VIDEO Zelenski, declarație dură despre Trump. Spune că se simte trădat: „Sincer, da… Este dureros”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, într-un interviu, că este „dureros” când Donald Trump alege să susțină „cealaltă parte” în războiul în derulare dintre Ucraina și Rusia, după ce liderul american a afirmat că Zelenski ar trebui înlocuit din funcție și a acceptat un acord cu Moscova privind motorina, scrie Reuters.

Zelenski a declarat, în interviul acordat emisiunii „Piers Morgan Uncensored”: „Este dureros când președintele Trump alege o tabără, dar nu pe a noastră.”

Liderul de la Kiev a mai spus că nu are nimic împotrivă ca Trump să se afle între Ucraina și Rusia, adăugând: „Dar nu ne deranjează că se află la mijloc. Însă, dacă te afli la mijloc, trebuie să rămâi la mijloc. Nu de partea greșită”.

„Cred că consilierii lui greșesc. Nu știu cine îl împinge. Nu către partea potrivită, pentru că aceasta nu este partea corectă a istoriei”, a mai spus el, citat de New York Post.

Întrebat dacă se simte trădat de Trump, care la sfârșitul săptămânii trecute a cerut ca Ucraina să aibă un nou președinte după ce a acceptat ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor rusești de motorină, Zelenski a răspuns: „Sincer, da… dar este puțin mai complicat decât simplele mele emoții sau sentimente.”

„Este păcat că pierdem un partener puternic”, a adăugat președintele ucrainean.

Zelenskiy a mai spus: „Nu ne vindem țara… pentru noi nu este o chestiune de afaceri, ci este vorba pur și simplu de viața noastră, iar aceasta este țara noastră”.

Acuzații și la adresa lui Elon Musk

În cadrul interviului de o jumătate de oră acordat jurnalistului Piers Morgan, Zelenski l-a acuzat, de asemenea, pe șeful SpaceX, miliardarul Elon Musk, că a restricționat accesul Ucrainei la sistemul de internet Starlink, ceea ce, potrivit oficialilor de la Kiev, a perturbat operațiuni militare cheie.

„Sunt sigur că știau foarte bine ce fac”, a spus Zelenski. „Pentru că era ora 1 dimineața, (când) Starlink a fost blocat de SpaceX și de Statele Unite”, a menționat liderul de la Kiev.

BREAKING: President Zelensky tells Piers Morgan he feels ‘betrayed’ over Trump announcing an energy ceasefire and diesel deal with Putin. ‘This is not the right side of history.’ Full exclusive interview dropping soon 👇 📺 https://t.co/1nTb79BH8D @piersmorgan | @ZelenskyyUa https://t.co/LIBcd679x9 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) October 14, 2026

„Nu este vorba doar de atac. Este vorba și de apărarea vieții”, a adăugat Zelenski. „Așadar, oameni au fost uciși pentru că nu au existat suficiente mijloace de distrugere, nu au existat suficiente sisteme de interceptare, inclusiv cele bazate pe Starlink, care nu au funcționat”, a mai declarat el.

„Oameni vor muri, desigur dacă atacurile continuă și Starlink nu funcționează. Sper cu adevărat că este vorba de o eroare, poate de o problemă tehnică majoră, nu știu, dar noi cerem ca serviciul să fie restabilit”, i-a răspuns Zelenski jurnalistului, care l-a întrebat ce mesaj îi transmite lui Elon Musk.

Președintele ucrainean a indicat de asemenea că întreruperea serviciilor Starlink, utilizat pentru comunicarea pe câmpul de luptă în Ucraina, reprezintă o „mare eroare”.

Semnarea contractelor pentru motorină, „în zilele următoare”, anunță Moscova

Moscova a indicat miercuri că se așteaptă semnarea primelor contracte privind exportul de motorină rusească pe piețe „în zilele următoare”, după acordul între președinții Vladimir Putin și Donald Trump anunțat săptămâna trecută.

„Totul se va face în zilele următoare”, a declarat consilierul Kremlinului pentru cooperare economică internațională Kirill Dmitriev, potrivit AFP și Agerpres.

„Suntem în contact foarte strâns în fiecare oră cu partea americană și totul avansează foarte repede”, a adăugat el, afirmând că Moscova și Washingtonul se străduiesc „să rezolve foarte numeroase probleme logistice pentru a pune în practică toate acestea rapid și eficient”.

Vicepremierul responsabil de energie, Aleksandr Novak, a confirmat la rândul său că „elaborarea contractelor de furnizare” se desfășoară în prezent „la nivelul ministerelor și întreprinderilor” din cele două țări.

„Livrările vor fi efectuate pe piețele mondiale, inclusiv direct în SUA”, a declarat Novak, potrivit căruia Rusia va fi în măsură să livreze la timp „un nivel de 3 până la 3,5 milioane de tone, adică nivelul pe care Rusia îl furniza piețelor mondiale” înaintea sancțiunilor occidentale luate împotriva sa.

Potrivit lui, aceasta va permite să facă să scadă prețurile, care cunosc o creștere pe plan mondial de la începutul războiului israeliano-american în Orientul Mijlociu.

Novak și-a exprimat satisfacția că acest acord reprezintă „venituri fiscale suplimentare pentru bugetul” rus și „oportunități de investiții”, în timp ce cheltuielile rusești explodează în domeniul militar de la declanșarea războiului în Ucraina.

Acordul americano-rus asupra motorinei fusese criticat de europeni și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a considerat „slab” și „nedemn”.

Donald Trump a asigurat că a făcut „alegerea bună pentru poporul american”. Administrația lui a criticat „ipocrizia” țărilor europene, care au continuat ele însele să cumpere cantități masive de hidrocarburi rusești din 2022, în pofida sancțiunilor.