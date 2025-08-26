Zelenski cere schițarea mai rapidă a garanțiilor de securitate pentru Ucraina

Kievul împreună cu aliații săi occidentali trebuie să accelereze eforturile pentru schițarea viitoarelor garanții de securitate pentru Ucraina, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce Financial Times scrie că Statele Unite sunt dispuse să furnizeze în cadrul unor astfel de garanții mijloace de culegere de informații și de monitorizare a câmpului de luptă și să participe la un scut de apărare antiaeriană sub comandă europeană, relatează Reuters.

„Trebuie să ne intensificăm lucrul la maxim și să asigurăm claritate și transparență în tot ceea ce are legătură cu garanțiile de securitate”, a indicat Zelesnki, după o întâlnire la Kiev cu șeful Statului Major ale armatei britanice, Tony Radakin, scrie Agerpres.

Potrivit ediției de marți a Financial Times, Statele Unite au transmis că sunt pregătite să furnizeze, în cadrul unui plan de garanții de securitate pentru Ucraina în perioada post-război, mijloace de culegere de informații și de monitorizare a câmpului de luptă și de asemenea să ia parte la un scut de apărare antiaeriană a Ucrainei sub comandă europeană.

Zelenski declara cu o zi în urmă că va primi săptămâna aceasta din partea aliaților săi occidentali „un plan de bază privind garanțiile de securitate” ce vor fi oferite Ucrainei în cazul unui acord de pace cu Rusia, deși stabilirea detaliilor asupra acestor garanții „necesită mai mult timp”.

După conturarea liniilor generale ale acestor garanții, a explicat Zelenski în continuare, el se va consulta cu SUA cu privire la posibilitatea unei întâlniri directe cu președintele rus Vladimir Putin, întâlnire pe care președintele ucrainean o cere de mult timp, dar este refuzată sau cel puțin temporizată de liderul de la Kremlin.

După summitul pe care președintele american Donald Trump l-a avut pe 15 august cu Putin în Alaska, încheiat potrivit celor doi cu unele progrese către soluționarea negociată a războiului ruso-ucrainean, deși nu au existat rezultate concrete, intenția liderului de la Casa Albă era să fie organizat un summit trilateral Trump-Putin-Zelenski.

Trump a avut apoi la Casa Albă o întâlnire cu Zelenski și cu un grup de lideri europeni susținători ai Ucrainei, întâlnire pe care la un moment dat a întrerupt-o pentru a discuta la telefon cu Putin, iar la final a anunțat că se lucrează la organizarea mai întâi a unei întâlniri bilaterale Putin-Zelenski și abia după aceasta ar urma să se desfășoare și trilaterala dorită.

Dar ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat săptămâna trecută că nu există încă niciun plan pentru un potențial summit între Putin și Zelenski, întrucât președintele ucrainean a refuzat toate propunerile de compromis care ar permite progrese în negocierile de pace. De partea sa, Zelenski acuză Rusia că face totul pentru ca un astfel de summit să nu se poată desfășura și le cere aliaților săi occidentali să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Putin ar fi cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Donețk și Lugansk) și în schimb Rusia să înghețe restul liniei frontului, dar ar fi devenit mai flexibil față de ideea unor garanții de securitate oferite Ucrainei, inclusiv de către SUA, însă în afara NATO și fără trimiterea unor trupe ale acestei alianțe în Ucraina.

Dar Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, iar susținătorii europeni ai Ucrainei o asigură în continuare pe aceasta de tot sprijinul dacă va continua războiul și insistă să trimită trupe în această țară ca garanție de securitate, deși Rusia repetă mereu că o asemenea desfășurare este pentru ea inacceptabilă.

Din punctul de vedere al Moscovei, a explicat ministrul rus de externe, un aranjament pentru garanții de securitate oferite Ucrainei ar trebui să implice statele membre permanente în Consiliul de Securitate al ONU, respectiv SUA, Rusia, China, Regatul Unit și Franța, plus eventual alte țări, precum Germania sau Turcia, dar în niciun caz țări exclusiv din rândul membrilor NATO sau ai susținătorilor Ucrainei.

Trump a declarat vineri că în aproximativ două săptămâni ar trebui să știe dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, în condițiile în care observă o ură imensă între Putin și Zelenski. Trump a promis că va decide în aceste două săptămâni dacă va impune „sancțiuni masive” Rusiei sau dacă pur și simplu va abandona încercările sale de mediere între Rusia și Ucraina și le va spune acestora că „este lupta voastră”.