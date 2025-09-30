YouTube îi va plăti lui Donald Trump aproape 25 de milioane de dolari pentru a soluționa pe cale amabilă procesul intentat de președinte

Sundar Pichai (stânga, jos), CEO-ul companiei Alphabet ce deține Google și YouTube, la un dineu găzduit de Donald Trump la Casa Albă pentru liderii din sectorul tech american pe 4 septembrie 2025, FOTO: Saul Loeb / AFP / Profimedia Images

Alphabet, compania mamă a Google și YouTube, s-a alăturat șirului de companii tehnologice americane care au fost de acord să îi plătească despăgubiri președintelui Donald Trump după ce l-a interzis pe o platformă de socializare, anunță Business Insider.

Alphabet a anunțat luni că va plăti 24,5 milioane de dolari pentru a încheia un proces intentat de Trump după interdicția impusă acestuia pe YouTube în urma comentariilor incendiare făcute de acesta în data de 6 ianuarie 2021, înainte ca susținătorii săi să ia cu asalt Dealul Capitoliului de la Washington pentru a încerca să împiedice certificarea victoriei lui Joe Biden la alegerile prezidențiale ce au avut loc cu două luni înainte.

Din suma pe care Alphabet o va plăti, 22 de milioane de dolari îi vor reveni lui Trump.

Restul de 2,5 milioane de dolari vor fi distribuiți altor reclamanți, printre care organizației American Conservative.

La șase zile după revolta de la Capitoliul SUA, YouTube a anunțat că îi suspendă contul lui Trump „pentru cel puțin o săptămână”, invocând „îngrijorări legate de potențialul continuu de violență”.

Donald Trump a avut interdicție timp de 2 ani pe YouTube

Susan Wojcicki, pe atunci directorul YouTube, declara în martie 2021 că „vom reactiva contul” lui Trump. „Dar o vom face atunci când vom vedea o reducere a prezenței forțelor de ordine în capitalele [statelor] din SUA; dacă nu vom mai primi avertismente din partea agențiilor guvernamentale – toate acestea ar fi semnale că este sigur să redeschidem canalul”.

În iulie 2021, Trump a dat în judecată trei mari platforme – Twitter (noua platformă „X”), YouTube (deținut de Alphabet) și Meta – precum și pe directorii acestora, acuzându-i într-o reclamație depusă la o instanță din Florida de încălcarea libertății sale de exprimare. Cazul a fost ulterior mutat în California, unde se află sediul central al Alphabet.

Restricțiile asupra contului de YouTube al lui Trump nu au fost ridicate decât în martie 2023, după ce atât „X”, cât și Meta, îl reprimiseră deja pe platformele lor.

Potrivit documentelor depuse în instanță, Trump a decis ca cei 22 de milioane de dolari să fie direcționați către Trust for the National Mall, o organizație nonprofit parteneră a Serviciului Parcurilor Naționale, și către construcția unei săli de bal de mari dimensiuni la Casa Albă.

Înțelegerea, dezvăluită inițial de The Wall Street Journal, pune capăt unor negocieri care durează de luni de zile.

Trump a obținut peste 50 de milioane de dolari de la companiile ce dețin marile rețele de socializare

Trump ajunsese anterior la acorduri similare cu „X” și Meta pentru a soluționa procese separate. În ianuarie, Meta a fost de acord să-i plătească lui Trump 25 de milioane de dolari pentru a încheia un proces din 2021 privind suspendarea conturilor sale de Facebook și Instagram. Platforma X, deținută de Elon Musk, i-a plătit de asemenea 10 milioane de dolari în februarie, pentru un proces de natură similară.

În total, Trump a obținut peste 57 de milioane de dolari din despăgubiri legate de interdicțiile impuse pe principalele platforme de socializare după 6 ianuarie.

Separat de aceste procese intentate companiilor tehnologice, Trump a mai primit o despăgubire de 16 milioane de dolari de la Disney, în 2024, pentru un proces de defăimare, și alte 16 milioane de dolari de la Paramount, în iulie, pentru un litigiu privind un interviu difuzat pe CBS cu fosta vicepreședintă Kamala Harris.

În cazul ultimei înțelegeri, compania nu a emis nicio declarație de scuze.

Ca parte a înțelegerii încheiate acum, Alphabet nu a admis nicio culpă din partea sa.