Weekend trending în București, 7-8 februarie: Turneul Internațional de vin fiert, expoziția lui „Banksy de România”, Delia și Bendeac pe marile ecrane

E încă început de februarie, dar vom avea un weekend fără zăpadă, cu temperaturi pozitive, cer înnorat și ploi. De asemenea, vor fi două zile în care s-au îngrămădit multe evenimente diferite în același timp. Avem inițiative mici, de cartier, evenimente culturale și concerte la care se așteaptă un public numeros. Iată, deci, care este oferta.

În Cotroceni există locul perfect în care cafeaua de specialitate întâlnește copilăria cu picioarele-n nisip. Se numește, Dune Cotroceni și este deschisă într-un colț din One Cotroceni Park, pe Strada Sergent Nuțu Ion 44. Atracția este zonă cu nisip în care cei mici pot construi castele sau celelalte două zone în care copiii se pot juca cu mașinuțe cu telecomandă, în timp ce adulții stau liniștiți la masă cu un flat white perfect sau un long black sau chiar o bere artizanală.

În Pasajul Vilacrosse, s-a deschis de curând Wei Ramen Universe (Calea Victoriei 16–20), care propune un spațiu ce trimite direct la aleile înguste din Tokyo, unde localurile mici se succed unul lângă altul. De altfel, primul Wei Ramen a fost deschis în Cluj, unde s-a bucurat de un succes enorm și așa a ajuns și în București. Restaurantul are un decor dens și aglomerat, completat de referințe la cultura anime și manga, de la postere și figurine până la jocuri arcade și costume tematice. Dincolo de decor, meniul rămâne concentrat pe ramen, care este elementul central, cu accent pe Tonkotsu, alături de câteva variante de starters precum takoyaki, kimchi sau poke bowls. Nu se acceptă rezervări, iar în weekend vei fi surprins să vezi cum aici se așteaptă la coadă pentru un ramen.

La Corks Cozy Bar (Băcani 1), duminică are loc Turneul Internațional de vin fiert, un eveniment de degustare care propune o trecere prin mai multe rețete europene și sud-americane, asociate cu preparate simple de tip pairing. Participanții pot degusta variante de vin fiert inspirate din Franța, Argentina, Austria, Italia, Suedia și Germania, fiecare însoțită de un preparat specific, de la camembert și empanadas până la currywurst sau turtă dulce. Degustarea este ghidată de somelierul Marius Gîrlea și include atât o componentă explicativă, cât și una interactivă, cu vot pentru cea mai apreciată rețetă a serii. Biletele costă 160 de lei online și 180 de lei la intrare, iar evenimentul se adresează unui public interesat de degustări tematice, fără a fi nevoie de cunoștințe avansate despre vin.

Evenimente

Sâmbătă după-amiază, pe Panait Iatropol 4, terasa încălzită de la Throwback II Food and Stories găzduiește un eveniment organizat de CotroShare, centrat pe folosirea unor obiecte care pot fi împrumutate din catalogul comunității.

Între orele 15:00 și 20:00 au loc ateliere dedicate preparării laptelui vegetal, iaurtului fermentat și înghețatei, dar și un atelier zero waste pentru cumpărături și uz casnic, unde participanții lucrează cu mașini de cusut și materiale reciclate. Fiecare atelier are un număr limitat de șase locuri, iar accentul cade pe lucrul practic și pe ideea de reutilizare.

La Muzeul Național al Țăranului Român poate fi vizitată, în weekend, expoziția „Rădăcini Urbane”, semnată de artistul ORHAN, cunoscut pentru lucrările sale din zona street art. Deschisă până pe 15 februarie în Sala Acvariu, expoziția propune o reinterpretare a simbolurilor satului românesc printr-un limbaj vizual contemporan, aflat la intersecția dintre icoana pe sticlă și estetica graffiti-ului.

Cele zece lucrări expuse pornesc de la obiceiuri și scene ale vieții rurale, tratate cu ironie discretă și fără nostalgie, într-un demers care caută punți între tradiție și prezent. HotNews a stat de vorbă cu artistul căruia i se mai spune și „Banksy de România”, despre mesajele pe care vrea să le transmită, dar și despre interacțiunile cu cetățenii și autoritățile.

Tot sâmbătă, Sala Palatului intră din nou în circuitul concertelor pop, odată cu sosirea trupei XLOV la București. Concertul face parte din turneul „L.O.V.E & U”, iar biletele rămase disponibile sunt din categoria General Access, la prețul de 200 de lei plus taxe.

Expirat Halele Carol găzduiește sâmbătă și duminică Feed the Flame Festival, dedicat waacking-ului. Publicul poate asista la dance battles live, desfășurate într-un cadru deschis, cu participarea unor dansatori din mai multe țări. Biletele costă 50 de lei pentru o zi sau 75 de lei pentru abonamentul de două zile, iar festivalul funcționează atât ca spectacol, cât și ca punct de întâlnire pentru o comunitate deja bine conturată în jurul street dance-ului.

Seara de sâmbătă continuă cu mai multe opțiuni muzicale. La The Pub – Universității, Eric Sardinas, unul dintre cei mai spectaculoși chitariști de blues-rock contemporan, urcă pe scenă în cadrul Transilvania Blues Nights, într-un concert care marchează revenirea sa la București după mai bine de un deceniu. Accesul se face de la ora 18:00, concertul începe la 20:00, iar biletele costă 150 de lei în presale și 180 de lei ulterior.

În paralel, la Quantic Club are loc Chapter XV, cu Zomboy și o ediție specială NextLevel, dedicată muzicii bass, cu acces de la ora 22:00.

Berăria H marchează ziua Deliei cu un concert special, construit în jurul ideii de aniversare, dar fără a se îndepărta de formatul consacrat al show-urilor artistei. Accesul publicului se face de la ora 17:00, iar concertul începe la 19:00. Biletele sunt disponibile în trei categorii, cu prețuri între 89 și 199 de lei, toate incluzând loc la masă.

Tot sâmbătă seara, dar mult mai târziu, Encore Club găzduiește Mosh Tunez, un eveniment dedicat muzicii hardcore, punk, hip-hop și metal. De la ora 23:00, Desvalido (Take No More) preia controlul playlistului, într-un format de club orientat spre publicul familiarizat cu zona de mosh și pit. Biletele costă 15 lei, la care se adaugă taxele de ticketing pentru achizițiile online prin iabilet, același preț fiind valabil și la intrare, în limita locurilor disponibile.

Duminică, 8 februarie, agenda de concerte rămâne foarte activă. La Hard Rock Cafe are loc concertul Mircea Baniciu & Band, adresat unui public familiarizat cu repertoriul artistului.

Înapoi la Quantic, Monkey3, trupa din Lausanne, Elveția, care activează din 2001 și este cunoscută pentru îmbinarea dintre stoner și prog într-o formulă instrumentală, ajunge la București în cadrul turneului european „Welcome to the Machine”, într-un concert care începe la ora 19:00. Biletele sunt disponibile la 85 de lei în presale și 100 de lei în ziua evenimentului.

Sala Radio găzduiește concertul aniversar Platonic Band, care marchează 30 de ani de activitate ai formației conduse de chitaristul Nicu Patoi. Evenimentul începe la ora 19:30 și este construit în jurul repertoriului original al trupei, unde rock-ul cu structuri ritmice complexe se întâlnește cu jazz-ul și improvizația. Concertul însoțește lansarea unui dublu album aniversar și se adresează unui public familiarizat cu scena muzicală românească din ultimele decenii.

Zona de comedie este reprezentată de spectacolele de la The Fool. Sâmbătă după-amiază are loc un show de stand-up cu Anisia, Mane Voicu, Serghei și Gabriel Dumitriu, iar duminică, „Happily Ever After?” propune un format interactiv despre relații, cu participarea publicului. Accesul se face înainte de începerea spectacolelor, conform regulilor clubului. Cu Serghei am povestit mai pe larg într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Hotnews.ro despre de ce este sănătos să facem mișto de politică.

Duminică, Sala Palatului găzduiește musicalul „Invizibilii”, o producție originală românească, recomandată copiilor de peste șase ani. Spectacolul, cu o durată de aproximativ două ore, aduce pe scenă personaje clasice ale literaturii și pune accent pe relația dintre copii și lectură, într-un format de teatru muzical contemporan. Înainte de premiera acestui musical, am stat de vorbă cu regizoarea Claudia Ciobanu, despre acestă piesă de teatru, după cartea scriitoarea Ioanei Pârvulescu, care vrea să-i scoată cu ochii din telefon, atât pe părinți, cât și pe copii.

Și, nu în ultimul rând, tot duminică, de la ora 17:00, Lloyd’s Comedy Club găzduiește „Donald Trump vs Donald Trump vs Romania”, un show de comedie interactivă care mizează pe parodie și absurd. Spectacolul, prezentat ca fiind „în limba americană”, implică direct publicul și este filmat, spectatorii acceptând acest lucru prin achiziționarea biletului. Prețul unui bilet este de 30 de lei, iar formatul se înscrie în zona de comedy experimental, cu accent pe interacțiune și improvizație, mai degrabă decât pe stand-up clasic.

Teatru & film

Sâmbătă, la Teatrul ACT se joacă „Acasă la Zoo”, de Edward Albee, într-o montare semnată de Silviu Debu, care îmbină textul clasic „The Zoo Story” (1958) cu piesa într-un act „Home Life” (2004). Spectacolul, cu Ionuț Grama, Ada Condeescu și István Téglás, are o durată de o oră și 40 de minute și este recomandat publicului de peste 16 ani. Povestea urmărește, mai întâi, viața aparent liniștită a lui Peter și a soției sale, Ann, pentru ca apoi să ajungă la întâlnirea decisivă din parc, unde tensiunile latente ies la suprafață. Montarea explorează teme recurente la Albee – izolarea, lipsa de comunicare și raporturile de putere dintre oameni – într-un registru sobru, cu accente de umor negru. Biletele costă 70 de lei, iar spectacolul se înscrie în linia producțiilor Teatrului ACT care mizează pe text și joc actoricesc, fără alte artificii scenografice.

În ceea ce privește filmele noi care apar în acest weekend în cinematografele din România, avem cel puțin 3 premiere interesante.

„Băieți de oraș: Golden Boyz” marchează trecerea universului cunoscut din serial pe marele ecran, într-o comedie care își păstrează personajele și umorul autoironic, dar încearcă o extindere a mizei. Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta ajung implicați într-un plan care le pune la încercare prieteniile și felul în care înțeleg succesul. Regizat de Mihai Bendeac, filmul explorează, dincolo de glume, tema autenticității într-un context în care banii și faima par soluții rapide.

„Whistle” propune o poveste de horror centrată pe un grup de liceeni care descoperă un artefact vechi, un fluier aztec al morții, despre care află rapid că nu este un simplu obiect decorativ. Sunetul acestuia le dezvăluie morțile viitoare, iar filmul construiește tensiunea în jurul încercărilor personajelor de a înțelege și, eventual, de a schimba ceea ce pare deja stabilit. Miza nu este doar supraviețuirea, ci și felul în care frica modifică relațiile dintre adolescenți.

„Stray Kids: The dominATE Experience” este un documentar dedicat fanilor grupului K-pop, concentrat pe concertele sold-out susținute pe SoFi Stadium din Los Angeles, în cadrul turneului mondial dominATE. Filmul alternează imagini de pe scenă cu secvențe din culise, oferind o perspectivă asupra dimensiunii logistice și emoționale a unui astfel de turneu. Rezultatul este mai degrabă o experiență de concert transpusă pe ecran, decât un portret clasic de tip biografic.