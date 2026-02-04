Zelenski anunță câți ucraineni au murit pe front. Numărul este mult mai mic decât estimările neoficiale

Numărul soldaților ucraineni uciși în luptele de pe linia frontului cu armata rusă este estimat la 55.000, a declarat președintele Ucrainei Volodimir Zelenski într-un interviu pentru France2, transmite Reuters.

„În Ucraina, numărul oficial al soldaților uciși pe câmpul de bătălie – profesioniști sau înrolați – este de 55.000”, a spus Zelenski în interviul difuzat miercuri.

Zelenski a adăugat că, pe lângă acest număr, mai există „un număr mare de oameni” care sunt considerați oficial ca fiind dispăruți.

Estimările neoficiale sunt mult mai mari

Numărul este mai mic decât majoritatea estimărilor făcute de organizații independente. O cercetare publicată pe 27 ianuarie de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington, arată că aproape 1,2 milioane de soldați ruși și aproape 600.000 de soldați ucraineni au fost uciși, răniți sau sunt dați dispăruți. Acest lucru însemnă că numărul total combinat al victimelor de ambele părți este de aproape 1,8 milioane.

Pe durata întregului conflict, numărul victimelor a fost dificil de stabilit, deoarece se crede că Rusia subestimează în mod sistematic numărul morților și al răniților, iar Ucraina nu divulgă cifrele oficiale. Studiul CSIS s-a bazat, printre alte surse, pe estimările guvernelor de la Washington și de la Londra.

CSIS a estimat numărul morților din rândul trupelor ruse la aproape 325.000 de la momentul în care președintele Putin a ordonat invazia, în februarie 2022.

„Nicio putere majoră nu a suferit, nici pe departe, un număr atât de mare de victime sau decese de la al Doilea Război Mondial încoace”, remarcă studiul publicat de CSIS.

Numai în 2025, au fost aproximativ 415.000 de soldați ruși morți sau răniți, cu o medie de aproape 35.000 pe lună. Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a afirmat că aproape 26.000 de soldați mor în Ucraina în fiecare lună.

Studiul a estimat, de asemenea, că între 100.000 și 140.000 de soldați ucraineni au fost uciși de la începutul războiului.