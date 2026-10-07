Zelenski anunță „cadoul” făcut de armata rusă de ziua lui Putin / Momentul când o rachetă lovește în plin un bloc, în timpul bombardamentelor masive

O clădire din orașul Priluki a fost distrusă în urma unui bombardament rusesc, nouă oameni fiind uciși, inclusiv copii, potrivit oficialilor ucraineni, în noaptea de dinainte ca președintele Vladimir Putin să împlinească 74 de ani.

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Volodimir Zelenski a acuzat armata rusă că a ucis în mod deliberat civili și a bombardat clădiri rezidențiale ca un cadou macabru pentru Putin, care miercuri sărbătorește împlinirea vârstei de 74 de ani, scrie The Guardian.

Președintele ucrainean a calificat drept „abjecte” atacurile cu drone și rachete lansate de Rusia în timpul nopții, care au provocat moartea a cel puțin 18 persoane pe teritoriul Ucrainei. „Rușii au vrut să lovească dureros și demonstrativ”, a afirmat Zelenski.

Imaginile video au suprins o rachetă balistică lovind cu putere un bloc de apartamente cu cinci etaje din orașul Priluki, din regiunea Cernihiv, din nordul țării. Clădirea din beton s-a prăbușit, îngropându-i pe cei aflați în interior.

The moment a missile struck a residential building in Pryluky, Chernihiv region. Five civilians were killed and 20 injured, according to local authorities. Rescue efforts are ongoing. Video: Telegram channels https://t.co/WR5dXbxegq — KyivPost (@KyivPost) October 7, 2026

Nouă persoane au murit acolo, printre care cinci copii, au declarat oficialii ucraineni, iar 38 de persoane au fost rănite.

Zelenski: „De ziua lui Putin, armata rusă i-a oferit drept «cadou» distrugerea unui bloc”

Echipele de salvare au căutat printre dărâmături în încercarea de a găsi supraviețuitori.

„Astăzi, de ziua lui Putin, armata rusă i-a oferit drept «cadou» distrugerea unui bloc de locuințe din Priluki. Era un bloc obișnuit de cinci etaje”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Liderul ucrainean a adăugat că ar putea exista mai multe victime prinse sub dărâmături.

Work to clear the rubble is ongoing at the site of a Russian missile strike on a residential building in Pryluky. As of now, 18 people have been reported killed, four of them children: Oleksandr, Kyrylo, and Serhii, who were only one year old, and eight-year-old Maksym. My condolences to all their families and loved ones. Dozens of people were injured, including seven children. All emergency services are involved and working at the site. Fifteen people were rescued, including one child. There are still people who have not yet been accounted for. The Russians know very well that they are striking ordinary cities, ordinary life. And the continued use of missiles against Ukraine, against our people, our children, is an absolutely deliberate choice of terror. This is what Moscow chooses – despite all our efforts with partners to bring peace closer. And this is a clear reason why more pressure on Russia is needed and why Ukraine needs more defense packages. It is important that leaders understand this. It is important that the world not remain silent today. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 7, 2026

„Unul dintre obiectivele cheie a fost infrastructura noastră energetică”, a adăugat președintele ucrainean. Canalele de Telegram din Kiev au semnalat că principala centrală termică din regiunea capitalei ucrainene a fost lovită pentru a doua oară într-o săptămână.

Alte două persoane și-au pierdut viața în orașul Kremenciuk din regiunea Poltava din centrul Ucrainei, iar doi oameni au murit în orașul Oleksandria din regiunea învecinată Kirovohrad. De asemenea, doi civili au murit în Kiev.

Totodată, s-au înregistrat pagube extinse în Dnipro.

Președintele Zelenski a denunțat faptul că mai multe rachete și drone rusești au căzut în zone rezidențiale.

Gut wrenching. Authorities have pulled the bodies of three children from the building hit by a Russian missile in Pryluky. Rescuers continue to search through the rubble for missing residents. At least nine people were killed just in this strike; at least 15 killed across Ukraine by Russian missiles and drones. https://t.co/Bj3VLofEe1 — Christopher Miller (@ChristopherJM) October 7, 2026

Probleme în antiaeriana ucraineană. „Necesitatea vitală”

El a recunoscut că Ucraina se confruntă cu dificultăți în doborârea rachetelor balistice inamice și a făcut apel la aliați să furnizeze sisteme de interceptare Patriot fabricate în SUA, singurele capabile să răspundă cu siguranță capacităților balistice ale Rusiei. „Sistemele de apărare aeriană reprezintă pentru noi, în acest moment, o necesitate vitală”, a afirmat Zelenski.

Bombardamentele rusești au implicat zeci de rachete, precum și 46 de drone cu propulsie cu reacție, care în ultimele săptămâni i-au terorizat zilnic pe ucraineni. Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au reușit să doboare puțin peste 80% dintre dronele de mare viteză – o îmbunătățire față de media anterioară de 50%–60%.

„În ansamblu, infrastructura din Kiev și din 12 regiuni a fost atacată în noaptea trecută”, a scris liderul ucrainean, dezvăluind că forțele ruse au folosit „în total 70 de rachete, multe dintre ele balistice”, pe lângă obișnuitele drone kamikaze Shahed.

Șeful diplomației ucrainene denunță „crime de război”

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a afirmat că generalii ruși i-au oferit lui Putin cadoul său preferat de ziua de naștere: „crime de război”. Strategia sinistră a Moscovei de a bombarda populația țării pentru a o determina să capituleze nu va funcționa, a spus șeful diplomației ucrainene.

„Poporul ucrainean nu va renunța, deoarece este vorba despre supraviețuirea Ucrainei ca națiune și ca stat”, a afirmat el. Cadoul „suprem” ar fi un loc în sala de judecată de la Haga, sediul Curții Penale Internaționale, unde președintele rus ar trebui să fie judecat, a adăugat Sîbiga.

O locuitoare din Kremenciuk a povestit că atacul a avut loc miercuri dimineața devreme. Femeia a declarat presei ucrainene: „Dimineața făceam ceaiul. Soțul meu se pregătea să plece la muncă. Și asta a fost tot. M-am trezit pe podea. Ce pot să spun? A fost foarte înfricoșător.”

Rezidenți din Dnipro au spus că unda de șoc a afectat 16 clădiri, spărgând ușile și ferestrele. O femeie, Iryna, a povestit că atelierul ei de piese auto a fost lovit pentru a șasea oară. Tavanul s-a prăbușit în urma atacului de miercuri, a spus ea, iar toaletele, chiuvetele și echipamentele au fost avariate.

„Explozia a avut loc în jurul orei trei dimineața. Dormeam acasă. Toată lumea s-a speriat, probabil că tot orașul a auzit-o. Vom repara atelierul și vom continua să lucrăm”, a declarat ea pentru publicația Suspilne.

Răspunsuri „justificate”

Zelenski a mai afirmat că Ucraina a efectuat propriile atacuri cu rază lungă de acțiune asupra unor obiective economice și militare din interiorul Rusiei.

Printre acestea s-au numărat două complexe petroliere și un poligon de antrenament din regiunile Perm, Samara și Astrakhan. „Acestea sunt răspunsuri justificate ale Ucrainei la toate atacurile rusești asupra poporului nostru”, a spus el.

De asemenea, președintele a publicat o înregistrare video dramatică cu un petrolier în flăcări în apropierea stațiunii sudice Soci. Oficialii ruși au declarat că drone navale au lovit nava sub pavilion liberian, adăugând că „petrolul brut ardea în văzul tuturor pe Marea Neagră”. Echipajul indian format din 23 de persoane a fost salvat, au precizat autoritățile ruse.

Ambele părți au vizat intens transportul maritim comercial din zona Mării Negre încă de la începutul invaziei pe scară largă a lui Putin, în 2022. În ultimele săptămâni, Rusia a atacat nave care transportau cereale ucrainene, paralizând traficul maritim din porturile sudice ale Ucrainei, inclusiv din Odesa.

Mai devreme în cursul acestei săptămâni, o navă civilă de marfă s-a scufundat în urma unui presupus atac al unor drone rusești în Marea Neagră. Echipajul acesteia este încă dat dispărut. O a doua navă, care transporta cereale, a fost de asemenea lovită în timp ce naviga în zona economică exclusivă a Bulgariei, a anunțat premierul bulgar, Rumen Radev. Căutarea supraviețuitorilor a fost suspendată miercuri, potrivit viceamiralului Rumen Nikolov, din cadrul Agenției Executive pentru Administrația Maritimă. „Nu există urme ale marinarilor de pe prima navă și nici nu vor exista”, a spus el.

Putin, felicitat de lideri din spațiul postsovietic

Președintele rus a împlinit miercuri 74 de ani și a primit felicitări telefonice de la numeroși lideri străini, a anunțat miercuri Kremlinul.

Putin, născut la Sankt Petersburg în 1952 și care conduce Rusia din 31 decembrie 1999, a purtat convorbiri telefonice cu lideri din spațiul postsovietic, între care cei din Belarus, Armenia, Kîrgîzstan și Tadjikistan.

Președintele chinez Xi Jinping l-a felicitat pe omologul său rus încă de marți.

Se așteaptă ca Putin să fie sunat de președintele american Donald Trump, care și-a exprimat disponibilitatea de a aborda potențialul focar de ciumă pneumonică din Siberia, notează agențiile de presă EFE și Agerpres.

În legătură cu această convorbire, deși Trump a anunțat-o cu o zi înainte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat în conferința lui de presă telefonică zilnică faptul că apelul telefonic nu a fost încă agreat.

În ultima lui discuție la telefon cu președintele rus, Trump i-a cerut lui Putin să pună capăt cât mai curând posibil acțiunilor militare din Ucraina, după care a semnat un pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. Pachetul de sancțiuni prevede un tarif de până la 100% pentru importatorii de hidrocarburi rusești.

Kremlinul a anunțat, de asemenea, că, după discuțiile cu omologii săi, Putin va prezida o reuniune a Consiliului Securității Federației Ruse, pe fondul escaladării atacurilor dintre armatele rusă și ucraineană.

Popularitatea lui Putin, care depășea 80% la începutul războiului din Ucraina, acum patru ani și jumătate, a scăzut vertiginos în ultimele luni din cauza consecințelor atacurilor ucrainene, a penuriei de combustibil și a blocării internetului, între alte motive.

Deși armata rusă nu este capabilă să cucerească Donbasul, Putin insistă asupra continuării campaniei militare, care este extrem de nepopulară în rândul majorității locuitorilor țării.

Recent, el a afirmat că trupele rusești vor cuceri Donbasul mai devreme decât cred Kievul și Occidentul, însă Putin a spus același lucru în mai multe rânduri în ultimii cinci ani, iar predicțiile sale nu s-au adeverit. Afirmațiile liderului de la Kremlin conform cărora Ucraina controlează acum doar 11% din regiunea Donețk au fost respinse categoric de experți.

În urma controversatei reforme constituționale din 2020, Putin va fi eligibil să candideze pentru un al șaselea mandat la alegerile prezidențiale din 2030 și din nou în 2036.