Xi Jinping încheie printr-o vizită de stat în Brazilia un turneu diplomatic ce arată creşterea influenţei Chinei

Preşedintele chinez Xi Jinping efectuează miercuri o vizită de stat în Brazilia, încheind astfel un turneu diplomatic fulger în America de Sud, care a arătat influenţa în creştere a Beijingului în regiune şi la forumuri globale, unde a suplinit golul lăsat de tranziţia prezidenţială din SUA, scriu Reuters și Agerpres.

Preşedintele Xi Jinping a fost întâmpinat la palatul prezidenţial cu garda de onoare şi o paradă de cavalerie de omologul său brazilian Luiz Inacio Lula da Silva.

Cei doi lideri sunt aşteptaţi să semneze acorduri vizând impulsionarea comerţului şi a cooperării în numeroase sectoare, de la agricultură la energie şi industria aerospaţială.

Înaintea vizitei, compania chineză de sateliţi pe orbită joasă SpaceSail, care îşi propune să concureze Starlink al lui Elon Musk, a semnat un acord cu Telebras, compania braziliană de stat de telecomunicaţii, pentru a intra pe piaţa braziliană.

Acordurile între cele două economii în dezvoltare majore, între care există schimburi de 180 miliarde de dolari, vin după două summituri la care Xi Jinping a participat în decurs de o săptămână – forumul APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific) de la Lima şi reuniunea la vârf a G20 la Rio de Janeiro.

În timp ce preşedintele Chinei a jucat un rol central la ambele summituri, preşedintele american Joe Biden a sosit în postura de „lame duck”, cu numai două luni rămase la Casa Albă şi cu puţină marjă de manevră pentru angajamente pe termen lung, în condiţiile în care succesorul său Donald Trump promite o revizuire totală a politicii externe.

O poză de grup în prima zi la summitul G20 a surprins momentul, cu preşedintele Xi în centru, lângă preşedinţii Braziliei, Indiei şi Africii de Sud – partenerii Chinei în BRICS şi cele trei gazde consecutive ale G20 în 2023, 2024 şi 2025.

Joe Biden a lipsit de la fotografia de grup din „motive logistice”, a explicat Casa Albă.

Cu un Biden diminuat şi un Trump refractar la forumuri multilaterale, diplomaţi şi experţi în politică externă spun că ofensiva de farmec a lui Xi Jinping umple un vid într-o ordine globală instabilă.

G20 family photo.



Lula at the center with Modi, Ramaphosa, Xi Jinping and Erdogan.



Scholz and Macron in row 2.



Biden was late, and the group decided to not wait for him!



Welcome to the multipolar world! 😆#G20Brasil #BRICS #India #China pic.twitter.com/8dpd0QDuRu