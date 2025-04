Zelenski: Este greşit şi periculos să se păstreze tăcerea cu privire la faptul că Rusia ucide copii cu rachete balistice

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că este greşit şi periculos să se păstreze tăcerea cu privire la faptul că Rusia ucide copii cu rachete balistice.

Vorbind despre atacul de la Krivoi Rog, oraşul său natal, Volodimir Zelenski a spus că acesta este „unul dintre cele mai întunecate capitole” pentru oraşul ucrainean, citează News.ro.

Zelenski a menţionat că noaptea trecută şi astăzi, multe persoane din întreaga lume şi-au exprimat poziţia ca răspuns la această lovitură – o respingere clară a terorii ruseşti.

All day today—following the Russian strike on Kryvyi Rih—every effort has been made in the city to save lives. Some of the wounded, those in critical condition, were transported to Dnipro. Doctors are doing their utmost to save as many lives as possible. I am grateful to everyone… pic.twitter.com/bLylpOsHtI