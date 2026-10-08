Zelenski critică SUA după declarațiile lui Rubio despre războiul din Ucraina: „Unde este onestitatea? Unde este impasul?”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Statele Unite că nu sunt dispuse să ajute Ucraina, dar poartă negocieri cu Rusia pentru proiecte economice, potrivit Reuters.

Declarația a fost făcută după un atac al Rusiei, joi, asupra a două autobuze civile din Kramatorsk, în care au murit cel puțin 30 de persoane, conform autorităților ucrainene.

În loviturile rusești din ultimele două zile au fost ucise 68 de persoane și au fost rănite alte 215, a spus președintele Zelenski.

Vorbind cu jurnaliștii la Prilukî, unde 22 de persoane au fost ucise miercuri într-un atac aerian asupra unui bloc de locuințe, Volodimir Zelenski a îndemnat Statele Unite să dea curs solicitărilor sale de a extinde accesul Ucrainei la serviciul de sateliți Starlink, pentru a o ajuta să țintească lansatoarele rusești de rachete balistice.

„Deschideți Starlink pentru Ucraina. L-ați deschis când ați răspuns Iranului… Am spus foarte deschis – dați-ni-l, ajutați-ne să ne apărăm cerul și să dominăm acolo. Și atunci Putin se va așeza la masa negocierilor”, a afirmat el.

„Unde este impasul?”, a spus Zelenski după declarația lui Marco Rubio

În declarațiile de presă, Volodimir Zelenski a parut să facă aluzie și la afirmațiile secretarului de Stat al SUA, care spusese că războiul din Ucraina a intrat „într-un impas strategic” periculos.

„Deci unde este adevărul aici, unde este onestitatea? Unde este impasul? (…) Asta se numește lipsă de voință”, a afirmat președintele Ucrainei.

„Nu poți, pe de o parte, să negociezi cu rușii despre viitoare proiecte economice, iar pe de altă parte să spui că ne aflăm într-un fel de… impas diplomatic”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Oficiali de rang înalt ruși și americani, inclusiv trimisul special al SUA Jared Kushner, au purtat discuții privind atragerea unui investitor american în afacerea Nord Stream, conductele care livrau gaze rusești Germaniei înainte ca Moscova să invadeze Ucraina, a relatat joi Reuters.

Negociatorii ucraineni se vor afla vineri și sâmbătă în SUA pentru discuții, a adăugat Zelenski, îndemnându-l pe președintele american Donald Trump să sporească presiunea sancțiunilor asupra Rusiei.