Zeci de rude ale pasagerilor din cele două trenuri implicate în accidentul din Toledo încă așteaptă vești, la două zile după tragedie: „Orele care trec ne omoară”

De miercuri seara, peste 70 de rude ale persoanelor dispărute în urma accidentului feroviar de la Urda sunt cazate la Centrul „El Buen Pastor” din Toledo, și așteaptă vești despre soarta celor dragi, relatează publicația spaniolă El Pais.

Așteptarea a început miercuri la 9:30 dimineața, când au primit vestea că s-a întâmplat ceva cu trenul în care se aflau părinții, frații sau copiii lor.

De atunci, autoritățile au comunicat public decesul a 69 de persoane prezentate în cele două trenuri. Nu toți au fost identificați. Victimele sunt supuse unor teste ADN pentru identificare.

„Uneori mi se pare că așteptarea e mai grea decât moartea însăși”, spune o femeie de 21 de ani care își caută tatăl.

„Suntem din ce în ce mai îngrijorați, nu mai putem suporta această tensiune”, spune Maricarmen, îngrozită de lipsa veștilor despre soțul ei, César Vicente. „Orele de așteptare ne omoară, pentru că nimeni nu ne spune nimic”.

„De ce nu ne spun adevărul?”

În ultimele 24 de ore, au sunat la toate locurile unde ar putea ajunge cineva în urma unui accident: mai întâi la secțiile de urgență din Urda, apoi la spitalele din Toledo și Madrid și, în cele din urmă, la morgă.

În interiorul complexului, familiile încearcă să facă față celor mai chinuitoare ore de așteptare. „De ce nu ne spun adevărul? E moartă”, strigă o femeie, potrivit relatării El Pais.

Afară, psihologii din echipele de urgență, îmbrăcați în veste galbene sunt prezenți pentru a sprijini familiile. Ei repetă ca pe o mantră ceea ce trebuie să spună în astfel de situații: că nu există vești oficiale, că echipele lucrează cât de repede pot și că speranța este ultimul lucru care moare.

Între cei dispăruți, au fost găsiți și supraviețuitori

Garda Civilă a primit în total 70 de sesizări privind persoane dispărute, dintre care 13 au fost deja identificate, iar două au fost găsite în viață. „Nu toate sesizările privind persoanele dispărute se referă la persoane ale căror rămășițe nu au fost găsite; unele pot corespunde unor persoane decedate care nu au fost încă identificate”, au declarat pentru EFE surse apropiate anchetei.

Între timp, nu există informații oficiale cu privire la persoanele dispărute. „Este posibil ca unele dintre acestea să fie internate în spital, iar în această dimineață căutările erau încă în curs în vagoanele răsturnate. Garda Civilă va primi informații de la institut și va contacta fiecare familie imediat ce va dispune de detalii.”

Până atunci, insistă una dintre angajate, este mai bine să nu se ofere informații care s-ar putea dovedi ulterior incorecte. „Este mult mai grav să oferi informații care ulterior se vor dovedi contradictorii”, spune ea.

Bilanțul tragediei

Accidentul grav în care au fost implicate două trenuri de mare viteză a avut loc miercuri dimineață pe linia care leagă Madridul de regiunea Andaluzia, în apropiere de Toledo.

Până în prezent, autoritățile au confirmat că 69 de oameni au murit în accident, dar se așteaptă ca numărul victimelor să crească având în vedere că cel puțin 70 de persoane sunt date dispărute.

De asemenea, oficialii au oferit detalii și despre situația medicală: din cele 110 persoane spitalizate în urma incidentului, 71 au fost deja externate, în timp ce 39 rămân în continuare internate.