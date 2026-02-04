Zăcământ de minerale rare, descoperite în vestul țării. Printre ele, uraniu și nichel

Compania canadiană Leading Edge Materials a descoperit în Munții Apuseni zăcăminte importante de minerale rare, într-un perimetru de circa 25 de kilometri pătrați, aflat în județele Bihor și Arad, scrie Digi24.ro.

Potrivit analizelor preliminare ale companiei canadiene, au fost identificate minerale precum uraniu, cobalt, nichel, aur, plumb, zinc și cupru, într-o zonă care are deja o tradiție minieră.

Compania Leading Edge Materials, listată la bursele din Toronto și Stockholm, a explorat zona în baza unei licențe, în parteneriat cu entitiăți locale.

Deși explorările indică un potențial geologic semnificativ, drumul către explorarea acestor resurse este lung, fiind necesare studii suplimentare, avize de mediu și aprobarea autorităților de la București.

Ce materii prime critice avem

În România au fost descoperite deja mai multe materii prime critice. Din 34 de tipuri de materii prime critice identificate de către Critical Raw Materials Act (Actul european privind materiile prime critice), în România se găsesc:

resurse nemetalifere: grafit și nisipuri cuarțoase, minerale de bor, fosforite;

resurse metalifere: cupru, magneziu, bismut, galiu, germaniu și telur, stibiu, titan, wolfram și pământuri rare (T.R.).

„Toate sunt importante și la fel de valoroase și nu pot fi departajate”, susținea Ministerul Economiei, în martie 2025, într-un răspuns dat unei solicitări a HotNews. Aceste minerale pot fi utilizate în mai multe domenii: aerospațial, aeronautică, electronică, echipamente medicale, baterii solare, laptop-uri, tehnologiei semiconductorilor, telefonie mobilă, G.P.S., internet, fibrei optice, automatică și electronică, industriei siderurgice, metalurgice și preparării minereurilor prin tehnologii curate, în industria aliajelor, materialelor refractare și polimerilor.

Zonele cu zăcăminte identificate

Unde se află metale rare, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG):