:00 – Corina Sîrghi & Taraf (România); 19:30 – GATA BAND (Armenia); 21:00 – Fanfare Ciocârlia (România). Duminică, 3 august: 16:30 – Sound of TED’S; 18:00 – Frate Gheorghe & mica orchestră (Republica Moldova); 19:30 – The BAMBIR (Armenia); 21:00 – Robin and the Backstabbers (România).

Pe strada Ion Maiorescu se întâmplă o combinație sonoră pe care n-ai cum s-o ignori: lăutărie veche + surf rock + indie + electro + poezie. Trupa STEMA, condusă de Silviu Sanda, urcă pe scena de la Terasa Florilor într-un concert care pare soundtrack-ul unui film spaghetti western mutat în București. Bilet: 50 lei online, 60 lei la intrare.

După o planificare cu scandal pe Arena Națională, festivalul de manele FESTOBAL s-a mutat la Romexpo și a început de ieri, dar continuă și azi. Așadar, dacă-ți place acest gen muzical trebuie să știi că FESTOBAL e primul festival de gen din România și aduce pe scenă toată crema manelelor care stau în trending pe YouTube: Tzanca, Salam, Adrian Minune, Dani Mocanu, BDLP și mulți alții. Programul începe la 19:30, dar porțile se deschid la 16:00. Locație: Romexpo. Prețul unui bilet este de 54 lei, dar se pot cumpăra și dedicații fiscalizate cu 107 lei.

Când magia se întâlnește cu umorul smart, se naște MAGITOT – singurul magician român dublu finalist la „Românii au Talent” vine cu un show care îți dă peste cap așteptările. Se întâmplă la Teatrul Roșu, pe 2 august de la ora 19:30. Râzi, te minunezi, te scarpini în cap și mai râzi un pic. Bilet: 70 lei.

Duelul Tenorilor are loc la Grădina de Vară Herăstrău pe 2 august. Pentru o seară sub stele cu voce lirică și romantism rafinat, Ștefan von Korch, alături de tenorii Alin Stoica și Mihai Urzicana, aduc arii celebre și canzonette de neratat: „Nessun dorma”, „La Donna è mobile”, „O Sole Mio”. Bilete: 49–169 lei.

Cvintetul psihedelic-punkist D.E.N.I.S. live revine pe 2 august pe scena underground de la Trei Bețivi cu un concert intens, lansând oficial noul album „Cuțitul de Argint”. Este primul concert în noua formulă, cu Yunus Emre la tobe. Intrarea se face pe bază de donație (nelimitată), locurile sunt limitate. Sunetul? Suficient de abraziv cât să-ți curețe gândurile.

Dirty Disco se întâmplă la Control Club, sâmbătă seară. Asta înseamnă că Eugen Rădescu vine cu un mix disco care nu caută rarități, ci lovește fix în locurile în care memoria ta dansează de ani de zile. Dirty Disco e despre piese care nu-ți mai cer permisiunea. 30 lei la intrare. Dansul? Obligatoriu.

O Dată Pe Lună Party se desfășoară la nJoy pe 2 august. Macanache vine cu vibe-ul lui de cartier poetic, susținut de warm-up-ul oferit de Zeha, Bițanu & Sample, Erion și Anto. DJ Gharaa întreține atmosfera, iar turneul de beer pong 1 vs 1 promite premii și competiție. Primele 50 de fete au intrare liberă. Bilete: 42–64 lei.

Nu în ultimul rând, dacă vrei să te spargi de râs, mergi la Club 99 pe 2 august, unde Teo, Vio, Andrei Ciobanu și Edi Rădoiu vin cu glume servite cu ritm și alcool precomandat direct la masă. Bilet: 75 lei.

Teatru & film

Pe 2 august, la ora 21:30, Unteatru aduce la Amfiteatru TNB un spectacol intens și emoționant: „Otrava”, de Lot Vekemans, în regia lui Toma Dănilă. O întâlnire tulburătoare între un EL și o EA, doi oameni care, după ani de tăcere, se revăd în locul unde a început durerea lor. Vorbesc, retrăiesc, desfac și refac bucăți de viață și iubire pierdută. Este o piesă despre suferință purtată în tăcere, despre timpul care nu vindecă tot, despre otrava subtilă a traumei. Prețul unui bilet este de 80 lei. Spectacolul are loc în aer liber. În caz de ploaie, acesta se mută în interior sau se anulează (cu rambursarea costului biletului, conform regulilor anunțate).

Weekendul aduce în sălile de cinema câteva premiere cu vibe eclectic. În „The Naked Gun”, Liam Neeson devine un Frank Drebin Jr. cu glonț întârziat și umor exploziv.

În „Bring Her Back”, o casă izolată ascunde ritualuri întunecate.

Pentru cei mici (și mari), „The Bad Guys 2” revin pe ecran cu o misiune globală, împotriva unor „Fete Rele” de temut.

Comedie, suspans, animație – exact ce-ți trebuie după 40 de grade pe asfalt.