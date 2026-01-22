Zelenski a ajuns la Davos și se întâlnește cu Trump / Anunțul făcut de emisarul special al președintelui american

Întâlnirea din Elveția dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump este programată la ora 14.00, ora României, relatează Reuters.

„Preşedintele Ucrainei a sosit în Elveţia pentru a participa la Forumul Economic Mondial şi pentru a se întâlni cu preşedintele Trump”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Zelenski, Serghii Nikiforov, într-un comunicat.

Potrivit acestuia, Zelenski se va întâlni cu Donald Trump la ora locală 13:00 (14.00 ora României), iar ulterior va susține un discurs la Forumul Economic de la Davos la ora 14:30 (15.30 ora României).

Mai devreme, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat joi că s-au înregistrat „progrese semnificative” în discuțiile de pace din Ucraina și că negocierile s-au redus la o singură problemă.

„Dacă ambele părți vor să rezolve această problemă, o vom rezolva”, a declarat Witkoff, la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Cred că am făcut multe progrese”, a adăugat acesta.

Anterior, Zelenski a declarat la începutul acestei săptămâni că nu va participa la Forumul Economic Mondial anual de la Davos și că va rămâne la Kiev pentru a se concentra asupra crizei energetice din Ucraina, unde atacurile aeriene rusești asupra infrastructurii electrice au lăsat fără energie electrică zone întinse din capitală și din alte regiuni.

Liderul ucrainean a declarat că va călători la Davos doar dacă va exista posibilitatea de a semna un acord cu Trump privind soluționarea războiului, acord care să includă garanții de securitate și finanțare pentru reconstrucția postbelică a Ucrainei. Miercuri, Trump a anunțat că se va întâlni cu Zelenski la Davos, adăugând că un acord este „destul de aproape”.