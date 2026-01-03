Weekend trending în București, 3-4 ianuarie: valsuri vieneze, rock legendar, stand-up și comedie balcanică în baruri și „Dragoste ca la țară” la cinema

Primul weekend din 2026 în București vine cu o ofertă simplă, pentru că abia ce a trecut Revelionul și mai urmează oricum zile libere. Așadar, fie că sunteți pasionați de muzică clasică, de rock românesc sau de râs pur și simplu, pe 3 și 4 ianuarie orașul oferă mai multe opțiuni care se desfășoară în spații diferite, de la scene clasice la baruri și cluburi underground, iar alegerea ține doar de gust și stare de spirit.

Cafeaua o poți bea la Boiler, mai ales că este printre puținele cafenele care au avut deschis și pe 1 ianuarie. Dacă vrei să ai alături și un brunch bun, poți să alegi una dintre locațiile de la The Yuppies (Ceasornicului 6) sau pe terasă / food court la Promenada (Calea Floreasca 246B).

Însă, dacă vrei să începi anul cu o masă copioasă, poți să mergi pe mâna lui Dragoș Mihăilă și să încerci unul dintre localurile care lui i s-au părut cele mai bune din 2025: „Anul ăsta am colindat Bucureștiul în lung și-n lat, cu burta înainte, gura căscată și cu ochii larg deschiși, în căutarea experiențelor gastronomice care chiar spun ceva. Am căutat arome adevărate, mâncare gândită cu cap și făcută cu mâini pricepute, locuri unde se simte că cineva a pus suflet, nu doar un logo frumos pe perete. Nu m-am dus neapărat după restaurante de fițe (deși și ele au rostul lor) ci mai degrabă după bucătării de cartier, business-uri mici, cu oameni care trăiesc pentru mâncare și o respectă până la ultimul detaliu. În articolul de săptămâna asta am ales primele 5 locuri care mi-au intrat la suflet anul acesta”, scrie Dragoș Mihăilă pe b365.ro.

Dacă vrei ceva simplu, confortabil și consistent, Coca Pizza Bar (Vasile Lascăr 24A) este o alegere ideală, mai ales că este deschis de curând și, deci, nu este cunoscut încă de prea multă lume. Aici găsești pizza și panini bine făcute, alături de o bere rece sau un Aperol, într-o atmosferă relaxată și fără pretenții, dar foarte cool. E locul potrivit pentru o ieșire spontană cu prietenii sau pentru momentele în care pofta de pizza bună nu poate aștepta.

Evenimente

Duminică, 4 ianuarie, Fundația Calea Victoriei și Opera Națională București invită publicul la Concertul Extraordinar de Anul Nou, ediția a XII-a. Symphactory Orchestra, sub bagheta lui Tiberiu Soare, va reda valsuri, polci și arii celebre din repertoriul vienez al secolelor XIX–XX, compozitori precum Johann Strauss fiul, Brahms sau Verdi fiind prezenți în program. Soliștii Maria Miron, Zoltan Nagy și Georgiana Dumitru aduc voce și prezență scenică, iar în pauza concertului se pot degusta vinuri. Biletele sunt disponibile pe Eventim.ro, iar prețul începe de la 200 lei.

Cei care preferă să înceapă anul cu râsete au la dispoziție o seară de stand-up la Comics Club, unde 3 ianuarie aduce o serie de momente comice menite să alunge monotonul început de an semnate de Andrei Ciobanu sau Adelina Toma, printre alții Locurile sunt limitate și biletele pot fi achiziționate online. Biletele încep de la 64 lei.

În aceeași noapte, cei care caută un party de muzică electronică se pot alătura petrecerii Khidja la Platforma Wolff. De la ora 22:00 până dimineața, ritmurile lor vor anima ceea ce organizatorii numesc „after-after party”-ul petrecerilor de Anul Nou. Biletele, 50 de lei, sunt disponibile atât online, cât și la intrare.

Iar pentru cei care își doresc rock autentic, Berăria H găzduiește pe 4 ianuarie un concert Phoenix – o revenire a legendei care combină tradiția muzicală românească cu energia unei scene de neuitat. Biletele pornesc de la 49,9 lei și pot fi rezervate prin formular online sau telefonic. Concertul începe la 20:30, accesul fiind permis începând cu ora 18:00.

Cei care preferă filme cu umor negru și aventuri balcanice pot opta pentru o seară de duminică la Trei Bețivi Bar, unde „Bal-Can-Can” pornește de la un macedonean într-o călătorie absurdă prin fosta Iugoslavie, plină de situații tragico-comice, corupție, mafie, război, prostie, onoare, tradiții și mult umor negru. Intrarea este liberă, iar atmosfera e completată de bere și floricele.

Teatru & film

Duminică, 4 ianuarie, de la ora 11:00, Clubul Țăranului – La Mama găzduiește o adaptare interactivă după „Micul Prinț” de Antoine de Saint-Exupéry, în care copiii devin însoțitori ai Micului Prinț în căutarea unui prieten adevărat. Spectacolul combină jocul actorilor, muzica, păpușile și marionetele, precum și teatrul de umbre, pentru a crea o experiență captivantă pentru cei mici. Personajele – Micul Prinț, Floarea, Regele, Bețivul, Lăudărosul, Aviatorul, Șarpele și Vulpea – prind viață sub ochii micilor spectatori, într-o călătorie de 45 de minute recomandată copiilor peste 4 ani. Biletele costă 48 lei.

Pe marile ecrane urcă mai multe premiere, printre care avem „No Other Choice”, considerat unul dintre cele mai bune filme ale lui 2025. După 25 de ani dedicați muncii, Man-su este concediat, iar viața lui se schimbă radical. Simțindu-se decapitat profesional, își propune să găsească un nou loc de muncă în trei luni, pentru binele familiei. După mai bine de un an fără succes în interviuri, disperarea îl împinge la un plan neașteptat: pentru a-și atinge obiectivul, trebuie să-i elimine pe cei mai buni ca el. Filmul explorează dilemele morale și limitele la care poate ajunge un om când este presat de circumstanțe.

„The Housemaid” urmărește viața unei femei care nu a reușit să se impună în societate, dar care primește o a doua șansă ca menajeră într-un cuplu bogat și elitist. În această nouă poziție, ea navighează printre putere, dorințe și conflicte, într-un mediu care îi testează atât răbdarea, cât și abilitățile de manipulare, în timp ce încearcă să-și reclădească viața.

În „The Anaconda” un grup de artiști de circ pornește spre o nouă locație de spectacol, dar aventura lor se transformă rapid într-un coșmar când barca lor este atacată de un șarpe anaconda, iar căpitanul este ucis. Blocați în pădurea tropicală, artiștii trebuie să învețe să supraviețuiască, ajutați de un braconier care speră să captureze anaconda. Creativitatea lor de circ devine arma principală într-o luptă periculoasă pentru viață.

Și avem și comedia românească „Dragoste la țară”. Aici o avem pe Ana, obișnuită cu confortul orașului, care este trimisă de tatăl ei la bunica din sat, pentru a învăța ce înseamnă viața simplă. Pentru ea, totul pare un coșmar: noroi, lipsa internetului și oamenii care par din alt film. Acolo îl întâlnește pe Adrian, un băiat isteț și plin de inițiativă, iar între cei doi se naște o relație contradictorie, plină de ironii și ciocniri de orgolii. Când apare David, fiul primarului, tensiunile cresc, culminând cu un jaf neașteptat care zguduie liniștea satului.