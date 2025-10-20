Zelenski are o propunere pentru întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta

Liderul ucrainean nu are o părere bună despre gazda summitului – Ungaria – dar spune că este gata să participe într-o formă sau alta la întâlnirea care are menirea de a pune capăt războiului și a cărui dată exactă nu a fost stabilită, scrie Reuters.

Volodimir Zelenski a declarat luni că ar fi dispus să se alăture discuției dintre președintele rus Vladimir Putin și liderul american Donald Trump la summitul care va avea loc în Ungaria, dacă va fi invitat.

Trump și Putin au declarat că se vor întâlni în capitala Ungariei, probabil în câteva săptămâni, în timp ce liderul american continuă să încerce să medieze un acord de pace pentru a pune capăt războiului care durează de trei ani și jumătate.

„Dacă voi fi invitat la Budapesta – dacă este o invitație în formatul în care ne întâlnim în trei sau, așa cum se numește, diplomație prin mediere, președintele Trump se întâlnește cu Putin și președintele Trump se întâlnește cu mine – atunci, într-un format sau altul, vom fi de acord”, a declarat Zelenski reporterilor într-o declarație publicată luni.

Totuși, liderul de la Kiev a criticat alegerea Ungariei, care are o relație tensionată cu Kievul.

„Nu cred că un prim-ministru care blochează Ucraina peste tot poate face ceva pozitiv pentru ucraineni sau poate oferi o contribuție echilibrată”, a spus Zelenski, referindu-se la liderul maghiar Viktor Orban.

Kievul a declarat că este gata să participe la o întâlnire tripartită între Zelenski, Putin și Trump în mai multe țări neutre, printre care Turcia, Elveția și Vaticanul.

„Un alt scenariu de tipul celui de la Budapesta nu ar fi nici el pozitiv”, a declarat Zelenski, referindu-se la Memorandumul de la Budapesta din 1994, în care Ucraina, Belarus și Kazahstan au renunțat la armele nucleare în schimbul unor garanții de securitate.

O lungă discuție cu Putin

Donald Trump a avut joi „o lungă convorbire” telefonică cu liderul rus Vladimir Putin, cu o zi înainte ca președintele american să se întâlnească la Washington cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, scriu AFP și Reuters.

Imediat după discuție, șeful Casei Albe a făcut un anunț surprinzător: se va întâlni cu președintele rus într-un loc „convenit” – la Budapesta, în Ungaria – „pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război «rușinos» dintre Rusia și Ucraina”.

Trump a mai anunțat că, la finalul convorbirii cu Putin, pe care a catalogat-o drept una „foarte productivă”, a convenit ca săptămâna viitoare să se desfășoare o întâlnire a consilierilor americani și ruși de nivel înalt.

Această întrevedere urmează să fie condusă de șeful diplomației americane, Marco Rubio (din partea SUA), iar locul întâlnirii urmează să fie stabilit.

Ceartă în toată regula

Discuția pe care Trump a purtat-o ulterior cu Zelenski nu a decurs foarte bine.

Întâlnirea a degenerat de mai multe ori într-o „ceartă în toată regula”, în care președintele american a cerut Ucrainei să accepte propunerea Rusiei de a ceda integral Donbasul, avertizând că, dacă vrea, Vladimir Putin „te va distruge”, potrivit mai multor oficiali europeni informați despre discuții, citați de Financial Times.

Trump „a înjurat tot timpul” și a aruncat la un moment dat hărțile frontului prezentate de partea ucraineană, spunând că „s-a săturat să le vadă”.

Sursele diplomatice au adăugat că președintele american a repetat în mod constant punctele de discuție formulate de liderul rus în convorbirea lor telefonică de joi seară.