Zelenski, apel direct către Viktor Orban: „Cel puțin să nu ne blocheze”

Summitul politic european de la Tirana, Albania. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se întâlnește cu premierul ungar Viktor Orban, pe 16 mai 2025. FOTO: Jack Hill / News Licensing / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut marți premierului ungar Viktor Orban „să nu blocheze” aderarea țării sale la Uniunea Europeană, informează AFP.

Lansat cu mare fast în urma invaziei ruse, procesul de aderare a Ucrainei la UE este blocat de câteva luni.

„Ne-ar plăcea foarte mult ca premierul ungar să ne sprijine sau cel puțin să nu ne blocheze”, a declarat el în timpul unui forum despre extinderea blocului comunitar, organizat de Euronews la Bruxelles.

Lungul și complexul proces de aderare necesită acordul unanim al celor 27 de state membre UE la fiecare nouă etapă. Însă, premierul ungar a înghețat de facto procesul de aderare folosindu-și dreptul de veto, notează Agerpres.

Viktor Orban, care cultivă o relație strânsă cu președintele rus Vladimir Putin, susține că aderarea Ucrainei la UE „ar ruina” blocul comunitar.

Fără aprobarea liderului ungar, niciun progres în cadrul acestui proces nu este posibil.

„Nu cred că am ceva de oferit lui Viktor Orban”, a declarat marți Zelenski, referindu-se la acest blocaj. „Cred că Viktor Orban are ceva de oferit Ucrainei, care în prezent protejează întreaga Europă de Rusia”, a mai spus liderul de la Kiev.

Viktor Orban nu și-a ascuns niciodată opoziția față de această candidatură, afirmând, dintr-o multitudine de motive, că Ucraina – o țară vecină – nu este pregătită să adere la UE.

Timp de câțiva ani, această opoziție a rămas discretă.

Într-un gest diplomatic devenit celebru în decembrie 2023, el a fost chiar de acord să se retragă de la summitul celor 27 de lideri ai UE, în timp ce omologii săi decideau să deschidă negocierile cu Kievul.

Aceste negocieri au început oficial pe 25 iunie 2024.

Cu doar câteva luni înainte de alegerile legislative din Ungaria, chestiunea deja sensibilă referitoare la Ucraina a devenit însă explozivă, în timp ce aderarea Ucrainei la blocul celor 27 de națiuni continuă să stagneze.