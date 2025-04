Weekend trending în București, 26-27 aprilie: cel mai mare eveniment de cultură POP din Europa de Est și festival de street food cu accente venețiene, unde înveți să citești în frunze

E primul weekend de după Sărbători, dar suntem tot în expectativă, având în vedere că după colț este o nouă minivacanță, cea de 1 Mai. Până acum orașul a fost parcă mai gol, dar e de așteptat ca în ultimul weekend din aprilie să se aglomereze la loc, mai ales pe Calea Victoriei și mai înspre nord de aceasta, unde are loc un nou festival de street food, dar și noua ediție a East European Comic Con.

Să începem, așadar cu recomandările de going out, cu mențiunea că nu e o idee rea să aveți la voi o umbrelă, având în vedere că, deși va fi soare și cald, vom avea parte și de ploi cu ruperi de nori.

Cișmigiul e minunat în această perioadă a anului, e plin de flori și de voie bună, așa că, dacă vă bate gândul să faceți aici un picnic, puteți trece înainte pe la Kestar Coffee & Chocolate (Regina Elisabeta 63). „Kestar Coffee este un delicios loc 3 în 1 – cafenea, ciocolaterie și ceainărie – aflat pe Bulevardul Regina Elisabeta 63, la intersecția cu Schitu Măgureanu, imediat după ieșirea din parc. Spațiul s-a deschis pe ultima sută de metri a anului trecut (deși brandul Kestar nu este nou – poate i-ați mai întâlnit la festivaluri până acum sau poate îi știați ca prăjitorie)”, scrie Oana Titică în recenzia pe care i-a făcut-o pe b365.ro.

Dacă alegeți să mergeți la promenadă pe Calea Victoriei, puteți să vă beți cafeaua la Saint Roastery (Maltopol 26), mai ales că în acest weekend aici are loc evenimentul „Un trio de senzatie: Saint Croissant, cappuccino și bule”. „Primul Saint Croissant de primăvară cu fructe coapte și dulci din Piața Obor și lângă care punem, așa cum v-am obișnuit, un cappuccino.

Și pentru că ne plac bulele, punem la rece și câteva sticle de cava și vin alb. Fructele? Depinde ce găsim în Obor, dulci și coape să fie”, scriu organizatorii.

Pentru brunch puteți merge pe mâna lui Dragoș Mihăilă, care a descoperit recent un nou restaurant georgian. „O armată de oameni lucrează în restaurantul La Georgia, de pe strada Râmnicu Vâlcea nr. 8. Restaurantul ocupă tot parterul unui bloc nou construit, parter pe care îl împarte, așa cum spuneam, cu o cofetărie.

Restaurantul este imens, larg, de parcă ar fi fost construit de Ceaușescu, cu mult lemn masiv, mese predominant de 4-5 persoane și scaune puțin cam incomode. […] Urmează o incursiune în universul doldora de preparate emblematice, precum: haciapuri, khinkali, phali, ciașușuli, vinete cu nucă și altele. Georgienii sunt cunoscuți pentru pasiunea lor pentru carnea de miel, pentru nucă și găluște”, scrie Mihăilă pe b365.ro.

De asemenea, dacă vrei să încerci ceva nou și spectaculos, poți trece pe la MOLF (Mărășești 2B), care și-a deschis porțile de mai puțin de o lună. Aici gătește își face de cap Chef Cristina Malai. Meniul e scurt, se schimbă des și conține provocări precum shaorma cu ștaif sau tiramisu cu gorgonzola. Porțile sunt decente, la fel și prețurile.

Este aproape de Parcul Carol și au și un meniu generos de vinuri și prosecco. Este un nou loc din București dedicat comfort food-ului și celor care caută locuri în care să „molfăie” (de la acest cuvânt se trage și numele localului) ceva bun cu prietenii în cadrul unei experiențe culinare gândită la detaliu.

Evenimente

Iubitorii de natură sunt așteptați la evenimentul „Ghid Practic de citire în frunze și flori – ediția de primăvară”. Se întâmplă în Parcul Drumul Taberei, sâmbătă, de la 15:00. Peisagistul Bogdan Mihalache îi va învăța pe participanți să interpreteze semnele pe care le dau copacii și plantele în legătură cu sănătatea lor, deci, și a noastră. Și da, poluarea din oraș și bolile lasă urme și în flori și frunze. Punctul de întâlnire este la intrarea în serele din Parcul Drumul Taberei, pentru a observa pe viu cele descrise mai sus.

Turul ghidat prin parc este gratuit și va dura aproximativ două ore.

Din vest sărim în nordul orașului, unde are loc Street Food Carnival. „Pe 26-27 aprilie, Bulevardul Kiseleff devine scena unui carnaval venețian, unde gusturile lumii se întâlnesc într-o sărbătoare de neuitat. Zeci de food truck-uri își dau întâlnire la Street Food Carnival și inundă bulevardul cu explozii de arome internaționale, gata să-i surprindă chiar și cei mai exigenți gurmanzi!

Acrobați spectaculoși, cântăreți stradali și personaje desprinse din povești își vor face apariția printre noi, amplificând magia carnavalului!”, scriu organizatorii. Vor exista și concerte – sâmbătă seară cântă Omul cu Șobolani și Jet Black, iar duminică seară vor urca pe scenă Robin and the Backstabbers și Vlad Corb. Intrarea este liberă.

East European Comic Con revine la Romexpo. Acesta este cel mai mare eveniment de cultură POP din Europa de Est, adunând peste 100.000 de persoane în fiecare an, peste 50.000 de persoane pe eveniment!

Și la această ediție din al 13-lea an de existență, la Comic Con vor veni actori din seriale precum Bridgerton, Rings of Power, The Crown și multe altele. Vor avea loc și foarte multe evenimente dedicate filmelor, serialelor, jocurilor, culturii internetului, TCG, culturii asiatice și multe altele! Programul complet îl găsiți aici.

Biletele costă 100 de lei pentru sâmbătă și 75 de lei pentru ziua de duminică.

Târg de viniluri Paradis Paradis revine în acest weekend la Club Control. De la hip-hop sau punk la muzică electronică, rock alternativ și indie, all kinds of music. Artiști și trupe contemporane, pop sau underground, albume iconice din trecut și prezent. Best of all worlds.

expozanți: Fonoteca Paradis, Cutia De Rezonanță, Țaca Placa. intrare este liberă.

Sâmbătă, 26 aprilie, de la 21:00, la Random House are loc „o călătorie prin sunete și ritmuri alături de Danga – compozitor și muzician român, care îmbină electronica anilor ‘60-‘70 cu jazz, hip-hop, funk, house și folclor est-european, într-un stil propriu pe care îl numește homemade hard listening electronica.

Cunoscut pentru albumele „Am n-aripi”, „Spiro” și „Doamne ferestre”, Danaga a urcat pe scene locale și internaționale alături de artiști precum Baba Zula, Nightmares on Wax, Akua Naru și Chancha via Circuito. Un bilet costă 35 lei.

Legendara trupă PHOENIX marchează un nou capitol în istoria sa prin turneul „Primul Sbor”, un omagiu adus lui Nicu Covaci, fondatorul și sufletul formației, plecat dintre noi anul trecut. Sâmbătă va susține un concert la Quantic Club. Evenimentul va fi o călătorie prin esența Phoenix, reunind piese clasice ce au marcat generații, dar și compoziții noi, ce vor face parte din viitoarea operă rock „Nemuritorul”, un proiect dedicat memoriei lui Nicu Covaci. Acest album va reflecta moștenirea artistică a trupei și va confirma că spiritul Phoenix continuă să ardă.

Un bilet costă 107 lei.

Sub titlul „ENNIO MORRICONE. MUZICĂ DE OSCAR”, concertul de la Ateneu, de duminică, promite să aducă în inimile publicului magia inconfundabilă a unor creații muzicale care au scris istorie în cinematografie, în prezenţa remarcabilă a orchestrei „LE MUSE”, sub bagheta renumitului maestru Andrea Albertini. Special guest va fi soprana de renume mondial – Susanna Rigacci, care a colaborat timp de două decenii cu Ennio Morricone în turneele sale internaționale. De asemenea, vocalista Daniela Placci va aduce un plus de emoție și rafinament acestui spectacol unic. Prețul unui bilet este de 529 lei.

Fanii Irinei Rimes pot merge să o vadă pe artistă într-un concert live și într-o atmosferă mai intimă la Berăria H, de la ora 18:00. Organizatorii promit „emoție, vibe și hituri pe repeat”. Concertul începe la ora 19:00, iar prețul unui bilet este de 100 de lei.

Teatru & film

Dacă ești în căutarea unei piese de teatru, la POINT se joacă duminică „Frate, frate…”, de la ora 20:00. Este un spectacol despre familie, alegeri și prețul fericirii.

„Nepoții unui profesor universitar ieșit la pensie se întorc acasă să aibă grijă de bunicul bolnav. Revederile nu merg așa cum trebuie, iar casa în care au crescut le oferă o surpriză care le poate repara viețile. O comedie amară despre ratați și ratări, despre fragilitatea legăturilor de familie și despre alegeri dificile. Motorul principal al spectacolului implică apariția unei posibile salvări ale acestor destine nefericite – salvare care are condiții incomode și dificile. Tu până unde ai merge pentru a-ți repara viața, chiar dacă asta ar putea distruge pe cineva drag?”, se arată în sinopsis. Un bilet costă 60 lei.

De asemenea, sâmbătă ai ocazia să iei parte la o piesă de teatru imersiv. Adică la un spectacol în care, timp de o oră sau poate ceva mai mult, să fii erou în propria poveste pe care o vor construi prin oraș simțurile tale și o vei descoperi alături de câțiva actori care te vor ghida pe parcursul câtorva „întâmplări stranii”.

Așa se și numește piesa: „ÎNTÂMPLĂRI STRANII ÎN PIPERA”, un un performance imersiv, în care limita dintre realitatea întâmplătoare și actul artistic regizat se șterge pe neașteptate. Scenariul construiește un traseu inițiatic care pornește din Pasajul Universității și de-a lungul căruia concretețea parcursului prin oraș se îmbină cu momente încărcate de semnificații.

Nu va fi un spectacol obișnuit. Ai grijă să te îmbraci cu haine comode, să ai la tine telefonul mobil încărcat și o pereche de căști audio. Mai trebuie să știi că reprezentațiile sunt individuale (1 la 1) și au loc pe 26 aprilie în intervalul orar 17.00 – 18.00, dar și de la 20.00 – 21.00. Participanții intră pe traseu INDIVIDUAL, la distanță de câte 6 minute unul de celălalt, la ora aleasă. Așadar, ora pentru care îți vei cumpăra biletul va fi ora la care ești rugat să ajungi la Pasajul Universității. Un bilet costă 95 de lei.

În ceea ce privește premierele cinematografice, la cinema poți vedea „Hesitation Wound”, un film care îți va trezi dileme morale. Nesrin este o avocată idealistă ce crede cu tărie în dreptul cuiva de a fi apărat în instanţă. Avocata îşi împarte timpul între tribunal şi spitalul unde e internată mama ei şi, exact când clientul ei suspect de crimă ar trebui să primească o sentinţă, află că el chiar a comis crima, dar justificat. Prinsă între dorinţa de a respecta legea şi ideea unei dreptăţi dincolo de lege, Nesrin se află în faţa unei decizii extrem de dificile.

Cu un titlu cel puțin amuzant, „Sfinte Cașcaval” spune povestea lui Totone, un băiat de 18 ani, pentru care viața în Jura înseamnă petreceri și bere alături de prieteni. Dar realitatea îl lovește din plin: trebuie să aibă grijă de sora lui de 7 ani și să-și câștige traiul. Hotărât să schimbe direcția, își propune un obiectiv neașteptat – să facă cel mai bun comté din regiune și să câștige medalia de aur la concursul agricol. 30.000 de euro sunt în joc, dar adevărata miză este viitorul său.

Ca blockbuster avem „The Accountant 2”, cu Ben Affleck. Când fostul ei șef este ucis de asasini necunoscuți, Marybeth Medina, agent al Trezoreriei, este nevoită să îl contacteze pe Christian Wolff pentru a rezolva crima. Cu ajutorul fratelui său înstrăinat, dar extrem de letal, Brax, Chris își pune mintea sclipitoare la treabă și se ajută de câteva metode mai puțin legale pentru a reconstitui puzzle-ul nerezolvat. Pe măsură ce se apropie de adevăr, cei trei atrag atenția unora dintre cei mai nemiloși criminali în viață – toți intenționând să pună capăt căutărilor lor.

Dacă vrei un horror, „Până în zori” este cea mai bună opțiune de la cinema din acest weekend. La un an după ce sora ei Melanie dispare în mod misterios, Clover și prietenii ei se îndreaptă spre valea izolată în care a dispărut, în căutarea unor răspunsuri. Explorând un punct de informare turistică abandonat, tinerii se trezesc vânați și uciși unul câte unul de un individ mascat… doar pentru a se trezi nevătămați la începutul aceleiași seri.

Grupul este forțat să retrăiască noaptea din nou și din nou – doar că de fiecare dată amenințarea ucigașului este diferită, fiecare mai terifiantă decât anterioara. Speranța că vor scăpa dispare treptat, iar grupul își dă seama că mai au un număr limitat de vieți și că singura modalitate de a ieși de acolo este să supraviețuiască până în zori.