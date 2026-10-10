Zeci de arestări în Polonia după atacurile cu cuțitul comise în școli/ Un nou incident s-a soldat cu rănirea altor trei persoane

Poliţia poloneză a anunţat sâmbătă că 76 de persoane au fost arestate în ancheta declanşată după două atacuri cu cuţitul în şcoli, soldate cu un mort şi mai mulţi răniţi, informează DPA, preluată de Agerpres. La scurtă vreme după arestările anunțate, un alt atac cu cuțitul a avut loc, sâmbătă, atac ce s-a soldat cu trei răniți.

UPDATE 18.42: Trei persoane au fost rănite a avut loc într-un colegiu din Varșovia, acesta fiind al treilea atac cu cuțitul care a avut loc în Polonia în această săptămână.

„O persoană a fost rănită și transportată la spital cu răni care nu-i pun viața în pericol. Două alte persoane au suferit răni care nu au necesitat însă spitalizare”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Jakub Filipiak, citat de Reuters.

Atacatorul este un student de 21 de ani, iar victimele sale sunt două fete de 17 ani și o femei de 24 de ani care veniseră să-și depună documentele de înscriere la respectiva instituție de învățământ. Datele preliminare ale anchetei indică faptul că atacatorul nu cunoștea dinainte femeile pe care le-a agresat.

Aproximativ 50.000 de şcoli din Polonia au fost inspectate la nivel naţional, a scris poliţia pe X.

„Un total de 231 de incidente au fost consemnate, în care ofiţerii de poliţie au luat măsuri în legătură cu o suspiciune rezonabilă de fapte penale”, a adăugat poliţia.

Joi, un îngrijitor în vârstă de 37 de ani, a fost ucis şi alte două persoane au fost rănite în timpul unui atac cu cuţitul comis de un adolescent de 15 ani la o şcoală din Leszczydol-Nowiny, un orăşel situat la circa 70 de kilometri nord-est de Varşovia.

Cu o zi înainte, un tânăr în vârstă de 19 ani a rănit nouă persoane cu un cuţit (dintre care două sunt în stare gravă) la o şcoală de meserii din Ostroleka, la 100 de kilometri nord de capitala Poloniei.

Premierul polonez Donald Tusk a decis joi efectuarea de controale ale poliţiei în toate şcolile din Polonia. Numeroase şcoli din regiunea Mazovia au rămas închise vineri.

Departamentul de combatere a infracţiunilor cibernetice al poliţiei poloneze a verificat eventuala prezenţă a unor provocări pe social media ce ar încuraja tinerii să comită astfel de atacuri cu arme albe. Poliţia a anunţat vineri că deocamdată nu există astfel de indicii.