Zelenski continuă să-l critice pe primarul Kievului după atacurile rusești. Ce îl nemulțumește pe liderul Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a arătat îngrijorat de modul în care este protejată infrastructura energetică a Kievului, declarând că „nu este mulțumit” de situația actuală, transmite Kyiv Independent.

Comentariile lui Zelenski, făcute vineri, într-o conferință de presă, au urmat unui atac masiv cu drone și rachete rusești asupra capitalei în noaptea de joi spre vineri, care a avariat o centrală termoelectrică și a lăsat o parte a orașului fără energie electrică sau apă.

Vorbind cu jurnaliștii la Kiev, după atac, Zelenski a subliniat că unitățile de apărare antiaeriană nu sunt singurul factor care influențează protejarea obiectivelor critice.

„Nu sunt mulțumit, de exemplu, dacă vorbim de Kiev”, a spus Zelenski.

„Există CT-5 și CT-6. Nu putem folosi rachetele Patriot împotriva dronelor. Ce întrebări aș putea avea pentru primar? Aș putea să vă spun acum ce cred despre toate acestea, dar nu o voi face”, a adăugat Zelenski.

Tensiuni între Zelenski și primarul Kievului

Declarațiile președintelui ucrainean par să facă aluzie la criticile sale recurente la adresa primarului Kievului, Vitali Klitschko, privind modul în care este protejată capitala.

Administrația Prezidențială l-a criticat dur în trecut pe Klitschko de pene prelungite de curent și pentru condițiile precare ale adăposturilor antiaeriene locale încă din primele zile ale războiului.

Relația dintre Zelenski și Klitschko a fost tensionată încă din primul an de mandat al președintelui. Au existat multiple anchete care l-au vizat pe primar, alături de încercări de a-l înlătura din funcție. La rândul său, Klitschko a acuzat administrația Zelenski că se îndreaptă spre autoritarism.