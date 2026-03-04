Zeci de mii de oameni blocați în Orientul Mijlociu, din cauza războiului. Ce fac guvernele pentru a-i aduce acasă

Avioanele companiei Emirates, pe Aeroportul Internațional Dubai după închiderea acestuia, în Emiratele Arabe Unite, pe 1 martie 2026. FOTO: Altaf Qadri / AP / Profimedia

Zeci de zboruri de repatriere urmau să plece miercuri din Orientul Mijlociu, întrucât guvernele multor țări s-au grăbit să aducă acasă zeci de mii de cetățeni blocați din cauza intensificării conflictului dintre SUA-Israel și Iran, scrie Reuters.

LIVE Război în Orientul Mijlociu, ziua a 5-a: Secretarul american al Apărării anunță ce va urma: „Moarte și distrugere din cer. Toată ziua.”

Traficul aerian comercial a fost în mare parte absent în cea mai mare parte a regiunii, principalele hub-uri din Golf – inclusiv Dubai, cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internaționali – fiind în mare parte închise pentru a cincea zi consecutivă, în ceea ce reprezintă cea mai mare perturbare a traficului aerian de la începutul pandemiei de COVID-19 și până în prezent.

Citește și ULTIMA ORĂ: Harta aeroporturilor de unde se zboară din Orientul Mijlociu

Primele zboruri de repatriere pentru Marea Britanie și Franța urmau să plece miercuri, în timp ce Emiratele Arabe Unite au deschis coridoare aeriene sigure pentru a permite unor cetățeni să se întoarcă acasă.

În circumstanțe normale, mii de zboruri comerciale ar pleca din regiune în fiecare zi.

Unii turiști blocați, dar și angajați ai marilor companii internaționale au încercat, de asemenea, să găsească singuri o cale de plecare.

„Facem acest lucru cu prudență”, a declarat ministrul francez al finanțelor, Roland Lescure. Guvernul francez a anunțat că miercuri erau planificate mai multe zboruri de repatriere pentru cetățenii săi, dintre care aproximativ 400.000 se află în regiune.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a afirmat miercuri că a autorizat utilizarea avioanelor militare pentru a sprijini evacuarea cetățenilor polonezi din Orientul Mijlociu.

Ministerul britanic de Externe a precizat că un zbor charter va pleca din Oman miercuri seară, prioritate având cetățenii britanici vulnerabili.

Emirates, cea mai mare companie aeriană internațională din lume, a transmis că rutele către și dinspre Dubai rămân suspendate până pe 7 martie, adăugând că operează un program limitat de zboruri de la Aeroportul Internațional Dubai și Aeroportul Internațional Al Maktoum.

Republica Cehă a organizat trei zboruri guvernamentale de evacuare din Oman, Iordania și Egipt, aducând acasă 175 de persoane, fiind planificate și alte operațiuni. Compania aeriană Smartwings operează, de asemenea, zboruri de întoarcere din Oman și Dubai, potrivit agenției de știri CTK și unui oficial guvernamental.

Slovacia a anunțat că a evacuat 127 de persoane – în majoritate cetățeni slovaci, împreună cu patru cehi și un cetățean kazah – cu două zboruri din Iordania care au aterizat marți și că pregătește misiuni suplimentare.

Noua Zeelandă a transmis că un total de 121 de avioane de repatriere erau așteptate să decoleze miercuri de la Aeroportul Internațional Dubai.

Între timp, compania Qantas opera zboruri suplimentare pentru a repatria cetățenii britanici blocați în Australia, dar a fost nevoită să le direcționeze către Singapore pentru realimentare, ca alternativă la hub-urile obișnuite din Orientul Mijlociu.

Având în vedere restricțiile severe impuse spațiului aerian, multe companii aeriene transportă combustibil suplimentar sau fac opriri suplimentare pentru realimentare, pentru a se proteja împotriva redirecționărilor bruște sau a rutelor de zbor mai lungi prin coridoare mai sigure.

Air France a anunțat miercuri că a prelungit suspendarea zborurilor către și dinspre Dubai și Riad până pe 6 martie și că a prelungit, de asemenea, suspendarea serviciilor către Tel Aviv și Beirut până pe 8 martie.

Acțiunile companiilor aeriene au fost mai puțin volatile miercuri, după scăderi procentuale de două cifre în ultimele zile, care au șters zeci de miliarde de dolari din valoarea de piață a operatorilor aerieni.

Lufthansa a înregistrat o creștere de 3% la ora 13:06 GMT, în timp ce Qantas a închis în scădere cu 2,7%, după ce a pierdut peste 10% din valoarea sa în această săptămână. IAG, proprietarul British Airways, a înregistrat o creștere de 2%, după ce a scăzut cu peste 13% în ultimele trei zile.

Directorii companiilor aeriene spun că echipajele și piloții sunt acum împrăștiați în întreaga lume, ceea ce complică procesul de reluare a zborurilor odată cu redeschiderea spațiilor aeriene. Creșterea prețurilor petrolului va contribui, de asemenea, la creșterea costurilor transportatorilor.

Analiștii spun că zborurile vor deveni mai scumpe dacă rutele mai lungi vor deveni singurele opțiuni pentru transportatorii internaționali.

Golful Persic este, de asemenea, un important nod pentru transportul aerian de marfă, ceea ce exercită o presiune suplimentară asupra rutelor comerciale internaționale, în urma întreruperii rutelor maritime din Marea Roșie.

Acțiunile companiilor aeriene americane United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines și Southwest Airlines au înregistrat toate creșteri în tranzacțiile de dimineață.

Acțiunile companiilor aeriene asiatice

Majoritatea acțiunilor companiilor aeriene asiatice au recuperat pierderile înregistrate la începutul săptămânii, deși acțiunile Korean Air Lines au scăzut cu 7,9% după ce marți înregistraseră o cădere de 10,3%.

Bursa din Coreea de Sud a fost închisă luni, când majoritatea acțiunilor companiilor aeriene și de turism au suportat impactul conflictului.

Prețurile petrolului au crescut brusc în această săptămână, petrolul Brent înregistrând o creștere de aproximativ 14% după atacurile SUA-Israel asupra Iranului, ceea ce ar putea determina creșterea costurilor combustibilului pentru companiile aeriene.

Se preconizează că acoperirea riscurilor va contribui la atenuarea unei părți din creșterile de costuri.

„Orientările recente indică faptul că companiile aeriene și-au acoperit aproximativ 50% din necesarul de combustibil pentru avioane. În general, acestea ar trebui să poată transfera pasagerilor diferența rezultată din creșterea prețurilor”, a declarat Lorraine Tan, director de cercetare în domeniul acțiunilor în cadrul companiei Morningstar.