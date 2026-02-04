Zăcământ de minerale rare, descoperite în vestul țării. Printre ele, uraniu și nichel
Compania canadiană Leading Edge Materials a descoperit în Munții Apuseni zăcăminte importante de minerale rare, într-un perimetru de circa 25 de kilometri pătrați, aflat în județele Bihor și Arad, scrie Digi24.ro.
Potrivit analizelor preliminare ale companiei canadiene, au fost identificate minerale precum uraniu, cobalt, nichel, aur, plumb, zinc și cupru, într-o zonă care are deja o tradiție minieră.
Compania Leading Edge Materials, listată la bursele din Toronto și Stockholm, a explorat zona în baza unei licențe, în parteneriat cu entitiăți locale.
Deși explorările indică un potențial geologic semnificativ, drumul către explorarea acestor resurse este lung, fiind necesare studii suplimentare, avize de mediu și aprobarea autorităților de la București.
Ce materii prime critice avem
În România au fost descoperite deja mai multe materii prime critice. Din 34 de tipuri de materii prime critice identificate de către Critical Raw Materials Act (Actul european privind materiile prime critice), în România se găsesc:
- resurse nemetalifere: grafit și nisipuri cuarțoase, minerale de bor, fosforite;
- resurse metalifere: cupru, magneziu, bismut, galiu, germaniu și telur, stibiu, titan, wolfram și pământuri rare (T.R.).
„Toate sunt importante și la fel de valoroase și nu pot fi departajate”, susținea Ministerul Economiei, în martie 2025, într-un răspuns dat unei solicitări a HotNews. Aceste minerale pot fi utilizate în mai multe domenii: aerospațial, aeronautică, electronică, echipamente medicale, baterii solare, laptop-uri, tehnologiei semiconductorilor, telefonie mobilă, G.P.S., internet, fibrei optice, automatică și electronică, industriei siderurgice, metalurgice și preparării minereurilor prin tehnologii curate, în industria aliajelor, materialelor refractare și polimerilor.
Zonele cu zăcăminte identificate
Unde se află metale rare, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG):
- Zona minieră Baia Mare – Carpaţii Orientali (Nistru, Ilba, Herja, Baia Sprie, Şuior, Cavnic, Bolduţ), unde au fost exploatate zăcămintele polimetalice şi auro-argentifere şi în care pot fi prezente în continuare resurse geologice necunoscute și cu un potențial moderat pentru Cupru, Plumb, Zinc, Aur, Argint, Telur, Bismut, Stibiu, Arsen, Galiu. Resursele pot fi cantonate fie în minereul rămas neexploatat, fie în produsele miniere reziduale din iazurile de decantare aferente minelor închise.
- Zonele miniere Fundu Moldovei, Mănăila, Crucea, Leşu Ursului, Bălan (Carpaţii Orientali) unde au fost exploatate zăcăminte cuprifere metamorfozate şi în care pot fi prezente în continuare resurse geologice necunoscute, neevaluate și cu un potențial moderat pentru Cupru, Plumb, Zinc, Aur, Bismut, Stibiu, Arsen, Indiu, Germaniu, Cobalt. Resursele pot fi, de asemenea, cantonate fie în minereul rămas neexploatat, fie în produsele miniere reziduale din iazurile de decantare aferente minelor închise.
- Zonele miniere din Patrulaterul Aurifer (Munţii Apuseni) unde au fost exploatate zăcămintele polimetalice şi auro-argentifere (Barza, Hondol, Săcărâmb, Haneş-Larga, Trîmpoiele, Roşia Montană, Baia de Arieş etc). şi cuprifere (Roşia Poieni, Valea Morii, Deva, Bolcana) şi în care pot fi prezente în continuare resurse geologice necunoscute, neevaluate și cu un potențial moderat pentru Cupru,Telur, Bimut, Stibiu, Arsen, Indiu, Germaniu, Galiu, Staniu, Seleneiu. Resursele pot fi cantonate fie în minereul rămas neexploatat, fie în produsele miniere reziduale din iazurile de decantare aferente minelor închise.
- Zona banatitică din Carpaţii Meridionali (Moldova Nouă, Bocşa, Ocna de Fier, Dognecea, Tincova, Ruşchiţa etc.) unde au fost exploatate zăcămintele cuprifere, polimetalice şi de fier şi în care pot fi prezente în continuare resurse geologice necunoscute sau neevaluate pentru Cupru, Plumb, Zinc, Molibden, Bismut, Telur, Seleniu, Stibiu, Arsen, Wolfram, Staniu. Resursele pot fi cantonate fie în minereul rămas neexploatat, fie în produsele miniere reziduale din iazurile de decantare aferente minelor închise.
- Zona Băiţa Bihor din Munţii Apuseni, cunoscută pentru zăcăminte polimetalice şi de metale rare şi disperse, cu rezerve geologice cunoscute sau cu resurse neevaluate pentru Cupru, Plumb, Zinc, Telur, Bismut, Wolfram, Staniu, Molibden.
- Majoritatea zăcămintelor din zonele menţionate au fost exploatate în trecut, prin intermediul companiilor de stat. Pentru acestea, decizia de închidere a fost cauzată fie de epuizarea resurselor, fie de faptul că extracţia minereurilor a devenit nerentabilă în lipsa sprijinului financiar venit din partea statului român.