Wizz Air, obligată de instanțe să reangajeze piloții concediați în pandemie, la București și Cluj

Instanțele din România au decis definitiv că piloții Wizz Air de la bazele din București și Cluj-Napoca au fost concediați ilegal în pandemie, iar compania trebuie să îi reangajeze, potrivit publicației specializate BoardingPass.

Deciziile vizează piloți concediați în perioada pandemiei de COVID-19 și se bazează pe hotărâri judecătorești pronunțate încă din 2021, care au rămas definitive. Instanțele au constatat că motivele invocate de compania aeriană low-cost pentru concedieri au fost ilegale.

Potrivit FPU România, sindicatul care i-a reprezentat pe piloți în instanță, Wizz Air este obligată să demareze procedura de reangajare. Sindicatul consideră acest demers „un pas necesar pentru repararea unei situații profund injuste”.

Conform sursei citate, judecătorii au constatat încălcări clare ale legii, iar într-un dosar separat au fost identificate şi elemente de discriminare, cauză care se află în continuare pe rolul Înaltei Curți de Casație şi Justiție.

FPU România arată că reangajarea nu trebuie tratată ca un nou început de carieră, ci ca o revenire la situația existentă înainte de concediere, cu păstrarea vechimii, a drepturilor profesionale şi a continuității în carieră.

Din punct de vedere legal, efectul deciziilor instanței este acela că raportul de muncă este considerat neîntrerupt, iar compania are obligația de a repara integral consecințele concedierilor ilegale.

Sindicatul a solicitat oficial să fie implicat în toate etapele acestui proces, alături de consilieri juridici, pentru a se asigura că procedurile respectă legislația românească şi europeană, precum şi regulile interne ale companiei.

Reprezentanții piloților concediați spun că nu urmăresc escaladarea conflictului cu compania aeriană, ci desfășurarea unei reangajări corecte, transparente şi de bună-credință, care să ofere claritate şi predictibilitate tuturor celor implicați.

Wizz Air a concediat aproximativ 1000 de angajați (19%) din totalul forței sale de muncă în aprilie 2020, când a început pandemia Covid-19, însă a continuat să se extindă cu peste 15 baze noi, adăugând cel puțin 10 avioane noi și ducând o campanie masivă de recrutare, potrivit aceleiași surse.

Sursa foto: Dreamstime.com