Zboruri anulate sau întârziate în toată lumea, în acest weekend, după rechemarea urgentă a mii de avioane A320 / Lista companiilor aeriene afectate

Zeci de zboruri au fost anulate încă de vineri seară și alte zeci sunt așteptate să aibă întârzieri sau să fie anulate pe areporturile din întreaga lume în acest weekend, după ce Airbus a anunțat că solicită o actualizare software imediată pentru „un număr semnificativ” de aeronave din familia A320, potrivit Reuters.

Peste 6.000 de avioane A320 au fost rechemate imediat de Airbus, cel mai mare producător european de avioane, după ce un incident recent care a implicat o aeronavă din familia A320 a arătat că radiațiile solare intense pot corupe date esențiale pentru funcționarea sistemelor de control al zborului.

Remedierea presupune în principal revenirea la o versiune anterioară de software, însă trebuie efectuată înainte ca avioanele să poată zbura din nou, potrivit unui buletin transmis companiilor aeriene şi consultat de Reuters, citat de News.ro.

Acest lucru ar putea duce la anulări sau întârzieri în unul dintre cele mai aglomerate weekenduri de călătorii ale anului, în Statele Unite și la nivel global.

Lista companiilor aeriene afectate

American Airlines

Cel mai mare operator de A320 din lume a anunţat că aproximativ 340 dintre cele 480 de aeronave A320 ale sale au nevoie de actualizare. Compania estimează că majoritatea actualizărilor vor fi finalizate până sâmbătă, fiind necesare aproximativ două ore pentru fiecare avion.

Transportatorul german se aşteaptă la un număr redus de anulări sau întârzieri în weekend, deoarece implementarea măsurilor recomandate de Airbus durează câteva ore pentru fiecare avion.

Avianca

Compania columbiană a precizat că măsura afectează peste 70% din flota sa, cauzând inevitabil perturbări „semnificative” ale operaţiunilor în următoarele 10 zile. Avianca a suspendat vânzările de bilete pentru zborurile programate până pe 8 decembrie.

Wizz Air

O parte dintre aeronavele Wizz Air necesită actualizarea software, a anunţat compania, adăugând că a programat imediat mentenanţa necesară pentru conformitate.

Trei dintre avioanele A320 pentru zboruri scurte ale transportatorului britanic sunt vizate, însă compania nu se aşteaptă la impact operaţional.

Compania aeriană Wizz Air, care operează zboruri către și dinspre România, a anunțat vineri seară că unele dintre cursele sale din acest weekend pot fi afectate.

„Wizz Air confirmă că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele peste 6.500 de aeronave din familia Airbus A320 din întreaga lume care necesită o actualizare de software, după cum producătorul acestora a identificat recent. Wizz Air a programat deja imediat activitățile de mentenanță necesare pentru a asigura respectarea integrală a măsurilor corective identificate. În consecință, unele zboruri din acest weekend pot fi afectate”, a anunțat operatorul aerian într-un comunicat de presă, precizând că pasagerii care au făcut rezervări direct prin site-ul sau în aplicația mobilă a companiei vor fi anunțați cu privire la eventualele modificări de program, potrivit Digi24.ro.

easyJet

Compania a anunţat că a finalizat actualizarea software pe multe dintre avioanele care necesitau intervenţia şi intenţionează să opereze programul de zbor normal sâmbătă.

Air France

Compania a anulat 35 de zboruri vineri, în urma comunicării Airbus.

Air New Zealand

Transportatorul a precizat că toate aeronavele sale A320neo vor primi o actualizare software înainte de următorul zbor, ceea ce va perturba mai multe curse de sâmbătă. De asemenea, sunt aşteptate unele anulări.

Air India

Compania a anunţat că directivele Airbus vor necesita o realiniere software/hardware pentru o parte a flotei, ceea ce va duce la timpi mai mari de rotaţie şi întârzieri operaţionale.

Air India Express

Subsidiara low-cost a declarat că, deşi majoritatea avioanelor nu vor fi afectate, recomandările se aplică operatorilor globali, generând întârzieri şi anulări.

Indigo

Transportatorul low-cost indian a afirmat că finalizează proactiv actualizările cerute, dar că unele zboruri ar putea suferi „mici modificări de program” pe măsură ce implementează „actualizările de precauţie”.

Volaris

Compania mexicană a anunţat că actualizarea Airbus va provoca întârzieri şi anulări de zboruri în următoarele 48–72 de ore.

Latam Airlines

Actualizarea se aplică unui număr limitat de aeronave ale companiei din Columbia, Chile şi Peru. Flotele din Brazilia şi Ecuador nu sunt afectate.

Turkish Airlines

Opt avioane A320 vor fi readuse în serviciu după implementarea măsurilor necesare. „Toate operaţiunile noastre continuă în siguranţă şi fără întreruperi”, a transmis compania.

Viva

Compania mexicană a anunţat că flota va fi afectată de actualizarea software Airbus, dar nu a fost stabilit încă un interval pentru revenirea la operare.

Delta Airlines

Transportatorul american se aşteaptă ca impactul operaţional al directivei Airbus să fie limitat.

Aer Lingus

Compania irlandeză a declarat că doar un număr redus de aeronave este vizat şi că ia măsuri pentru a finaliza instalarea software-ului cerut. Nu anticipază perturbări semnificative.

United Airlines

Compania, care operează avioane din familia A320, a declarat că nu este afectată de anunţul Airbus.

Azul SA

Transportatorul brazilian a declarat că niciunul dintre avioanele sale A320 nu este inclus în recallul Airbus.

