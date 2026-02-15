Zelenski anunță că Ucraina va primi în următoarele 10 zile noi ajutoare militare şi energetice de la aliații europeni

Volodimir Zelenski prezentând distrugerile provocate de atacurile rusești în Ucraina, la Conferința de Securitate de la Munchen. Credit foto: Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Ucraina a convenit cu aliații săi europeni asupra unor noi pachete de sprijin energetic și militar, ce vor fi furnizate Kievului odată cu împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a anunţat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Kievul încearcă să obţină sprijin suplimentar din partea aliaţilor săi în timp ce se luptă să respingă avansul rușilor pe câmpul de luptă și atacurile aeriene rusești asupra sistemului său energetic, fiind în același timp sub presiunea SUA de a negocia pacea, scrie Reuters.

„La Munchen (la Conferinţa de Securitate, n.r.), am convenit cu liderii din Formatul Berlin asupra unor pachete specifice de ajutor energetic şi militar pentru Ucraina, până pe 24 februarie”, a scris Volodimir Zelenski pe platforma X.

El declarase vineri, după o reuniune a așa-numitului Format Berlin, la care au participat în jur de 12 lideri europeni, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, că speră la noi ajutoare din partea susţinătorilor europeni ai Ucrainei, inclusiv rachete de apărare aeriană.

„Le sun recunoscător partenerilor noștri pentru disponibilitatea lor de a ajuta și contăm pe sosirea promptă a tuturor livrărilor”, a adăugat Zelenski pe X.