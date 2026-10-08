Războiul din Ucraina este „într-un impas strategic” periculos, avertizează Rubio: „Suntem îngrijorați de posibilitatea unei operațiuni de sabotaj într-o țară vecină”

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că un impas strategic, precum cel în care se află acum războiul din Ucraina, se rezolvă „fie prin negociere, fie prin escaladare”, iar în acest moment „nu pare să existe nicio perspectivă pentru o soluționare negociată” a conflictului.

Războiul din Ucraina nu s-a desfășurat „așa cum plănuise” președintele rus Vladimir Putin, a spus Marco Rubio, într-un interviu publicat joi de cotidianul grec Kathimerini.

„Ne aflăm acum într-un impas strategic, care implică pericole. Impasurile strategice pot fi rezolvate doar în două moduri: fie prin negociere, fie prin escaladare din partea uneia sau a ambelor părți, care ajunge să se extindă dincolo de limitele conflictului inițial. În acest moment, nu pare să existe nicio perspectivă pentru o soluționare negociată”, a afirmat oficialul american.

El a sugerat că principalul punct de blocaj rămâne situația Donbasului, unde Rusia vrea controlul deplin deplin, chiar dacă nu a cucerit întregul teritoriu, iar Ucraina respinge această revendicare ca fiind inacceptabilă.

„Rămânem pregătiți să jucăm un rol constructiv în obținerea unei soluții diplomatice, monitorizând în același timp, cu mare îngrijorare, posibilitatea unei escaladări”, a adăugat șeful diplomației americane.

Eforturile de pace conduse de SUA au stagnat într-o mare măsură, în condițiile în care atenția Washingtonului s-a îndreptat asupra războiului pe care îl poartă împotriva Iranului, iar Ucraina acuză Rusia că a intensificat atacurile aeriene, potrivit AFP.

În weekend, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Statele Unite au propus Rusiei și Ucrainei „o întâlnire la nivel tehnic în format trilateral” în această lună.

Marco Rubio, despre riscul „unei operațiuni de sabotaj într-o țară vecină”

Șeful diplomației americane și-a exprimat îngrijorarea cu privire la un asemenea scenariu.

„Suntem îngrijorați de posibilitatea unei operațiuni de sabotaj într-o țară vecină, care ar putea scăpa de sub control. În plus, există indicii clare că Rusia intenționează să profite de iarna care vine pentru a distruge ce a mai rămas din rețeaua electrică a Ucrainei și pentru a o forța să capituleze”, a adăugat Rubio.

Pe de altă parte, el a menționat că „Ucraina și-a consolidat capacitatea de a lansa lovituri cu rază lungă de acțiune în adâncimea teritoriului rus”.

„Prin urmare, împărtășim îngrijorarea – care cuprinde întreaga lume – cu privire la posibilitatea ca conflictul să escaladeze într-un mod care ar putea afecta alte țări și, poate, să se transforme într-un conflict mai amplu. Rămânem pregătiți să facilităm procesul și să continuăm să explorăm perspectivele”, a mai declarat Marco Rubio.

Scenariul unui atac hibrid cu victime și modul în care ar trebui să i se răspundă au fost analizate și în UE, la nivel de ambasadori, conform declarațiilor făcute de cinci diplomați și oficiali ai blocului comunitar pentru Politico.

Deși astfel de scenarii sunt analizate de ani de zile, discuțiile s-au intensificat după descoperirea unei drone încărcate cu explozibil la aeroportul din Leipzig în luna august, un incident pe care Germania l-a atribuit Rusiei.